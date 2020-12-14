自由開講》New eID的防偽與防中

陳慶坤

對於數位身分證換發，蘇揆承諾試辦時會廣邀各界專家、駭客來測試，一定會測試到安全無虞，才會在全國開辦。並開放賞金獵人來挑戰資安強度，政府已規劃「很迷人」的獎金，歡迎對數位身分證安全有疑慮的人來測試。很顯然對外界的疑慮政院劃錯重點。

對於數位身分證換發，蘇揆承諾試辦時會廣邀各界專家、駭客來測試，一定會測試到安全無虞，才會在全國開辦。（資料照／圖取自蘇揆臉書）

開放駭客讓賞金獵人來駭，只是表面上的小技巧而已。明槍易躲，暗箭難防，真正令人質疑憂慮的是這一套系統的可靠性。若是植入木馬程式（Trojan Horse）的數位身分證，不必然駭入系統截取、盜錄資訊，而是遂行其掌控人民行為的潛在危機，宛如老大哥的眼睛看著你；台灣人民將無以逃脫數位極權的掌控與宰制，這才是重點。

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事情回到原點，行政院內政部基於嚴謹、安全以限制性招標委託中央印製廠印製，印製鈔票的國營事業單位，怎麼會製作eID？接著重點是由東元電機得標，又稱符合政府採購法規定（符合，那也沒話說）。但其後的發展就令人樸朔迷離了！當有人質疑eID轉包中國廠商代工時，東元電機立刻發出聲明駁斥；中央印製廠也澄清：「晶片全由台積電生產」？但這麼久的時間，台積電從來沒有任何聲明表示eID確實是他們承製的，豈不令人起疑竇？若是「國卡國造」，不但「烏鴉閉嘴」，甚至舉雙手贊成！

「紅色供應鏈」不要說在台灣，在世界上它也是無孔不入！日前中捷斷軸，中市議員張耀中聽聞「斷裂軸心零件是中國製」。承包中捷工程的北捷局表示，連結器軸心是日本川崎重工向美國西屋制動（Wabtec）訂購，但西屋制動是跨國集團，也許有些材料在其他國家製造，軸心是否中國製造還要與廠商確認。支支吾吾內情不單純，紅色供應鏈已讓台灣產業界心驚膽顫。

交通部長林佳龍說，「台灣是在紅色陰影下存活的國家」，一語道盡台灣生存的困境。eID不只要「防偽」（政策面與管理面層層虛與委蛇）；更需要「防中」（中國紅色極權主義的滲透）。這絕不是政府規劃「很迷人」的獎金，讓賞金獵人來挑戰資安強度即可概括明證的事。

（大學助理教授）

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