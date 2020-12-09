童話法律》拇指姑娘的結婚二三事

田鼠婆婆趁拇指姑娘有生命安全顧慮時收留她，並以結婚為條件，要拇指姑娘嫁給自己的兒子以報答救命之恩。然而這樣的契約在法律上能成立嗎？

黃郁真

就在拇指姑娘被迫和蟾蜍兒子結婚而感到絕望時，一隻甲蟲出現將拇指姑娘擄走。

你以為要上接著演新·甲蟲王者？不。

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甲蟲把拇指姑娘帶回家裡好生照顧，但其他的母甲蟲覺得拇指姑娘很噁心：「她居然只有兩條腿！實在太奇怪了。」於是他們又把拇指姑娘丟在森林裡自生自滅。

「女人何苦為難女人。」拇指姑娘暗自神傷，垂淚到天明。

這時候，田鼠婆婆路過收留了她，但田鼠婆婆要拇指姑娘嫁給自己的兒子以報答救命之恩。（地方媽媽為何都如此熱衷於替兒子找老婆？在線等）

為了避免成為別人口中的食物或餓死，拇指姑娘只能說 yes，就這樣和田鼠兒子訂了婚，婚禮即將在明年春天舉行，但拇指姑娘心中只有滿滿幹意。

某天拇指姑娘出門散心，一隻燕子飛過，看出拇指姑娘的悲傷逆流成河，便問她要不要逃婚，跟著自己去更好的地方，看遍世界、走遍天下。

某天拇指姑娘出門散心，一隻燕子飛過，看出拇指姑娘的悲傷逆流成河，便問她要不要逃婚，跟著自己去更好的地方，看遍世界、走遍天下。（維基共享）

「她說好：）」後來的後來，老燕子在跟其他燕子講述自己與拇指姑娘的冒險故事時，總是會有這樣的一句話。

要求結婚以報答救命之恩的契約，有效力嗎？

答案是：可能會無效喔。

畢竟田鼠婆婆是趁拇指姑娘有生命安全顧慮時與她訂定契約，還以結婚為條件，這樣的契約很可能會被認為有背於善良風俗，違反民法的規定而無效。

另外，法律上也不可以使用契約（就算是婚約）押著某人一定要履行「結婚」這件事，若本人真的不想結婚當然可以不結，頂多是會受到違反婚約的懲罰。

田鼠婆婆與拇指姑娘。（維基共享）

悔婚，要付出什麼代價？

我們剛剛提到如果訂婚後，反悔不結，可能會因為違反婚約而受到懲罰，必須賠償對方因此所受的損害。

如果對方完全沒有過失的話，他還可以加碼請求精神上的賠償。

不過在某些情況，我們允許解除婚約，認為悔婚是合理的。

例如對方肉體上劈腿、發現有重大疾病、被判刑等等。

這時候提出解除婚約的如果是沒錯的一方，反而可能可以和對方請求賠償喔！

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