自由限時批》台灣的共產黨員究有多少？

陳峯

其實，中共一貫統戰滲透顛覆的伎倆，泰半用「地下黨員」模式，而在不斷坐大躍為大國後，才明目張膽在各國各行各業廣設「分支黨部」，並大張旗鼓搞「天下霸業」，期稱霸全球，台灣只是其中紅色滲透最嚴重的一部分。若無民主美國力挺，及自我防衛和强化國安，早就併入中國版圖了。

然而台灣究竟有多少共產黨員？涉及國安五法部分，究竟有無認真落實執行，這才是台灣民衆該關心的切身安危大事！

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近日美國《自由亞洲電台》報導多家跨國企業在中國的據點設有共黨支部，包括台灣的台達電及台塑，另外還有匯豐銀行、輝瑞藥廠、波音公司等大企業（註：鴻海在大陸工廠亦有，甚至範圍擴及台商大企業等）。且與國防、研發或電子等敏感產業相關的外企，包括波音公司、英國勞斯萊斯公司（Rolls Royce）、法國航太企業泰雷斯集團（Thales）、美國電信公司高通（Qualcomm），也不乏中共黨員員工。還有研發武漢肺炎疫苗的輝瑞藥廠和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），以及英國最大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline），也設有黨支部，並僱用中共黨員。

自近期一份約含195萬名中共黨員名單的資料，洩露給關注中共活動的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），聯盟再轉交給多家媒體及專家調查，引發全球高度關注和警覺。

英國《週日郵報》（The Mail on Sunday）與澳洲《澳洲人報》（The Australian）亦都有詳細調查報導，後續必將會有更多黑資料曝光，讓世界民主陣營，認清中國共產黨的猙獰面目！

英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）對此表示，這項調查證明，中國共產黨的成員現已遍布全球，潛入了世界上最重要的跨國公司、學術機構工作和外交單位，因此他呼籲英國政府必須立即採取行動，將中國各地領事館裡的共產黨員驅逐出去。

英國前外交官兼中國專家亨德森（Matthew Henderson）指出，這進一步證明了中國如何滲透英國機構，中共試圖在英美之間打出突破口，推翻民主國家並超越西方，「我們正在與狼共舞！」

英國倫敦亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）外交政策智囊團的阿姆斯壯（Sam Armstrong）認為，中共黨員事件令人深感不安，這說明了中共在全球的入侵。「我們不能視而不見，必須直接面對。」

英《衛報》近日還報導，藉美國手機網路專家米勒（Gary Miller）分析披露，質疑中國利用加勒比海電信網路漏洞、監控數萬名美國手機用戶，目的為監視美方人員移動模式及情蒐。

由此可見，英美朝野均已有防共、抗共的共識，自必加强「大英國協」和「五眼聯盟」（美英加澳紐）及日本等諸國的「聯合防制中共」工作，影響至深至遠！

自中國國家主席習近平於2012年掌權後，北京就要求台商企業更積極參與企業內的「黨建」（黨的建設）工作，這次名單洩露，間接證實中共對外資企業的政策要求，也讓外界更了解中共透過「黨建」的滲透程度與方式。而許多台資中小企業配合「黨建」，自也有很多的無奈，公司尚須出資源、花時間讓員工從事黨務，許多工廠只有消極配合，故對於台灣大廠內有共產黨分支，並不令人意外。

另研發武漢肺炎疫苗的輝瑞藥廠和英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca），以及英國最大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline），也設有共黨支部，並僱用中共黨員。

外媒報導亦提到，在中國名單內，有106位共產黨員被標記為「台灣」背景，至少10位與有統戰背景的「上報海市台灣同胞聯誼會」、「上海台灣民主自治同盟」幹部或成員姓名相符。

為防堵中共滲透並完善台灣民主防衛機制，立委王定宇近日提出的「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」，有強化「中資入台」及「台資入中」之管制。草案明定，在中港澳享有重大經濟利益者，不得經營或投資台灣媒體事業；國營事業及政府捐助經費占財產兩成以上之財團法人，則禁止赴中投資。值得朝野正視，以防患未然。

由於海峽兩岸對峙75年來，中國共產黨無孔不入地滲透台灣，早已不是新聞！只要看中共黨官眉飛色舞，大談「北平模式」（裏應外合），便知不是玩笑！

而在美學者更多次直言台灣已是「紅媒滲透最嚴重地區」，此也已由中國政協主席汪洋接見台灣媒體人士，見其箇中端倪。中共更施以「藍金黃」（網路通訊、金錢、情色）伎倆收買滲透顛覆，屢見不鮮，國內外皆有，例不勝舉。

在過去兩蔣時期的中共同路人，泰半「隱性」。而自總統民選7次以來，打著「民主反民主」，帶路（風向）或唱和者，則愈來愈「顯性」，進而公然發表親共言論，製播假訊息，以訛傳訛，唱衰台灣；甚至公然有組織、行動「挺共」，都不以為忤或引以為恥，視中華民國民主台灣如無物，類此在民主國家都視同「叛國」行徑，即便美國人討厭川普，也以「美國優先」，不容被欺辱！民主德國則更視「納粹」（中共亦是法西斯式專政）為恥！

今天外媒就報導，德國國會議員克魯克特（Daniela Kluckert）穿上一件「中國禁語T」，正面寫著「我是香港人」、背面寫著「圖博（Tibet）、天安門（Tiananmen）及台灣（Taiwan）」三個中國最怕的T，呼籲大家挺自由、民主及人權，「我們必須更努力確保香港、西藏和台灣人民享有免於恐懼的自由！」可見一斑。

中共不斷的滲透傳聞，最近已在美國鬧得沸沸揚揚。從中國人民大學教授翟東昇在公開演說中，大談中共利用華爾街「老朋友」拉攏美國權勢圈，到方芳疑似間諜滲透美國政界，以及中共黨員受雇於多個國家外交使團，一連多起中共滲透事件，令美國國會議員十分震驚。

像參議院情報委員會代理主席魯比歐近日就發推文表示，明年1月新會期，該委員會第一場聽證會，就是聚焦中共對美滲透活動，「最近有關中國間諜的報導只是冰山一角」。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）亦向《美國之音》表示，「這是很大的國安和間諜問題」，他擔心中共長期在加州「放長線釣大魚」，已徹底滲透當地民主黨；而北京正盡其所能滲透美國民選官員，試圖左右其表決和行為，並利用千人計畫滲透學術界，類此惡意行為，明顯是要主宰全世界。

參院外交事務委員會主席里契（James Risch）更指出，中國「確實已經滲透到軍事、經濟等所有領域，是日益增長的競爭對手，非常咄咄逼人，在世界各地無處不在」。

聯邦眾議院17名共和黨議員已聯名要求民主黨籍議長裴洛西，處理曾經與方芳接觸的該黨議員史瓦威爾（Eric Swalwell），要求他立即退出眾院情報委員會。同時，共和黨議員也已要求FBI，盡速向國會簡報方芳間諜案。

他山之石，可以攻錯。從英美歐盟朝野對中共滲透的憤怒和應對作為，顯然各國已不再坐而論道，或空置法令規範，現更以積極態度，落實防制行動。那麽紅色滲透最嚴重的台灣呢？

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