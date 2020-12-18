韋恩的食農生活》消基會抽驗嬰幼兒米餅米麩 4件檢出重金屬鎘超過0.04ppm

鎘是一種重金屬，會累積在體內不容易排除，過高的鎘會產生毒性影響神經與肌肉、內臟的正常生理運作，而嬰幼兒發展尚未成熟，更容易受到鎘的毒害，所以對於鎘等重金屬，在108年的新法規中訂定了更嚴格的標準。

韋恩的食農生活

消基會近日抽查市面上常見的20項嬰幼兒米製副食品，發現有4件檢出重金屬鎘含量介於0.05～0.3 ppm，認為違反「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定：嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量0.04 ppm，這四件產品為：

義峰糙米「米夫」 旺仔營養精純米餅量販包 三立乳兒米餅 喜稼園米餅（糙米）

一時間家長人心惶惶，賣場也立刻將產品下架，但是業者旺旺集團旗下宜蘭食品出來說，旺仔營養精純米餅使用由農糧署購入的國產米，原料米經過第三方公證單位SGS檢驗合格，符合食品安全衛生管理法-食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，其中穀物米之鎘含量國家標準為0.4ppm，108期白米鎘檢驗結果為0.1ppm。

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（美聯社）

問題到底出在哪裡

所以這到底怎麼回事，買自國家公糧的米作為原料，看似也符合食品法規的要求，怎麼產品又不合格了呢？韋恩認為這是廠商援用法規標準的一個問題。

米中鎘的殘留標準大人與嬰幼兒不同

現行重金屬的國家法規是衛福部108年公告的食品安全衛生管理法-食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，其中穀物米之鎘含量標準為0.4ppm沒錯，但是同標準規定，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量卻低到0.04ppm。所以如果這些米餅米麩被認定屬於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，那就不合格了，不能使用一般的0.4ppm的標準，廠商自己必須依產品屬性了解該符合的法規，尤其是賣嬰幼兒食品的，責任更為重大。

鎘是重金屬對嬰幼兒毒性更高

鎘是一種重金屬，會累積在體內不容易排除，過高的鎘會產生毒性影響神經與肌肉、內臟的正常生理運作，而嬰幼兒發展尚未成熟，更容易受到鎘的毒害，所以對於鎘等重金屬，在108年的新法規中訂定了更嚴格的標準。

公糧遵守的是一般重金屬標準

農糧署也說了，政府公糧銷售對象為軍方、監所、兒童午餐，檢測標準為一般食用的0.4ppm含鎘量標準。而嬰幼兒副食品的鎘標準為0.04ppm，雖源頭來自農產品原料，但業者在製造副食品時更應該加強把關，也歡迎業者聯繫農委會，願協助業者契作嬰幼兒副食品專用水稻。

米的重金屬殘留問題引起注目

那為何稻米的鎘或是其他重金屬如砷特別引起專家重視？因為稻米的生理性質與其他植物比起來，是比較容易累積重金屬的，尤其是鎘、砷水溶性較高，特別在水稻上引起重視。鎘的來源就是來自農田的土壤、化肥、堆肥、水源等等。

鎘米的陰影未消

以台灣的歷史來看，米裡面的鎘超標尤其是以土壤汙染的機會最大。所以1982年首次發現的桃園觀音鎘米，以及後來陸續發生的彰化、雲林、台中鎘米，都是因為農地中的電鍍等工廠排出含重金屬的廢水到田地裡，而且台灣普遍灌排不分的特性，造成重金屬汙染進一步擴大。所以這些田地必須列管、禁種，直到重金屬含量恢復正常。另外，幾起爐渣偷埋到田地裡的事件，也造成農地造成重金屬汙染，所以保護農地不受工業汙染，才是避免稻米裡有過高重金屬之正道。

仍有疑問值得討論

不過關於此一事件韋恩還是有幾個疑問討論：

米餅到底算不算嬰幼兒食品副食品是癥結點

因為鎘的標準成人（0.4 ppm）與嬰幼兒（0.04 ppm）有別，所以宜蘭食品特別出來聲明，被驗出疑似鎘超標的食品是「一般米餅」，而非嬰幼兒食品副食品，亦即一般米餅的鎘含量國家標準為0.4 ppm，不是消基會所指的嬰幼兒米餅0.04 ppm。關於這點，縣衛生局強調，這部分會後續進行稽查及抽驗產品，明天就會把消基會驗出有疑慮的米餅產品，送到衛福部再次檢驗是否含有重金屬，並依外觀包裝的標示再做判定是否為嬰幼兒食品。

不過看廠商包裝上的宣稱，旺仔營養精純米餅包裝寫著「適合寶寶磨牙、收涎，快樂成長」「寶寶副食品」「專為寶寶萌牙時期設計」，或是旺旺集團宜蘭食品的「三立乳兒米餅」包裝說明欄寫「療養中、妊娠婦女，可當點心食用」，「幼兒餵食時，注意不要嗆到喉嚨」。到底屬不屬於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品？因為根據法規定義的嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，米餅的確有點模糊，有待衛生單位判斷，法規定義為：

嬰幼兒穀物類輔助食品（Cereal based foods fo rinfant and young child）：專為滿足嬰兒斷奶後之健康需求以及輔助幼兒逐步適應一般食品及補充營養之穀物類食品，包括須以牛奶或水等液體復原後食用之穀物、麵食、麵包及餅乾等。

嬰幼兒副食品（Bab yfood）：專為滿足嬰兒斷奶後之健康需求以及輔助幼兒逐步適應一般食品及補充營養之食品，不包括嬰幼兒穀物類輔助食品及以乳為基質成分之飲料及其製品。

公糧的追蹤追溯與食安五環的要求還有很大距離

農委會農糧署經過一天，也無法把這批產品使用的公糧溯源出來，因此要了解到底是不是哪塊農地受到重金屬汙染也沒辦法，這與政府推動喊叫了半天的食安五環、追蹤追溯、食品雲、區塊鍊等等還真是相當違背。經過此一事件農糧署也自承，至於公糧是否可以溯源，這是農委會正在努力的地方，明年度會推更嚴謹的繳交公糧實名制，將以比鄉鎮更細的區域為單位，當公糧的倉庫收糧時就知道是哪一個區域處理的。

公糧抽驗數足夠嗎

所以目前公糧的安全檢驗，就如農糧署所公布的確保國產公糧的衛生安全，以及符合公糧撥售端原料產品需求，農委會辦理衛生安全公正檢驗，檢驗的三大項目分別為： 多重農藥殘留、重金屬、真菌毒素

108年檢驗100件合格率為93% 109年規劃150件目前已檢驗132件 合格率為98.5%。

所以這抽驗數150筆與全台灣繳交公糧的總比數相比實在是杯水車薪，實在有大大改善的空間，很難讓人同意這是農委會所自說的嚴格把關。

農地安全就是食安

經過此一事件，也希望喚起大家對農地免於遭到汙染的關注，所以農地的違章工廠號稱即報即拆但是看來根本是牛步化，值得大家加以大力督促。而之前台南的田地盜埋爐渣事件，還有爐渣米的去處，也是值得大家警覺。農地無法確保安全的話，食安也是絕對做不好的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活消基會抽驗嬰幼兒米餅米麩4件檢出重金屬鎘超過0.04ppm

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