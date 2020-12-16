歷史說書人》本月人物：炸藥發明之父—諾貝爾

起初諾貝爾發明炸藥的原因是想幫助工人們能夠更有效率的完成各項高風險工作，如岩石爆破或開挖山洞等，但沒想到，這項產品也引來的各國軍方的重視，他們大量購買諾貝爾發明的炸藥，整批整批源源不絕的送到前線，拿它們當作殺人的武器...

柯編製造

各位歷史說書人的讀者們晚上好，久違的本月人物又到了，今天要為大家介紹的是瑞典著名科學家：阿佛烈·諾貝爾，現在說起諾貝爾這個人的名字，大多數人第一個想到的就是以其命名的諾貝爾獎吧！每年十二月頒發的諾貝爾獎，從西元1901年起算已經不知嘉獎了無數位在各領域大放異彩的大佬們，無數得獎者在全世界都享有極高盛名，然而，相比這些得獎者們，大眾對於此獎的創立人諾貝爾則不那麼了解了，因此今天這篇文章，就來簡單介紹一下諾貝爾的生平吧！

瑞典著名科學家：阿佛烈·諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）。（維基共享）



1.諾貝爾家世淵源



1833年的10月21日，阿佛烈·諾貝爾出生於瑞典王國首都斯德哥爾摩的一個學者家庭，其祖上有好幾位都以學者知名於瑞典歷史上，最著名的先祖就是發現淋巴組織、還熱衷亞特蘭提斯古文明發現的奧洛夫·魯德貝克，諾貝爾的父親伊曼紐爾也是一位擅長製圖與機械的工程師，平常就喜歡研究一些諸如引擎與水雷乃至爆破方法這種當時最潮的玩意兒，然而，在諾貝爾出生前，這位工程師一個操作不慎，竟然把自己的家給一把火燒了，這下可好，原本還稱尚可的經濟狀況一夕之間變成低收入戶，就這樣，諾貝爾沒那個命享受到衣食無虞的生活，但即使如此，他的父親依然在諾貝爾小時候就告訴他樂觀的重要，培養他面對困難的奮鬥精神，而諾貝爾的母親安得麗塔也是一位開朗而聰慧的女人，在丈夫為了事業四處奔波時，一肩扛起了照顧諾貝爾的責任，無微不至呵護他長大，讓諾貝爾即使家徒四壁，也能感受到母愛的溫暖。

諾貝爾的父親伊曼紐爾（Immanuel Nobel）。（維基共享）



2.諾家學霸初長成



諾貝爾五歲時，他父親又再一次的事業失敗，於是只能離開瑞典跑到俄國從事軍工製造，主要是負責發明魚雷，結果沒想到這轉換跑道還真的有效，到諾貝爾九歲時父親的事業已可說是小有所成，於是便把諾貝爾一家全部接來聖彼得堡生活，在這裡，諾貝爾的生活水平提升許多，而重視教育的父親還直接在這兒給他聘請了許多教授級的家教，這些老師除了採用英德俄法四語教學，也教授諾貝爾物理、化學、醫學、文學等科目，而正是因為受到這些老師們的影響，諾貝爾從小就對這些科目流露出異於常人的興趣與天賦，而這些他所鍾愛科目，後來也都成了諾貝爾獎的獎項之一。



3.炸藥發明之父



諾貝爾的青年時期，正值第一次工業革命興起的時代，當時的歐洲各國在科學領域的進展可謂是大有斬獲，1847年，義大利化學家索布雷洛合成了硝化甘油此一具有易爆特性的化合物，但卻因為它的不穩定而放棄使用。然而，這個看似無用的東西，放在諾貝爾眼裡竟成了另一種超酷超炫的新發明，受到家世的影響，諾貝爾也對那些爆破用的材料很感興趣，為此，諾貝爾遠赴義大利向索布雷洛拜師學藝，學習有關硝化甘油的相關知識，在摸清這個東西的缺點後，諾貝爾開始思考以硝化甘油製造炸藥的可能，並將自己的生活全部投注在製造炸藥的身上，希望能夠製造出安全穩定的炸藥。

義大利化學家索布雷洛（Ascanio Sobrero）。（維基共享）



然而，製造這麼危險的玩意，那意外和風險絕對少不了的，1864年，諾貝爾遭遇了人生最大也最悽慘的一次失敗，這一年，他在斯德哥爾摩的工作室因實驗失敗直接大爆炸整個炸開，諾貝爾本人僥倖活了下來，但在實驗室裡協同他實驗的四個助手卻就此殞命，但這還不是最慘痛的，因為除了這四個罹難者外，還有一個罹難者是他的親弟弟，手足因自己的發明而死，讓諾貝爾十分悲痛，但卻沒有阻止他改良發明的腳步，弟弟的死始終在提醒著諾貝爾，這樣的發明還不夠好，最終，又經過了多次嘗試與失敗，諾貝爾總算找出了硝化甘油的最佳拍檔——矽藻土，矽藻土可以吸收比本身多三倍的硝化甘油，成為像黏土一樣軟硬適中的塊狀物體，從高處投落、製成小粒放在鐵板上敲擊都不會爆炸。



如此一來，硝化甘油就不會動不動就自爆，性能可謂是比以前的各種版本都還穩定，1867年，諾貝爾帶著他的新發明去註冊專利，命名為"Dynamite"中文翻譯為矽藻土炸藥，自此，原先處於液態的硝化甘油以固態的樣貌呈現於世人眼前，而自這種炸藥問世以後，因不穩定的炸藥所造成的傷亡事件也大大減少了。



4.炸藥王國與諾貝爾獎



矽藻土炸藥問世以後，其方便穩定的特性立馬在歐洲興起了大規模的搶購風潮，到諾貝爾去世的1896年，諾貝爾系列的公司已分佈於瑞典、挪威、德國，奧國、法國、英國、美國、南非等二十個國家，工廠數有九十三家，年度生產量為六萬六千五百噸炸藥。而諾貝爾也因此發了大財，財產與勢力不斷累積，使得他成為了當時最為富有的幾大家族之一。



然而，數錢數到手軟固然是件好事，然而，在賣出那麼多炸藥後，諾貝爾非但沒有感到愉悅，接踵而來的反而是無盡的惶恐與擔憂，因為，起初諾貝爾發明炸藥的原因是想幫助工人們能夠更有效率的完成各項高風險工作，如岩石爆破或開挖山洞等，但沒想到，這項產品也引來的各國軍方的重視，他們大量購買諾貝爾發明的炸藥，整批整批源源不絕的送到前線，拿它們當作殺人的武器。諾貝爾始終信奉和平主義，極力反對戰爭，這種做法可以說一直令他十分痛心，但時代洪流的大勢所趨，諾貝爾再怎麼反對都沒有用，在彌留之際，諾貝爾寫下遺囑：



「請將我的財產變做基金，每年用這個基金的利息作為獎金，獎勵那些在前一年為人類做出卓越貢獻的人。」



根據他的這個遺囑，從1901年開始，具有國際性的諾貝爾獎創立了，分別獎勵5個領域分別是諾貝爾生前最愛的物理學、化學、生理學或醫學、文學，以及他一生都在極力鼓吹但未能如願的——和平。

諾貝爾獎。（美聯社）

本文經授權轉載自歷史說書人炸藥發明之父—諾貝爾

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