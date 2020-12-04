漫遊藝術史》海報文化崛起的「美好年代」

「美好年代」中的海報主角多以當時受歡迎的女性為代表，她們有別於傳統溫文儒雅的婦女形象，體現了現代女性對於自我價值和追尋自由的渴望，她們塑造出偶像般的光環，海報的廣告功能也引起觀眾對產品價值的認同和對自我的想像。

林采玟

21世紀的海報注重於資訊傳播與活動宣傳，逐漸出現商業大於文化、文字大於圖像的趨勢，並且面臨了被快速流通的網路媒體取而代之的危機。但其實海報並不是一直處於媒體產業中的弱勢族群地位，反觀19世紀末「美好年代（1871-1914）」的法國巴黎，劇院和咖啡廳林立，娛樂平民化地蓬勃發展，當地的演員、名人便與商業藝術家合作設計海報，大量印刷並張貼於熱鬧的街道上，成功塑造出自身的偶像形象。

1880年至1900年間，巴黎的城市奇觀（spectacle）包含了當時的表演、名人、休閒等視覺文化。19世紀巴黎藝術界的完善制度和國際影響力、藝術作品的多樣與創意，以及城市居民之間強烈的社會意識和文化認同，都構成了法國視覺藝術的重要地位。巴黎新興的娛樂業經常激發著商業藝術家的靈感，他們使用多元的美學形式呈現出各種公共景象。在美術和商業圖像設計領域中，海報作品以令人信服的視覺形式，成功獲得當時觀眾的注意力。

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於1887年移居巴黎的捷克畫家阿爾豐斯･慕夏（Alphonse Mucha,1860-1939），描繪了香菸海報《JOB》【圖1】中一位光彩奪目的現代年輕女性，一手拿著點燃的香煙，一手拿著上頭寫著JOB字樣的香菸盒。她的衣服呈玫瑰色，頭髮上散佈著深紅色的花朵，增強了圖像的內在能量。慕夏透過嫵媚的古典女神模樣搭配著捷克裝飾文化，將商品宣傳達到美學化的效果。被凝視的女性除了吸引當時巴黎男性消費者的目光之外，（1） 這些圖像也包含了女性對於新角色、新行為和新自由的渴望，她們設定出偶像的形象以及身分，被當時的社會大眾所接受與喜愛。（2）

【圖 1】阿爾豐斯･慕夏（Alphonse Mucha），《JOB》，1898年，石版印刷。圖版來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Alphonse_Mucha_-Job-_Google_Art_Project.jpg。

《Biscuits Leféver-Utile》【圖2】這張餅乾海報中，一位穿著鐮刀和小麥裝飾禮服的貌美女子，高高地舉著一盤餅乾。她豐腴的外表和健康的容貌體現了她身後穀物肥沃的本意，而這些小麥已經被毫不費力地轉變成了她手上的美味佳餚。這樣的海報運用了該時期對於美的理想，青春、慾望、幻想呼之欲出，透過精緻而詳盡的圖像設計來烘托商品。（3） 藝術家構想出的題材不僅是熱門話題和流行藝術，而是在內容、風格和技術方面都具有至關重要的現代性，海報中所描繪的場景經常是蓬勃發展的巴黎公共空間，與居民的生活環境有著密不可分的關係。

第二帝國時期，豪斯曼男爵和拿破崙三世對這座城市進行翻新工程，鼓勵人們大量進入公共場所，並提供了娛樂活動和戲劇舞台的空間。在第三共和階段，在個人和企業家的贊助之下，巴黎的娛樂業快速發展。（4） 1870年代以後，咖啡館和劇院增加，賽馬、戲劇、芭蕾舞、歌劇和戲劇表演更加多樣化的休閒空間出現，使得這些地方成為混合各種社會階層的重要場所。其中以巴黎北部第18區「蒙馬特」最為出名，巴黎人將此視為一個現代化熱鬧繁榮的娛樂區。由於表演場所的繁衍，需要更多新穎的視覺形式來幫助識別，彩色印刷技術的進步，街頭張貼海報的法令放寬，使得人們可以更自由地在大街上展示海報，蒙馬特也因此成為了現代商業海報新興藝術的發源地。（5）

圖 2】阿爾豐斯･慕夏（Alphonse Mucha），《Biscuits Leféver-Utile》，1896年，石版印刷。

圖版來源：https://clarkfineart.com/artists/la-belle-epoque/alphonse-mucha/biscuits-lefevre-utile/。

在《Les Quat Pattes》【圖3】中，亨利･德･土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec,1864-1901）畫出當時紅極一時的歌舞劇演員阿里斯蒂德·布魯安特（Aristide Bruant）標誌性的黑色外套、 帽子和亮紅色的圍巾。布魯安特對此人像畫很滿意，在他歌舞表演所展示的海報中，也出現這件人像作品，這張海報的圖像便說明了蒙馬特街頭隨處可見海報張貼的生活情況。

【圖 3】戴奧菲勒-亞歷山大･史坦利恩（Théophile-Alexandre Steinlen），《Les Quat Pattes》，1893年，石版印刷。圖版來源：http://www.italialiberty.it/wp-content/uploads/2013/08/image-3.jpg。

蒙馬特的名人們透過色彩鮮明、設計大膽的石版海報，塑造出豐富的名人形象。亨利･德･土魯斯-羅特列克為了宣傳蒙馬特的名人而設計眾多海報，其中他替一位紅磨坊的知名舞蹈演員珍･艾薇兒（Jane Avril）繪製海報，使她的臉龐、紅髮和與眾不同的服裝風格在巴黎廣為人知。《Jane Avril》【圖4】海報中可以見到用低音提琴的琴頸來抵消艾薇兒的高角度踢腿，極高的踢腿動作在視覺上引人注目，音樂家手上的毛髮則呈現怪誕的真實感。溫暖的色調、壓縮的空間和深色的輪廓線，使海報有如同漫畫般的效果。

【圖 4】亨利･德･土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec），

《Jane Avril》，1893年，石版印刷，130 x95公分。圖版來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Henri_de_Toulouse-Lautrec_033.jpg。

《Moulin Rouge：La Goulue》【圖5】為亨利･德･土魯斯-羅特列克描繪的1891年夜總會場景，蹬高腳的舞者La Goulue外露的褲襪標誌著她獨樹一格的舞蹈特色，又同時呈現粗俗的樣貌。此張海報設計中輪廓分明的人群、醒目的紅色字體以及黃色對話框，形成了獨立的圖案結構；當時打印了三千張海報，張貼至整個巴黎，震撼人們的雙眼，並成功吸引人們注意紅磨坊表演的活動內容。

【圖 5】亨利･德･土魯斯-羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec），《Moulin Rouge：La Goulue》，1891年，石版印刷，197 x123公分。

圖版來源：

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/henri-de-toulouse-lautrec-1864-1901-moulin-rouge-5791457-details.aspx?lid=3&sc_lang=zh。

在19世紀的最後二十年裡，多樣化的休閒文化是巴黎人生活中不可或缺的一部分。正是由於休閒、表演和名人演藝活動蔚為風潮，當時的商業海報應運而生，以淺顯主題和亮眼的視覺形式，提供觀賞的樂趣和消費的誘惑，並營造出觀者的認同感，引發視覺趣味和愉悅。巴黎不僅有新穎開放的休閒形式，也是世界級的藝文之都，創造出重要的海報文化。

「美好年代」中的海報主角多以當時受歡迎的女性為代表，她們有別於傳統溫文儒雅的婦女形象，體現了現代女性對於自我價值和追尋自由的渴望，她們塑造出偶像般的光環，海報的廣告功能也引起觀眾對產品價值的認同和對自我的想像。（6） 而這時期所盛行的海報並非純藝術的表現，也非純商業的宣傳手法，它在藝術和商業之間取得巧妙的平衡。海報是庶民的歷史，以及引發社會大眾共鳴的藝術展現，設計者往往透過簡潔有力的構圖配置、色彩明亮的排版設計以及明確訊息的傳遞，創作出一張張順應潮流、迎合大眾的海報。

（1） Ruth E. Iskin著，《印象派繪畫中的時尚女性與巴黎消費文化》（Modern Women and Parisian Consumer Culture in Impressionist Painting），孟春艷譯，（中國：江蘇美術出版社，2010），頁28-29。

（2） Ruth E. Iskin, “Popularising New Women in Belle Époque Advertising Posters”, A Belle Époque? Women and Feminism in French Society and Culture 1890-1910, （Oxford / New York: Berghahn Books, 2006）, p111.

（3） Elizabeth C. Childs, “City of Spectacles: The Visual Cultures of Performance, Celebrity, and Leisure in Paris, c. 1880-1900”, Spectacle and Leisure in Paris: Degas to Mucha, （Saint Louis: Mildred Lane Kemper Art Museum, 2017）, p33-p35.

（4） Elizabeth C. Childs, “City of Spectacles: The Visual Cultures of Performance, Celebrity, and Leisure in Paris, c. 1880-1900,” Spectacle and Leisure in Paris: Degas to Mucha, 12-13.

（5） Elizabeth C. Childs, “City of Spectacles: The Visual Cultures of Performance, Celebrity, and Leisure in Paris, c. 1880-1900,” Spectacle and Leisure in Paris: Degas to Mucha, p22-24.

（6） Ruth E. Iskin, “Popularising New Women in Belle Époque Advertising Posters”, A Belle Époque? Women and Feminism in French Society and Culture 1890-1910, 95-97.

參考資料

1. Elizabeth C. Childs, “City of Spectacles: The Visual Cultures of Performance, Celebrity, and Leisure in Paris, c. 1880-1900”, Spectacle and Leisure in Paris: Degas to Mucha （Saint Louis: Mildred Lane Kemper Art Museum, 2017）, p10-39.

2. Ruth E. Iskin, “Popularising New Women in Belle Époque Advertising Posters”, A Belle Époque? Women and Feminism in French Society and Culture 1890-1910, （Oxford / New York: Berghahn Books, 2006）, 95-112.

3. Ruth E. Iskin著，《印象派繪畫中的時尚女性與巴黎消費文化》（Modern Women and Parisian Consumer Culture in Impressionist Painting），孟春艷譯，中國：江蘇美術出版社，2010。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 海報文化崛起的「美好年代」

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