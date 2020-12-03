神楽坂週記》無人島上的小秘密：《動物森友會》的前世今生（前篇）

究竟《動物之森》這款「N64上最後的任天堂本家遊戲」有著什麼樣的魅力與秘密，能夠在當時N64被PS系主機壓著打的情況下，以全新作品的姿態成為一匹超乎核心玩家預期的大賣座黑馬，並讓日後的每一款續作都成了任天堂近代主機的賣座保證、強檔作品呢？

神楽坂雯麗

雖然首作晚近至2001年才在N64主機上發售的任天堂《動物之森》（どうぶつの森）系列，以各種老玩家標準來說，絕對還算不太上是「懷舊遊戲」，但在2020年當下，由於疫情及系列最新作《集合啦！動物森友會》（以下稱《動物森友會》）的發售，導致Nintendo Switch主機與《動物森友會》遊戲都大缺貨，甚至出現各種離譜搭售炒賣的消息，相信各位尚有印象。在這系列文章中，我們將會回顧在世紀之交登場的《動物之森》至今近20年的系列小歷史。

《集合啦！動物森友會》在台熱潮正盛時，連行政院等部會單位都以遊戲內的畫面作為宣傳素材。（圖取自蘇揆臉書）

究竟這款「N64上最後的任天堂本家遊戲」有著什麼樣的魅力與秘密，能夠在當時N64被PS系主機壓著打的情況下，以全新作品的姿態成為一匹超乎核心玩家預期的大賣座黑馬，並讓日後的每一款續作都成了任天堂近代主機的賣座保證、強檔作品呢？

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N64的苦戰，與「孤臣無力可回天」的64DD

在討論《動物之森》系列的起源之前，我們必須回頭檢視1990年代後半的家用主機市場環境，以及當時任天堂、SONY等主機廠商在32/64位元次世代主機大戰中的策略。

初代PS雖不是第一台以CD-ROM為媒體的電玩主機，但卻成功將電玩正式帶入光碟多媒體時代，也成功奪下了任天堂的王者寶座，奠定其世代霸主地位。（網路）

眾所周知，SONY對於將CD-ROM媒體應用於家用電玩主機的商業判斷，大獲成功。經歷過FC、SFC世代榮景的主機遊戲玩家，確實願意為了更加優秀的聲光效果，以及光碟媒體突破儲存容量限制的優勢，而（在大部分情況下）忍受讀取時間緩慢的不便；與之呈現相對照的，便是出於專利策略、固執於既有獲利模式及過往兩個世代中成功經驗的任天堂，在這波次世代主機大戰中，繼續堅持在當代主力平台N64上使用ROM卡匣。

FF7在PS上推出，堪稱1990年代中期電子遊戲領域最重大的事件，對家用電玩市場的版圖消長影響深遠。（網路）

於是，過去被認為不可能離開任天堂平台的有力第三方廠商，與他們從紅白機時代起，便在任天堂系列平台培養出的大作系列，大都紛紛出走到PS主機平台上。其中最具有代表性的指標事件，莫過於《太空戰士Ⅶ》宣佈將在PS上推出的消息。當時對業界、媒體與玩家的震撼，今年為了《Final Fantasy Ⅶ Remake》重製的當代聲光呈現而感動不已的老玩家們，相信對此記憶猶新。

任天堂的N64主機。（網路）

任天堂在整個「次世代大戰」大勢底定之後，也並沒有放棄N64主機。從N64上市初期起，為了與PS及SS的光碟媒體抗衡，任天堂便有為N64推出大容量磁碟機周邊的計畫。這台可讀寫64MB高容量媒體，同時為N64主機帶來網路連線能力的「64 Disk Drive」磁碟機，在任天堂的設想中，是在當時的技術條件下兼顧大容量與讀取速度的最佳解方。

原本體積就相當龐大的N64主機在加裝64DD系統之後，更加巨大。圖為國外網拍上待價而沽的庫存新品。（網路）

但從1995年發布64DD的消息開始，發售日卻一延再延，最後直到1999年12月才正式在日本上市——而且這部龐大的周邊機器，並不在電玩零售店公開鋪貨，而採取玩家直接與任天堂簽約的「分期訂閱」購買模式。

三年多的耽擱，在1990年代後半風變雲幻的主機遊戲市場，絕對是致命的延誤。可想而知，到了1999年底，PS平台早已幾乎將家用主機市場的市占率吃乾抹淨，即使搭配了專屬的網路會員服務「RANDNet」，64DD也無力可回天，在短暫的銷售之後隨即黯然從市面上消失，64DD專用遊戲最後也只推出了8款；許多當初以搭配64DD為前提所開發的N64遊戲，如《薩爾達傳說：時之笛》等作品，在64DD延遲的數年光陰中也不得不改弦更張，被迫以傳統ROM卡匣的形式發售。

N64上的初代《動物之森》卡匣。原本它應該會被以64DD磁碟片的形式推出。（網路）

這個延誤對於《動物之森》的企劃與開發而言，也產生了影響大到後果難料的變化。我們甚至可以這樣說：假如64DD並未以讓任天堂如此難堪的方式退出市場舞台，那麼今日深受人們喜愛的《動物森友會》，必定會是一款內容與玩法都完全不同的遊戲作品。但那可能會是一部什麼樣的遊戲呢？

（待續）

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