自由開講》台灣在怕什麼？

陳慶坤

文化部日前以違反《兩岸人民關係條例》下架以「抗疫」為題材，由中國出版的兒童繪本《等爸爸回家》。中國國台辦發言人朱鳳蓮嗆聲：「台灣在怕什麼？」相信大多數的台灣人不是怕中共侵台，而是「紅色滲透」的無所不在，活在「紅色」陰影底下，造成台灣人的精神錯亂、人格分裂！

台北市議員陳怡君月前揭露，北市圖近期購入名為《等爸爸回家》童書，內容美化中國防疫，痛批中國大外宣入侵洗腦台灣孩童。（台北市議員陳怡君提供）

朱鳳蓮認為該繪本是「透過一個孩子以家庭的視角，來展現武漢疫情期間一場和病毒的戰鬥，都是光榮的戰士」。共產黨說謊成性無恥之恥。該書雖然是一般童書，但這是中共「紅讀計畫」下的洗腦「毒」物。長江少年兒童出版社是「組織機構」的「戰略合作」單位，加強政治宣傳，洗腦中國兒童的戰略非常清楚。中國統戰思想無所不入，連童書也淪為中國大外宣手段；洗腦中國兒童也就罷了，竟然動到台灣兒童的腦袋瓜裡來，可見其居心叵測之包藏禍心，才是令台灣人害怕的所在！

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令人質疑的是，《等爸爸回家》當初是透過什麼管道進來的？竟能推進到各個學校與公立圖書館，可見這是一個非常暢通的管道，公然為敵對的中國作政治意識形態的宣傳，政府相關單位要不要查察？

事實上無可諱言，在台灣存在這種假藉言論自由、出版自由保護傘行統戰之實的中國刊物太多了。

筆者的社區每月都有奇怪刊物進入到住戶信箱，其中一本《觀察》，因每次都被丟到垃圾桶而引起我的注意，裡面內容就是紅通通的「為匪宣傳」；歌頌祖國習近平的偉大，讚揚國民黨「拖垮台灣、與台灣為敵」，對於民進黨政府，就是污辱謾罵「破壞兩岸和平關係」，會被「掃進歷史堆」等等。令人不可思議的是，這本刊物全頁廣告主竟然是「台北富邦」？

親中刊物《觀察》封面。（作者提供）

2008年由蔡衍明旺旺集團以個人投資名義，斥資204億台幣買下中時集團旗下的各報、中天電視及中國電視公司等媒體，是中國紅色勢力在台灣化暗為明的轉折點，「紅色滲透」對台灣媒體統戰明訂「輿論控制六部曲」。2009年中國投入450億人民幣，在全球推廣「大外宣計畫」，紅色滲透隨著中國經濟力量逐漸強大，對外擴張的野心也肆無忌憚地擴張。

「台灣在怕什麼？」台灣除了中國國民黨日夜叫囂「綠色恐怖」、「香港關黎智英，台灣關中天」、「美豬是毒豬」等等蠱惑民心之論外；還要面對共產中國的「紅色滲透」政治威嚇、洗腦。台灣人被國民黨洗腦六十餘年還不夠嗎？世界少有國家像台灣這樣的處境堪憐，但台灣人不是被嚇大的！

（哲學博士、大學助理教授）

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