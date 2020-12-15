自由開講》民進黨內就政院組改有不同主張？很正常

鄭明德

蔡英文總統在520就職演說中，提到行政院將成立專責的數位發展部會。近期，該組改議題逐漸具體落實，行政院研擬新設數位發展部；但蘇貞昌院長的女兒蘇巧慧等立委提案則是偏向新設「數位發展委員會」。對此，引發媒體關注「政院、蘇系不同調」、「蔡蘇爭鋒 新衝突點？」。

行政院組改議題，不僅涉及數位發展領域，也涉及幾個相關部會，立委有不同提案或主張，本是正常。媒體前述指誰跟誰不同調？誰跟誰爭鋒或衝突？實屬過度猜測。

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行政院長蘇貞昌（右）與立委蘇巧慧父女合影。（資料照）

對於蘇貞昌院長姿態放低，願意尊重立委意見，媒體認為「霸氣蘇揆異常尊重國會......全然不符他平日風格」，也是過度想像。提案是立委的法定職權，行政院長當然要尊重。媒體指「異常尊重」，實用字過重。

媒體更關切的，可能是蘇貞昌女兒蘇巧慧立委的身分。為何女兒提案跟父親規劃的版本不一樣？為何不能私下協調，得讓不一樣主張浮上檯面？民進黨內部有不同的公開主張，其實也很正常。派系跟派系有不同主張；甚至最嚴密的新潮流內部也可能有不同意見，過去迄今都是如此。

就法案或政策有不同主張，其實是民進黨內的長期傳統，在野及中央執政均是如此。如果有一天，民進黨成為一言堂，這時候才需要特別關注。

（臺北城市科技大學企管系教授）

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