自由限時批》疫苗非萬靈丹！防疫須步步為營

宋娣

全球疫情十分嚴峻，連WHO都說，即使能施打疫苗，亦非萬靈丹，況且問題仍多。

而台灣近日發生印尼移工確診脫逃抓回事件，便顯示防疫有漏洞，若造成缺口成社區傳染，後果堪虞，影響層面太廣，功虧一簣，勢須朝野嚴格把關，和全民配合，始克有濟！

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不可諱言，台灣秋冬防疫仍不夠積極，光是在公衆消費場所（百貨賣場、大衆運輸、餐飲、攤販、夜市、八大行業等），或群聚活動，就處處可見戴口罩、保持社交距離、洗手、消毒、咳嗽禮節等個人衛生習慣，均不夠嚴實，易掉以輕心，一旦境外移入確診者，只要趴趴走，就會有傳播風險，這是無法鐵齒的！

只要看美法英德巴兩元首及俄國普廷等，稍有輕忽，莫不中鏢！等而下至文武百官平民百姓，亦莫不如是，這是血淋淋殘酷的事實，目前全球已累計近5千萬例確診，逾130萬人死亡，分布於189個國家地區；病例數以美國、印度、巴西例、俄羅斯及法國為最多。吾人只有認真嚴肅面對，才能維護疫後新世界健康生活。

據中央流行疫情指揮中心昨天公布國內確診數，已增達716例，其中印尼籍133例、超過美國成為境外移入最多的國家。值得注意是，過去十天印尼移工就增60多例確診，已造成檢疫及醫療很大壓力。

醫療應變組副組長王必勝亦坦言，目前醫院隔離治療135人中，有印尼籍93人，造成檢疫和醫療很大壓力，可見印尼移工暫緩來台有必要性；目前還有一千多名印尼移工在集中檢疫，之前採檢一遍，離開檢疫所前還會再採檢。

衛福部長陳時中就表示，檢疫期滿檢驗又出現「時陰時陽」案例很多，因此居家檢疫和隔離還是最主要手段。陳時中並表示，將請外館協助確認印尼PCR檢驗認證，指揮中心也將與勞動部再檢討外籍移工居檢期滿的自主健康管理SOP、預計本週公布。誠令人捏一把冷汗。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增22例武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19），分別為印尼籍20例、菲律賓籍2例。（圖由指揮中心提供）

由外籍移工連串確診不難看出，集中檢疫後「七天自主健康管理」，也需更明確規範，千萬不能認為檢疫後，就沒危險而掉以輕心，要盡快把防疫網補齊減少缺口。

天下沒有長生不老之藥，也沒有萬靈丹，保証不會生病。特別是呼吸道傳染病又和環境攸關，傳播力强，像武漢肺炎病毒，毒性複雜多變又強，其「人工製造」外洩疑慮及中共隱匿延誤關係密切，防不勝防。就算各國爭相研發165種疫苗，其中也只有三種較看好，但仍有副作用在。分別是：牛津大學 & 阿斯利公司（英國、瑞典）研發的非複製型病毒載體疫苗（ChAdOx1），已在英國、印度、巴西進行第三期試驗。

還有Moderna、美國國家過敏和傳染病研究所，研發的基因疫苗（mRNA-1273），正在美國進行第三期臨床試驗。另BIONTECH、輝瑞（德國、美國）研發的基因疫苗（mRNA），已於美國、阿根廷、巴西、德國進行第二、三期臨床試驗，仍需要有更多研究投入，才有效力證據，保守估計要等到明年才會出現成熟的疫苗。

截至12月，國際科技應用於研發武漢肺炎疫苗，主要包括：核酸疫苗、傳統滅活疫苗及腺病毒載體疫苗。台灣目前也有自行研發疫苗，推測在疫情第一、二期內應能順利完成。不過台灣屬於低感染國家，除了自行發展，要跟已經在第三期的國家合作，才能用最快的速度，保護民眾減低感染。

而中國雖有13種武肺疫苗進入臨床試驗階段，但中國疾控中心主任高福則指，目前疫苗仍然面臨多項問題，例如疫苗的原理是接種後人體內會產生中和抗體，然未清楚中和抗體和保護機制之間的關係，是否有抗體就等於有保護？要多少抗體才能真正產生保護作用？中和抗體能否順利抵達肺部，能在人體內持續多長時間等？疫苗接種方式是肌肉注射、皮下注射、噴鼻式還是霧化，亦都未有答案。

同時，接種疫苗後會否出現抗體依賴增強作用，令患者感染病毒時病情更加嚴重，就要等第三期臨床試驗完結後才知道。高福並指出，武肺病毒能在陰暗潮濕環境中存活很久，警告今年冬天依然充滿挑戰。

然則，中共大力推動研製的疫苗，却是作大外宣及外交運用，不少國家仍不敢用，像巴西就出過問題。據《法新社》報導，巴西國家衛生監督局（Anvisa）聲明表示，在10月29日出現一起嚴重的不良事件後，判定中斷中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的CoronaVac疫苗臨床試驗。

由於CoronaVac疫苗的第3階段人體試驗9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，巴西國家衛生監督局表示，基於隱私規範無法提供細節，但這類不良事件包括死亡、可能致命的副作用、嚴重殘疾、住院、先天缺陷與其他「臨床上重大事件」。

被指控的中國疫苗廠商科興生技公司，却遭外媒起底過去賄絡中國官員的黑歷史。據《華盛頓郵報》近日報導，科興是中國武漢肺炎疫苗研發的領先廠商，但其疫苗實際對人體的保護能力未知。紐約大學朗格尼醫學中心醫學倫理部門主任卡普蘭（Arthur Caplan）表示，科興疫苗未公開疫苗資料，未經同行檢驗其數據，加上過去行賄的不良紀錄，讓人對該公司產生懷疑。卡普蘭強調，雖然疫情正在蔓延，一間道德紀錄有問題的公司，值得我們更謹慎地去檢視它。

科興創辦人兼執行長尹衛東2016年在法庭承認，在2002年到2011年向中國國家食品藥品監督管理總局官員尹紅章及其妻子行賄8萬3000美元（約234萬元新台幣），尹紅章也承認，作為回報，加速通過科興疫苗的審核。

尹紅章後來在2017年涉入科興與其他7間公司貪污案共判10年徒刑，但尹衛東並未被起訴。在2008年至2016年間，中國還有5個省分至少20位官員、醫院管理者承認接受科興的賄絡。尹衛東至今仍是科興的執行長。

其實，中國正在設立全球最大的DNA數據庫，企圖把個體DNA訊息與即時監控工具相結合，建立一個無孔不入的數位化集權國家。中國問題專家、《中國即將崩潰》的美籍華人作家章家敦進一步警告，中國計劃利用手中的全球最大DNA數據庫訊息，製造針對特定族群的生物武器。他敦促美國迅速採取行動，防止中國獲得更多的美國DNA。

章家敦近日更在《福斯新聞》（Fox News）訪談中指出，「武肺病毒不會是從中國產生的最後一種病原體，我們不得不擔心下一種更容易傳播，也更致命的疾病。」他指出，中國透過購買擁有DNA研究協議的美國公司，為基因公司提供DNA分析研究，以及駭客攻擊等方式，獲取外國人包括美國人的DNA。

章家敦警告，北京正試圖透過提供疫苗來擴大自己的影響力，同時收集中國以外的人的敏感資訊。他們的做法是：「我們會把這種疫苗給你，但我們需要完成我們的試驗，所以我們要用你的人群做試驗。如果你不參加這些試驗，你就得不到中國的疫苗」。

而中共想要這些訊息進而主導生物技術產業，並將其納入「中國製造2025」計畫；另一個原因則更險惡，中國可能是想開發一些病毒，這些病毒不是針對所有人，而是只針對某些民族或種族群體。章家敦認為，基因數據使中國有能力製造出可以針對某些人群的生物武器。此外，中國一方面收集外國人的DNA，同時禁止外國研究人員研究中國的DNA，這種舉動也支持了這一理論。

如今各國積極推動大規模疫苗接種計畫時，世界衛生組織近日就警告，「疫苗不代表武漢肺炎疫情歸零」，呼籲各國仍要積極防疫。綜合外媒報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，疫苗問世不等於武漢肺炎疫情歸零，儘管疫苗將成為對抗疫情的強力武器，但單靠疫苗仍無法終結武漢肺炎，呼籲民眾持續注意個人衛生。

儘管許多國家已開始推動疫苗接種計畫，但萊恩提到，並非所有人都能在明年年初以前獲得疫苗。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），更強調，即使批准了疫苗，仍應遵守國家和地方防疫措施。大眾不應有「大流行已經要結束」的想法，因為病毒仍在快速傳播，並對醫院和醫護人員帶來巨大壓力。

世衛表示，目前正在對51種候選疫苗進行人體測試，其中13支疫苗已進入最後階段的大規模測試。英國2日率先批准使用輝瑞公司（Pfizer）和BioNTech研發的疫苗，預定在8日開始接種，美國則預計將在近日開會討論批准輝瑞和莫德納公司（Moderna）疫苗。俄羅斯本週也在首都莫斯科展開國產疫苗「史普尼克Ｖ」（Sputnik V）接種計畫，預估將會有1300萬人免費注射。

是以，就科學、醫學專業觀點而言，疫苗絕非「萬靈丹」，強化防疫規範和保健作為，始能標本兼治，克竟事功。

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