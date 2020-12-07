自由開講》從台北故宮看台灣文化的困境

陳慶坤

2011年6月台北故宮展出「山水合璧－黃公望富春山居圖特展」，將分藏兩岸的黃公望「富春山居圖」合璧聯展。中國總理溫家寶談起《富春山居圖》表示，希望兩幅半畫能合成一整幅，稱「畫是如此，人何以堪」來暗喻兩岸的「分久必合」，統戰意味濃厚，大吃台灣的豆腐！當時是馬英九執政，故宮院長是統派博物館學者周功鑫，也就不言自明了！

元朝畫家黃公望的作品〈富春山居圖〉。（故宮提供/資料照）

在2017年全國文化會議分區論壇到文化基本法草案的研議過程中，各界對台灣核心價值的共同的默契，幾乎都抱持「存而不論」的立場。即使在政黨輪替的過程中，也無以顯現它自我主體性的思考，畢竟民進黨還寄居在中華民國黨國體制之下，台灣意識只能在弔詭的文化論述之中苟延殘喘。畢竟在兩岸關係緊張，藍綠統獨政治意識形態對立的情境下，公共政策觸及臺灣文化的主體性彷彿成了一種禁忌。

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2019年文化部長鄭麗君遭到資深藝人鄭惠中呼巴掌，但對鄭麗君「推動拆除中正紀念堂」仍堅決反對，鄭惠中呼巴掌是含藏在黨國幽靈底下的反撲，文化部的投鼠忌器更顯示台灣主體性建構的曖昧不明，只能阿Q「去威權化，非去蔣化」大玩文字遊戲？

台灣沒有文化這是史實無庸置疑。因為台灣有文字記載的史實不超過五百年，在這短短的幾百年裡，它的斷代非常明顯，而且彼此之間沒有傳承的關係，故無以累進台灣自我的文化意象。這種現象充分反應台灣被殖民的過程中，不同的殖民者以他們文化藝術加諸台灣，導致在藝術表現上形成一種多元文化的創作現象；以多元文化文看似其圓融、面面俱到的說法，但卻迴避了台灣主體意識建構的理想與信念。

一般而言，哲學、文化意識是先於政治意識形態而存在；中國國民黨殖民台灣徹底將台灣「中國文化化」，使台灣成為中國文化的邊陲文化。是以，台灣問題是「文化」的問題，必須從內部去檢視、探討、反省，更並須站在台灣的主體性（subjectivity）立場去言說。

台北故宮的改名只是彰顯台灣人追求主體意識的自我肯認，希望凝聚出自我的文化的遐想與願景。否則，作為中國精神文化表徵的故宮文物，為何可以成為台灣足以向世界炫耀的文化？要讓國際認識臺灣，只能拿故宮文物讓國際認識臺灣，是何等荒謬之情事？這更是顯示台灣沒有文化的蒼白，隱藏著後殖民（postcolonialism）的無奈與喟嘆！

台灣人惟有認清自己當前的處境，積極建構完整的主體性文化論述，破除中國文化的魔咒，才有創造台灣文化的根源性論述與發展。

（大學助理教授）

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