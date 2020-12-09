自由開講》只有別有居心的人才在質疑小英的學歷！

鄧鴻源

統促黨女媧黨部主委何建華涉嫌收中國統戰部至少40萬元，在台推動統戰工作，台北地檢署日前依違反國安法將何女起訴，起訴書中寫道，何建華接受叛逃中國的學者林毅夫之妻陳雲英成立的中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，要求渲染「蔡英文博士學歷造假」爭議，黃女透過微信提供「2019.11.20 拒絕假博士，人民要真相！」新聞稿給何女，要求何女透過電子郵件轉發給媒體人彭文正、教授賀德芬及年金改革聯盟、軍公教聯盟等單位，企圖利用不實訊息影響總統選情、嚴重危害選舉秩序。

統促黨女媧黨部主委何建華。（資料照/取自何臉書）

一個稍有理性、稍有頭腦的人都可想到，政大是國民黨的黨校，一切都把持在國民黨手中，依據台灣教育部的審查程序，在國外拿到博士學位都要經外交部文教單位向國外學校查證真偽。蔡英文也不是蔣經國的女兒，可以例外，她拿到LSE博士以及回到台灣任教政大，政大會聘用她，一定過外交部仔細查證，就算沒有查證，學生上課時也可以聽出教授有沒有真材實料，何況後來李登輝還聘用她當WTO的談判代表，若無真才實學，可能嗎？

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所以有人嘲笑國共兩黨人，沒讀書不識字，蓄意汙衊、醜化小英，卻不敢質疑他們的領導人學歷是否真的，真是標準的作賊喊捉賊，如草包韓與馬某人不正是如此嗎？草包韓子以前只是陸官專修班畢業，後來考退役軍人加分上東吳，而陸官專修班的大都是甚麼貨色？眾所周知。許多人也質疑馬某人，以前考上建中與台大，是否靠僑生或黨國元老身分加分或保送？否則八年市長與八年總統的執政成績怎麼那麼差，以致被英國某媒體瞧不起？

總之，只有別有居心的人才在質疑小英的學歷，即使她沒有博士學歷，有台大學歷就很漂亮了，畢竟她的英文能力遠在馬某之上，反觀馬某人有哈佛博士學歷又如何？

（大學教授）

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