自由限時批》惹惱大英國協 中共慘了！

杭東

寧犯天條不犯衆怒，古有明訓。偏偏習大大乘美白宮交接空隙，到處肆虐，又偏偏對澳霸凌，釁事印度，更對香港黃之鋒、林朗彥和、周庭施暴判刑，及逮捕香港浸會大學署理（代理）學生會長方仲賢，連壹傳媒創辦人黎智英等3人今晨也被押往法院，震驚國際！並惹惱以英國為首的大英國協（Commonwealth of Nations）54國成員，大家同仇敵愾，再度團結抗中共，已成沛然莫之能禦氣勢，習政權慘了！

美反中共「鐵娘子」、民主黨籍資深衆議院議長斐洛西Nancy Pelosi）更斥責中共行徑令人髮指！

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像「學民女神」周庭，在日媒報封為「民主女神」，深受許多日本網友喜愛，今天《NHK》、《產經新聞》、《每日新聞》等日本主流媒體皆紛紛報導周庭入獄；連日本共產黨委員長志位和夫都憤怒批評，根本是強行實施港版國安法下的新鎮壓手段，他強烈要求中共立即停止在香港的野蠻鎮壓。日本網友紛紛表示「為她的安全祈禱」、「中國就是人類的敵人」、「好擔心她的健康」，周庭今將在獄中度過24歲生日，許多網友為她加油，也有人不捨的說「多謝你年紀小小已經為香港付出這麼多！」「心痛得難以形容，這一代年青付出太多了......」現在有幾多香港人快樂？

此外，台灣除總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人透過臉書聲援三人，英國外相拉布（Dominic Raab）亦要求港府及北京當局立即停止打壓反對派，日本、德國議員也紛紛發聲，各國網友更要求立即釋放3人。

據《德國之聲》報導，自由民主黨籍的德國聯邦議會人權委員會主席延森（Gyde Jensen）針對黃之鋒等人遭囚一事批評：「香港在人權與法治上已進入黑暗的時代。」

德國社民黨人權政策發言人施瓦布（Frank Schwabe）也強烈批判，表示黃之鋒等3人遭判刑「令人憤怒」，再次顯示香港的司法受制於北京的程度。

美國更採取多項制裁中共行動應對，除中共89家軍工企業外，眾議院復在當地時間（2）日週三通過《外國公司控股責任法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），可把在美上市的中國企業從名單中撤除。

《路透》報導，該法案獲眾院口頭表決一致通過，而先前亦已在參議院通過，下一步便是遞交白宮，預料川普將簽署完成立法。 同時，美國高級安全官員日前指出，在美國採取行動打擊科技盜竊下，已有超過千名來自中國的研究人員離開美國，他們也提及針對即將上任的拜登政府，也鎖定北京派出的相關人員。

拜登近日在接受《紐約時報》論壇版專欄作家弗里曼（Thomas L. Friedman）專訪時表示，川普總統對中國近半出口至美國的貨品所課徵的25％關稅，以及與中國簽署的美中第一階段貿易協議，他上任後不會立即取消，「對付中國的最好策略就是，讓我們的盟邦站在同一陣線。」

《彭博》近日報導澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）對北京針對澳洲一系列商品實施關稅或禁令，抨擊是中方的「經濟脅迫」。澳洲不會讓步。 而中國外交部發言人趙立堅在社群網站發假圖，影射澳洲軍人拿刀對阿富汗牧童割喉，挑起澳中兩國外交齟齬，也掀起國際聲援澳洲的行動。包括台灣在內，多國都對中國外交部公開使用捏造的假圖攻擊澳洲表達關切。美國國務院副發言人布朗更在推特發文指出，「中國共產黨對澳洲的最新攻擊，是他們大肆利用假資訊和脅迫外交手段的又一例證，他們的惡行昭然若揭。」

布朗說，那張捏造的士兵圖，證明「中共一方面散佈假消息，一方面掩蓋他們自己駭人聽聞的侵犯人權行徑，包括在新疆監禁超過一百萬名穆斯林。」法國外交部發言人也聲援澳洲，指那張假圖「格外令人震驚」，趙立堅的談話「侮辱了目前在阿富汗駐軍的所有國家」。

其實，好勇狠鬥暴虐無道，乃中國共產黨本色，非中國特色！

例如中國房地產企業去年向澳洲昆士蘭州政府簽下凱瑟克島（Keswick Island）租約，用於觀光旅遊用途，期限長達99年。但島上居民則控訴，他們的生活處處受限，還被禁止透過海陸空任何途徑登島、進入海灘或公園等公共土地，甚至有居民被要求3天內打包走人，怒罵「這座島已變成中共的財產」！

如今中共欺壓港、澳劣行，連歐洲理事會（European Council）都看不下去，將在12月10日至11日召集27成員國領導人舉行峰會，進一步交換對於武漢肺炎疫情、氣候變化、安全和對外關係等議題看法。

為此歐盟執委會今天提案「歐盟-美國因應全球變革新議程」，歐盟希望美國加入全球領導角色，認為歐美在支持民主、維護國際法、促進人權方面有相同的利益。而強大的美歐夥伴關係對於支持民主價值觀以及全球和地區的穩定、繁榮與解決衝突非常重要。並加強合作以阻止威權主義（指中共）及侵犯人權。

而德國哈勒大學醫院病毒學家科庫勒（Alexander Kekule）日前也對中共扭曲他在德國電視台節目疫情說法，極度不滿。科庫勒對此在推特發文表示「新型冠狀病毒流行始於中國」，以正視聽。據《德國之聲》報導，科庫勒提到的是：「病毒當然是來自中國，是從中國傳入義大利後在當地發生變異」。

科庫勒更在推特分享美國《CNN》近日關於武漢肺炎爆發初期官方文件的報導，表示《CNN》所揭露的事實可能比近期中媒的宣傳更接近真相，如果中國不幫助世界發現新型冠狀病毒的起源，那麼病毒重新出現的威脅將繼續存在。

德國《世界報》更撰文指出：「毫無疑問，這位病毒學家是在毫不知情的情況下，成了中共宣傳機器中的重要角色。中共的宣傳機構刻意利用轉述他的觀點，做掐頭去尾、斷章取義。」十分可惡！

截至2日晚間7時，全球至少148萬2240人死於武漢肺炎，至少6386萬5770例確診。諸此，中共可說是罪魁禍首！而司馬法有言，好戰必亡，忘戰必危。中共窮兵黷武，猶耀武揚欺壓民主國家，是不爭的事實，終將自取滅亡！

今天不論歐美或大英國協的軍事部署，也都以圍中共為要旨，並視為當務之急。

像法國海軍參謀長范迪爾海軍上將（Pierre Vandier）訪日，就與日本海上自衛隊海上幕僚長（參謀長）山村浩海將（上將）會面，雙方針對印太地區的自由航行、多邊關係及中共向外擴張進行討論，而法國海軍紅寶石級「祖母綠號」攻擊核潛艦（Emeraude，S604）以及塞納河號支援艦（FS Seine A-604）亦同時抵達美國關島，美國海軍宣布，這兩艘法國海軍艦艇是「法國長期部署的一部分」。不難看出，民主國家軍事結盟抗中，已是大趨勢。

目前的大英國協，更是一個由54個主權國家所組成的國際組織，成員大多為前英國殖民地及其屬土。主要包括：澳大利亞聯邦、加拿大、賽普勒斯共和國、印度共和國、牙買加共和國、肯亞共和國、 馬來西亞、馬爾地夫共和國、馬爾他共和國、紐西蘭、新加坡共和國、索羅門群島、南非共和國、斯里蘭卡民主社會主義共和國、史瓦濟蘭王國、坦尚尼亞聯合共和國、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國、萬那杜共和國、尚比亞共和國、盧安達共和國等。

各成員國享有平等地位，但在處理大英國協事務上英國常扮演主角。

在1971年發表的《新加坡宣言（Singapore Declaration）》中描述的一個具有共同價值觀和目標的框架內進行合作。包括促進民主、人權、善政廉政（good governance）、法治、公民自由、法律之前人人平等、自由貿易、多邊主義和世界和平，上述目標通過各種多邊項目實現，如每四年舉行一次的大英國協運動會。

現美國和印度合作再祭出「西藏牌」對抗中國。藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）將於20日正式訪問白宮，這是過去60年來藏人行政中央領導人首次訪問白宮。

《美國之音》報導，藏人行政中央官網以「歷史性的壯舉」形容洛桑森格正式訪問白宮。洛桑森格應邀到白宮會見新任命的美國西藏問題特別協調員羅伯特·德斯特羅（Robert Destro）。據報導，洛桑森格指出，這是美國第一次以政府的名義、公開的方式，邀請藏人行政中央的領導人。美國眾議院通過的「2019西藏政策及支持法案」的內容，法案中詳細闡述了中間道路與名副其實的西藏自治等訴求。

據報導，洛桑森格還表示，「美國外交單位，也是第一次承認西藏是被別國武力侵占的事實，這次白宮在這樣的背景下邀請我，也清楚表明美國方面是一如既往的支持西藏」。

據報導，印藏的特種邊境部隊隸屬印度内政部保安局，現有81個連隊，其中藏人連隊69個，廓爾喀連隊12個，實力約有1萬人，其規模相當於印度陸軍師的建制。

中印部隊在拉達克東部班公湖衝突，導致一名藏人士兵死亡，讓專門在中國境內從事秘密行動的印度特種邊防部隊意外受到矚目。

印度為尋求展現實力、抗衡中國日漸升高的影響力之際，印度第一艘自製航空母艦「維克蘭號（INS Vikrant）」，已於11月30日在科欽造船廠成功進行了在港口內部的首次繫泊試驗，預定本月進行海試。

另據印度媒體《歐亞時報》（EurAsia Info）網站報導，維克蘭號建造經費達50億美元（約1425億台幣），長260公尺、寬60尺，排水量4萬公噸，有兩條起飛跑道，具備短距起飛、阻攔索降落（STOBAR）能力，將搭載俄製米格29戰鬥機、卡莫夫31型（Kamov31）空中預警直升機等30至40架艦載機，並將使用滑躍起飛方式。

印度可算得上是一個老牌航艦國家，其第一艘航艦維克蘭號早在1961年就已經服役，至今印度已經有了超過半個世紀的航艦使用經驗，這一點是中國無法比擬的。

綜上簡析，中共已成民主國家公敵，更聯合以「槍桿子」對付中共，習政權顯岌岌可危矣。

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