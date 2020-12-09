自由開講》政府保障「自住者」居住正義，意外釣出帶風向炒房者

林宗翰

為健全房地產市場方案、抑制近年來炒房導致的高房價情形，行政院近日整合內政部、央行、金管會、財政部等部會，提出「健全房地產市場九方案」，藉此整合政策市場與不動產金融等指標，並強化預售屋稽查、加速實價登錄修法以及查核不動產交易所得；行政院更於12月7日端出五大措施打炒房，包含強力稽查紅單交易、杜絕規避稅務、貸款有差別、加速推動實價登錄2.0修法、廣建社會住宅以及擴增包租代管等。

但卻有人指出，無預警限縮信用貸款「恐打擊產業及從業人員」，更有建商表示「房市原子彈要爆炸了」，行政院和央行的政策會讓已購、未交屋的客戶可能衍生無法獲得貸款的糾紛，更會讓經濟景氣復甦帶來巨大的壓力。然而事實並非如特定的建商講的這樣。

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行政院由閣揆蘇貞昌宣布9大具體作為，宣示打擊炒房決心。（資料照）

首先，央行這次主要是針對法人購屋、建商土地與新建餘屋貸款做調整，取消投資客寬限期，遏止投資炒作其中，公司法人第一戶房貸限貸六成、無寬限期、第二戶以上則房貸限貸五成，無寬限期；在自然人部分，第三戶以上房貸限貸六成，無寬限期，豪宅（高價）住宅貸款則維持六成、無寬限期規定。

央行的做法，是鑑於過往許多投資客常以法人名義購屋，藉此在短期轉手，以達到少課房地合一稅的目的，且近期建商搶地過熱造成地價大漲，央行此次出手也是在遏止此一風氣，規範限制新增餘屋貸款也使建商無法囤屋待價後在慢慢另行出售。所以說央行的政策並不會讓房市爆炸，更不會產生無法獲得貸款的糾紛，政策幾乎可說是針對非自住的投資型或豪宅買賣，對自住購屋影響真的不大。

再者，近年來銀行資金氾濫，投資客繳息不還本的寬限期往往越拉越長，有投資人甚至延至五年只繳息，也有投資客避開房地合一稅最重的前兩年45%、35%後，至第三年再來賣，以類似投機的方式讓課稅只需付20%。而現在央行取消財產下有多間房子的投資客寬限期，使投資客購屋資金大為增加，完全能遏止投資炒作。

無奈簡單明瞭的立意，卻還是被有心人士拿來抹黑帶風向，PTT及各論壇更出現「央行這次重手打房很不尋常」、「央行打房手段是來掩蓋一些事件，下重手很奇怪」等陰謀論說法；中國國民黨立委費鴻泰昨（12月8日）更在立法院爆氣質疑央行「為何突然打炒房，在急什麼？」種種反對聲浪及子虛烏有的猜想實在令人不解，畢竟央行已經說得很清楚，如果你是一般自然人，須買第三戶才會有所限制，也就是說頭幾年不能只繳利息，得連本帶利繳納，若想脫手，2年內應負擔35%的房地合一稅；若你是法人、公司代表，央行的政策也只限制住宅，藉此防止個人用公司名義炒作，且同樣適用20%稅率課稅，法人原本擁有的廠辦皆不受影響。

現在央行出手，為真正有「自住」需求的買家做好居住正義的把關，卻意外釣出一堆想賺價差的投機客和部分建商。不要懷疑，論壇上的諸多文章就是在帶風向製造恐慌，而藍委費鴻泰不為小老百姓發聲、反而為建商大罵執政黨打炒房，根本是將長期護航建商當棋子的嘴臉發揮到極致。

房屋是居住設施，從來就不該被當做炒作的商品，現在政府就是要讓市井小民都能買得起、有個安身立命的家，這次才會針對非自住的投資型或豪宅買賣作政策性改變，如此有效抑制不當炒房，若不打炒房，再多的勞工政策保障都是虛假枉談、再好的領薪民眾加薪或減稅，也都將淪為高房價下的犧牲品。

奉勸炒房、投機者自重，國民黨也別只會當護航建商的爛棋子，努力關心炒房衍生的問題及因應、並重視全台人民的居住正義才是應該要重視的方向。

（文字工作者）

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