自由限時批》香港將成習政權致命傷！

李全無

習大大權力薰心，走火入魔！欲利用美白宮交接空檔，耍弄威懾手段文攻武嚇測試拜登團隊能耐，竟向澳洲經貿制壓，又捅了香港的馬蜂窩，引發不止是「華府抗中共識」的增強，更引發全球民主國家聯盟的公憤，勢將對習政權形成摧枯拉朽力量，走向末途！

自由人權和民主已是不分種族跨國的世潮！不是「自己可以關門打孩子」，而是地球村「鄰居」可以管問的要事，聯合國早就有類此的各種「人權公約」，但中共的習政權却是恣意妄為，憑藉「槍桿子」說了算，却忘了「天外有天，山外有山」，何況美英德法日印等的「槍桿子」總和，一枝「紅槍頭」擋得了嗎？

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光是無人機、AI、5G等科技，就可取伊朗二號頭子、伊朗「核武之父」等首級於千里之外，又來去無影踪，難道習大大、共軍將領不戰慄膽寒嗎？

就以連日來濫捕抓關香港民運人士，就已遭國際民主社會憤怒和抨擊！而連續打壓澳洲經貿，亦遭致國際譴責，各方更紛予反制並支援澳洲等，不一而足，習政權走火入魔，無異自尋絕路。

美國昨天就以破壞香港民主程序為由，宣布新一輪制裁名單，14位中國全國人大常委會副委員長皆榜上有名。依據相關措施，受制裁者及其直系親屬未來將禁止入境美國，其在美或由美國他人持有、控制資產，均將遭凍結。

此一「13936號行政命令」（Executive Order 13936）是美國總統川普在今年7月14日簽署的行政命令，乃針對香港實施的一系列制裁行動之一，行動的法律基礎來自《香港人權與民主法》及《香港自治法》。美國在2020年7月宣布中止執行《美國－香港政策法》，於8月7日對侵害人權及破壞香港自治的人士採取執法行動，通過把包括行政長官林鄭月娥在內的中港人士列入《特別指定國民和被封鎖人員》中，對其進行制裁，半年來已祭4波制裁 。

美眾院近又再壓倒性通過「香港人民自由和選擇法案」，為受迫害港人提供臨時保護身分，並加快其難民申請程序。

美方宣布的制裁14名屬「副國級」領導人的中國人大常委會副委員長，包括中共中央政治局委員王晨及六名中共中央委員，將禁止他們入境美國，凍結其在美資產，禁止其與美國人交易等，懲罰他們上月指示港府褫奪四名民主派立法會議員資格，及先前主導通過「香港國安法」。在該法7月1日生效後，美方已四度出手制裁中港官員，迄今29人。

美國國務卿龐皮歐怒斥北京持續攻擊香港民主程序，令香港立法會名存實亡，淪為橡皮圖章。（法新社）

他強調，美方將繼續偕同盟邦和夥伴，要求北京為破壞香港自治負責。（按：政治局常委韓正、栗戰書、汪洋等，留待觀察）而近日美國眾院無異議通過的「香港人民自由和選擇法案」，則為已持簽證在美、但返港可能遭政治迫害的港人提供「臨時保護身分」，確保其獲得合法居留和工作許可；法案也將加快處理逃離迫害港人赴美的難民申請，包括曾在和平示威中被逮捕、拘留、起訴和判刑者，及其配偶、子女和不具其他國籍的父母。

儘管美國撤銷香港經貿特殊待遇，法案也將在移民政策上區分香港和中國的移民申請，並鼓勵理念相近國家協助庇護港人。

前「香港眾志」主席羅冠聰今於臉書亦發表「制裁14中共官員將使中美對峙加速，頒布迄今最嚴重的制裁」，直指美國「已看穿中共底牌」。也收緊了共產黨員、統一戰線成員簽證審批，並重擊在美與共產黨有連繫的中企、上市公司，對中共施展「全方位打擊」，可謂「直擊中共要害」！

美方在去年與今年7月宣佈針對新疆官員陳全國等的兩波制裁， 8月對香港行政長官林鄭月娥及多名香港高官進行制裁。11月，華府再對涉港安全機構中的另外四名中港官員實施制裁。

《BBC》指，由於《香港民主與人權法案》、《香港自治法》等已成功立法，這意味著以後「無論誰做國務卿都有義務繼續遵守」。而拜登的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）更首次發聲，表示「嚴重關切」。並稱美方將對抗中國向香港自由的攻擊。

他8日在推特上表示，「我對香港的民主運動人士繼續遭到逮捕和監禁嚴重關切，我們將和盟友、夥伴站在同一陣線，對抗中國政府攻擊香港的自由，並幫助那些遭受迫害的人找到避風港。」

美國眾議院復已於2日無異議通過《外國公司問責法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），該法案要求在美國交易所掛牌上市的外國公司，必須遵守美國的審計標凖，否則將面臨退市。更是劍指中共！截止今年7月1日，共有250家在美上市的外國公司其中來自中國佔絶大多數，高達227家。除部分在場外交易外，在紐交所和納斯達克掛牌交易的為176家。

同時，中共關押香港民運人士，各國也齊表憤慨，亦紛採行動制裁。歐盟成員國外交部長7日更通過被稱為歐版「馬格尼茨基法」（Magnitsky Act）的「歐盟人權與民主行動計畫」（EU Action Plan on Human Rights and Democracy），這是歐盟首次建立全球人權制裁制度，將用於制裁在世界各地犯下凌虐、奴役或系統性的性暴力等侵犯人權的個人和組織、公司和銀行等「實體」，制裁方式包括凍結在歐盟資產、禁止赴歐盟地區等。

歐盟已有可懲罰侵犯人權者的手段，但通常是在針對特定國家、衝突或危機的制裁架構下，追究個人、企業和組織，包括針對使用化學武器、網路攻擊和恐怖主義三類行為的特定制裁機制，使歐盟難以就侵犯人權行徑迅速反應，例如沙國記者哈紹吉遇害案。

歐洲理事會表示，新通過的方案將針對種族滅絕、違反人道罪行、法外處決、任意拘捕行為，其他犯行若被認定是「大規模、系統性或者有其他令人嚴重關切之處」，也可能遭此方案制裁；27個會員國有權禁止制裁對象入境、凍結其在歐洲資產，禁止歐洲提供資金。《德國之聲》報導，最快可能在明年第一季，就會有第一波制裁行動。「歐盟人權與民主行動計畫」被稱與美國2012年通過實施的「馬格尼茨基法案」相提並論。

所謂全球「馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），係授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。該法案於2015年12月17日在美國參議院通過，有關法案的內容，後被附加於在2016年6月14日通過的2017年度國防授權法（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017，S.2943）中，2017年度國防授權法亦於2016年7月7日在眾議院通過，12月14日由總統歐巴馬於2016年12月23日簽署成為法令。現全球至少六國通過類似法律，包括歐盟、澳洲等。

由於澳洲要求調查武漢肺炎病毒的來源，北京於上個月對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅懲罰，對此，全球各國紛紛表態支持澳洲，甚至發起「買澳洲葡萄酒，抵抗中國專制」運動。而中國外交官趙立堅日前在Twitter謊稱澳洲士兵對兒童割喉，並發布假照片，復引爆澳洲全國怒火，雙方關係持續惡化。而美國白宮國家安全會議（NSC）近日宣布將在酒會中選用澳洲葡萄酒，而明年將走馬上任的拜登政府國安顧問蘇利文表示，為了捍衛全球自由與民主，澳洲民眾已經做出很多犧牲，他強調，美國與澳洲身為盟友，他們依舊和澳洲並肩站在一起，共同推進彼此共享的安全、繁榮、價值和理念。

在12月1日，「對華政策跨國聯盟」（IPAC）在其網站上公布了來自紐西蘭、德國、挪威、瑞典、丹麥、英國、義大利、日本、斯洛伐克、美國等國議員共同錄製的一段影片，齊聲呼籲讓今年的最後一個月，成為支持澳洲葡萄酒產業、拒絕中共強權打壓的時段。

其實，中共「教訓澳洲」不成，反而凝聚了澳洲民眾堅持民主社會理念的共識，而中共的霸霸凌香港，更加速全球民主國家政治、經濟上的結盟，甚至包括軍事的抗中同盟。例如美、日、法就預定明年五月間在日本西南部進行水陸兩棲聯合操演。而美、日、澳、印已在今年11月阿拉伯海實施「2020馬拉巴爾」第二階段海軍聯合演習。最近訪日的法國海軍參謀長范迪亞（Pierre Vandier）上將，便和日方協商合作，另英國亦將派遣「伊莉莎白女王號」航艦打擊群，明年可能常駐西太平洋，將有助於「對中包圍網」成形。

據《華盛頓郵報》近日報導，美國「2021財政年度國防授權法案」將為拜登團隊提供對抗中國的新框架，其中將納入「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），五角大廈認為，反中將是拜登政府最初和最重要的挑戰之一。以中國為重點的「太平洋威懾倡議」將是國防授權法案中的旗艦計畫，旨在向中國和任何潛在的對手以及美國的盟友發出一個強烈的信號，即美國將堅定地捍衛其在該地區的利益。

「太平洋威懾倡議」將強化預算透明度，特別是將焦點放在足以威懾中國的軍事能力建設上，將確保美國與夥伴國之間的關係，並對中國共產黨釋放強烈訊息，美國人民承諾防衛其在印太地區的利益。

據《美國之音》報導，美籍華裔政治學者裴敏欣指出，中國國家主席習近平上台後加速集權、清除異己、打壓民間，反而會削弱中共的一黨專制。裴敏欣認為：「習近平可能並未真正吸取蘇共崩潰的教訓，他選擇獨裁而非改革的新史達林主義，可能使他成為中共一黨專制的掘墓人！」

綜觀中共鎮港制澳的暴虐舉措，徒增敗亡徵兆！顯然，習大大的權力過度集中，已使他走上不歸路。加以高層權鬥無日不已，徒耗內外應對實力，易左支右絀，政權不穩失民心。且經濟發展遭遇內外阻力改革困難，而中國人口結構惡化，又無高效率的根本性改革，勢必危機重重。在美中的戰略競爭加劇下，不斷窮兵黷武，也將驅使圍堵戰略的成功，並使民主盟國團結，對習政權勢將產生毀滅性的影響，始可預卜。

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