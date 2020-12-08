法律歸法律》關於公寓大廈你不可不知的二三事

一般我們常在新聞或建商廣告中聽到的「專用部分」、「公設」，這些名詞到底是指什麼呢？

江佳穎

人滿為患的城市，一棟大樓好幾戶，一戶又隔好幾間，一間一間好似鴿子籠，又小又貴。

看到這裡，你是否有些共鳴呢～

沒錯，這週法律歸法律的主角不是 A B C 也不是甲乙丙，而是每個在螢幕前的你。不論你是自住或是租的都行，關於現在住的公寓大廈，你知道的有多少呢？



一起繼續往下看下去吧！

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關於公寓大廈你不可不知的二三事！（圖片來源：https://www.irasutoya.com/）

專用部分？公設？傻傻分不清

一般我們常在新聞或建商廣告中聽到的「專用部分」、「公設」，這些名詞到底是指什麼呢？

專用部分其實就是我們在公寓大廈中所居住的空間。

也因為能自由支配，又透過天花板、牆壁等和其他用戶區隔出來，而有獨立大門及門牌號碼，在法律上也會被當作一個獨立的所有權。

至於我們常聽到的「公設」，正確來說是指和其他住戶一起用的「共用部分」，譬如社區裡的游泳池、健身房，或是公寓裡的電梯、樓梯等都是。

這裡的共用部分在便是住戶們彼此之間，依照專有部分比例而「分別共有」唷。



可以賣房子不含游泳池嗎？

賣鞋子不能只賣左腳不賣右腳，賣房子能不含游泳池嗎？當然不能！

說是這樣說，但，為什麼呢？

因為你是買了房子，取得專有部分後才可以使用游泳池或健身房等設備，兩者不論是在性質上或使用上都是緊密而不可分離的。

因此法律上便把他們視為一體，而不容許分開轉售。

幻想一個美好情境回味一下

假設你今天事業有成想買間房，推銷員介紹給你某間環境清幽，設施應有盡有的房子。

這時候房子內部可以供你自由使用的地方，是你的專有部分，你有獨立所有權；推銷員用來吸引你購買慾望的公設，便是你和其他用戶一起使用的共用部分。

至於你買房後想轉手賣出，能不能只賣房子不含公用設施呢？

當然不行！因為不論是公用設施或大樓下面的土地和房子都是一體的，當然不能分開賣。

那關於土地你又該知道什麼呢？

不急，下個禮拜你就知道了～

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