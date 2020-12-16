自由限時批》川普西點亮劍！

杭東

川普此時應無懸念，可好好利用卸任前一個月，以「文武兼治」方式（制裁及軍事）給中共迎頭痛擊！並留下「川普主義」（反中共框架），作為「美國再偉大」的磐石！

如果看到12日在華府的壯觀集會，川普乘坐「空軍一號」從上空飛越人群3度致意，現場群眾歡聲雷動，便令人嘆為觀止！隨後川普又趕到西點軍校，觀看年度陸軍與海軍的美式足球比賽，又受到英雄式熱情歡迎，場內官兵學員一邊鼓掌一邊高呼USA！震撼人心。

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《紐約郵報》報導，這是川普第3次參觀年度賽事，儘管場地霧氣繚繞，但現場9000名軍校學員的歡呼聲還是一波高過一波。有網友表示，這是他看過對一個美國三軍統帥最熱烈的歡迎。不像是對待一位將卸任的總統。

西點軍校訓是「責任、榮譽、國家」，川普顯然到此，是在喚起美國民衆「國家榮譽感」，他在任期前，有責任揭穿中共滲透破壞美國領導地位的大陰謀，和以專制稱霸世界的野心！更有責任摧毀中共壓迫中國人民的非自由民主的專制（槍桿子）威權，以維護世界和平！

儘管川普壯志暫挫，但他反共決心和保障自由民主人權的無畏毅力，確也創造民主歷史的篇章，令人印象深刻！

川普近來似忙打選舉訴訟，但他對應中共的「文攻武嚇」並未停歇，除為伸張香港自由人權正義，不斷推出對中共港府的一連串制裁措施，個個擊中要害。其中最致命的是針對個人部分，且是美國有法律管轄權的項目下手，例如能否進入美國、能否使用與美國有關的金融服務等等。讓中共高層受傷，主要是他們的資產、家眷都在海外，但這種事不能擺在檯面講，否則中國人民作何感想？自使中共陷入進退兩難窘境；若不抗議，貪污的錢等於被美國沒收，若抗議，等於把這些醜陋勾當讓全世界都知，更是丟人！

加以，還有更具威懾的經貿、科技及軍工制裁，亦正在路上，將使中共經濟重創，短中期復原不易。

而中共迷信「槍桿子」，川普團隊更以「槍桿子」對應制裁！現除由西點軍校畢業第一名的美國國務卿龐皮歐在國際領軍，捭闔縱橫，形成「天下圍中」（軍事科技經濟）趨勢，業已大有斬獲。

目前針對南海，係由龐皮歐主「討伐檄文」，軍事則由美國代理國防部長米勒（Christopher C. Miller）接手，他是前反恐中心主任。已著手撤回駐紮中

東的美軍，並已指示美國特種部隊的領導，直接向他報告，而不須通過當前的官僚管道。顯負有「極機密、機動靈活」的重責要務，可隨時「閃電出擊」中共！如同在伊朗「斬首」二號頭目及「核武之父」。

而哈德遜研究所（Hudson Institute）的中國政策專家白邦瑞（Michael Pillsbury）前不久也閃電出任國防政策委員會（Defense Policy Board）主席，前國家核子安全局（NNSA）局長高登海格提（Lisa Gordon-Hagerty）亦擔任委員。

白邦瑞以「2049百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略」一書為人所熟知。他在書中斷言北京正秘密推動一個百年計畫，想將美國拉下世界超級強權寶座。他並是川普的外部顧問，被川普稱為「中國事務的領導權威」。另被趕出委員會者包括兩位前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）與歐布萊特（Madeleine Albright），兩人則長年被認為是主張與北京交流者。

由於龐皮歐已在今年7月，正式對北京攤牌，並引用荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年的仲裁判，強調中國主張劃定南海主權的「九段線」並無法律基礎，因此北京對於南海的大部分海權主張「完全不合法」。包括中國即便在南海佔領再多島礁、甚至以人工方式建築跑道、修建港口，頂多就只能主張海洋基線以外12浬的領海主權，而非200浬的專屬經濟區。因此在中國所主張的領海區域之外，更無從驅趕侵擾他國漁民捕魚或者妨礙他國的任何經濟活動，這也讓中國在南海合法的獨佔活動範圍大為縮減。

如今南海已然戰雲密布，而近日南海警報再次響起，美國3個型號的戰略轟炸機，包括B-1B、B-2A和B-52H。巳轉飛抵達第二島鏈的關島安德森空軍基地。根據公開的資料分析，美國空軍的B-1B戰略轟炸機從10月10日到11月19日已經進行過在關島的動態部署行動，年關將至美國空軍再次行動。

現美軍各個軍種在亞太地區的動作更是十分頻繁，除有超音速戰略轟炸機，還有F-22A匿蹤戰鬥機的和「馬金島號」兩棲攻擊艦的部署。

據報導，美國海軍在12月9日下午，出動了MQ-4C無人機系統進入了南海空域，是緊跟著美國海軍4架P-8A「海王」海上反潛巡邏機之後的行動，而在12月10日美軍直接出動一架空軍的B-1B戰略核轟炸機進了南海，展開了軍事威懾巡航行動。在此同時，美國海軍LHD8「馬金島號」兩棲攻擊艦則在南海執行「航行自由」行動。

被稱為「準航母」的LHD8「馬金島號」兩棲攻擊艦，已在4天前經過巴士海峽進入了南海，「馬金島號」兩棲攻擊艦搭載了第五代匿蹤F-35B閃電II戰鬥機，已在亞太地區展開了新的一輪戰鬥巡航行動，這是LHD98「馬金島號」在2020年的第二次戰鬥巡航。

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）資訊顯示，美軍一架MQ-4C「海神」偵察機於15日對中國進行抵近偵察。此為MQ-4C自今年12月以來第3次飛往南海，也是7月以來的第6次。

MQ-4C海神偵察機是由RQ-4「全球鷹」偵察機發展而來的高空長程無人機，主要負責廣域海上監視任務，據《Aircraft spots》今（16）日早上推文，兩架美軍槍騎兵轟炸機型號B-1Bs SLUM11 & 12於16日早上離開關島安德森機場，往西北方向飛行靠近沖繩，很快加入沖繩嘉手納空軍基地的戰鬥機。

目前不清楚該兩架轟炸機是否會進入南中國海空域。從空照圖看出兩架轟炸機接近沖繩之後轉彎，目前往台灣方向飛行。

事實上，美國在第一島鏈擁有多個軍事基地，其中就有位於琉球的嘉手納美軍基地，為美國太平洋空軍第18航空聯隊的駐地，部署有54架F-15J/DJ戰鬥機、10架E-3C望樓空中預警機、15架KC-135大型空中加油機和10架黑鷹直升機。

美國雙航母亦曾在南海高調亮相，其軍機一度逼近汕頭外110公里。據美國海軍官網消息，美國海軍「尼米茲號」和「雷根號」航空母艦近在南海佈陣，並舉行了聲勢浩大的聯合演練活動，大批艦載機密集起飛進行了海空聯合行動。

由上簡要報導，不難想見，南海已是「兵凶戰危」！連習大大都已一週未公開露，顯然已在「備戰」了！

而川普能否在「北風北」扳回一城，或在下半埸擊出漂亮的安打，甚至全壘打，大家都在看！

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