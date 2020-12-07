自由開講》台灣應伺機加入未來的全球民主「數位聯盟」

林正二



就在澳洲慘遭同為「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）會員國的中國「戰狼外交」修理，引發民主國家強力批判與支持前不久，歐盟提出涵蓋數位規範、防疫等內容的合作方案，籲請美國合組新全球「數位聯盟」，對抗極權中國。

今天美中對抗戰場是涵蓋半導體、資料、5G行動網路、網際網路標準、人工智慧與量子計算等資訊科技的戰爭，因為高科技不僅決定美中軍力強弱，而且攸關經濟的強盛。中共深知資訊科技的重要性，近年傾國家之力補助高科技產業，用商業間諜及外商合約偷竊關鍵技術後，透過「一帶一路」計畫，以中國的標準設定全球秩序，嚴重傷害多元化民主社會。習近平掌權這幾年，歐盟不滿中共以銳實力及數位科技侵犯他們的民主運作，期待美國了解他們的處境與需求，在資訊科技規範上，一起協商制定。

請繼續往下閱讀...

歐盟提出涵蓋數位規範、防疫等內容的合作方案，籲請美國合組新全球「數位聯盟」，對抗極權中國。示意圖。（法新社）

拜登主張多邊主義與國際合作，美國應樂於組合全球民主「數位聯盟」，因應中國的數位挑戰。

但此數位規範民主聯盟是否能成功，美國放低姿態，在關稅與科技政策等方面，配合歐盟至關重要。歐盟認為唯有跟美國分享資訊與情報，方能免除來自中國駭客等的安全威脅；在關鍵技術上合作，他們才能專注研究而不是複製；供應鏈多元化及合作審查網路連結，方可避免網路中斷；共同研商一致的科技標準，才可悲創造出有利產業的環境；數位臉孔辨識應有一致的倫理規範，以維護社會安全。

因此，美歐等國如能依據各國資訊科技發展情況，協調整合出強大專業、公開透明的組織，並將關稅、民主價值、人權保護、情報資訊的流通等轉變為盟國可遵守的具體規範，以集體力量約制中國必須遵守，否則就不能跟民主國家進行數位貿易，果如此，各盟國將不再受中國的科技侵犯與經貿約制，就像此次民主國家團結支持澳洲一樣。

未來美歐日印等民主國家可能成立類似世貿組織的「世界資料組織」（WDO），我國應超前佈署，伺機加入。台灣資訊科技傲視全球，是美國信任的伙伴，美台近日已成立5G AIoT國際大聯盟，未來我國在半導體、5G乾淨網路等高科技全球供應鏈重組上，有取代中國的功能，對美國防工業、AI產業與航太業的發展，將扮演重要角色。此外，我國近年防止中共數位滲透經驗，亦值得民主國家借鏡。

台灣領先群倫的半導體產業、防制中共網路侵襲的豐富經驗，都是我國加入很可能成形的全球民主「數位聯盟」絕佳條件。是以，未來蔡政府宜善用台美「經濟繁榮對話機制」，透過美國的協助，伺機加入該「數位聯盟」，除有利台灣經濟的強大，更能讓我國成為民主國家發展資訊科技與對抗中國不可或缺的一員，而有助於我抗中保台力量的擴大。

（退休駐美外交人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法