自由限時批》「天下圍中」仍是民主聯盟主旋律！

李全無

以美國為首的民主聯盟，並不因「川下拜上」而更迭「天下圍中」策略，這已是跨黨派的「華府共識」。但習大大却錯估形勢，以為可利用美白宮交接的「空檔」，藉勢借端，採各個擊破伎倆（如澳日韓、歐盟，甚且誣稱不丹東部面積740平方公里的薩克騰野生動物保護區是中國領土，引來公憤），威懾利誘，圖建立「中共」特色全球化的國際規範。讓拜登上來措手不及，易落入其陷阱。

然因習大大手法粗暴，狂妄霸凌，益發促使民主聯盟團結抗中共！

請繼續往下閱讀...

當全球目光都集中在中美貿易戰，但與中共展開貿易戰更激烈的國家，反而是澳洲，兩國關係惡化，導火線包括澳洲縮緊外國投資規定、禁止華為進入 5G 網絡供應鏈，並對新型冠狀病毒起源展開調查，引起北京不滿，伺機報復，近日突對澳進口的龍蝦、煤卡在海關擺爛，損失數十億美元不貲，數日前復又對澳洲葡萄酒課徵鉅額反傾銷稅，引發國際力挺澳洲葡萄酒的聲浪。

來自紐西蘭、德國、英國、義大利、美國、挪威、日本、斯洛伐克、瑞典和丹麥等多國議員，齊聲透過影片發起「12月買紅酒挺澳洲」活動，希望透過支持澳洲葡萄酒，「讓中國共產黨知道，我們不會向強權屈服！乾杯！」連我駐美代表蕭美琴也在推特上轉發該影片並幽默說，「似乎是時候囤幾瓶澳洲葡萄酒了」。

瑞典議員拉恩（Elisabet Lann）舉杯說，「透過喝一兩瓶澳洲葡萄酒，讓中國共產黨知道，我們不會向強權屈服！」（翻攝自IPAC推特影片）

就連北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格近日亦發布北約改革報告，直指北約應更積極因應中國在軍事、經濟等各方面崛起所造成的威脅。

《路透》報導，在法國總統馬克宏去年11月狠批北約進入「腦死」狀態後，愈來愈多人質疑該組織的存在目的和作用，「北約」報告正是名為「智者」（wise persons）的團體在此背景下催生。看過報告的北約外交官直指，中國在北極和非洲的活動，以及對歐洲基礎設施的大量投資，都令人憂心忡忡，「中國不再是西方國家曾經期望的良性貿易夥伴，對我們的安全構成重大挑戰」，「中國正在大規模投資新武器，從北極到非洲，一步一步地接近我們。中國不認同我們的價值觀......，還企圖恐嚇其他國家。」北約外交官引述內容指出，儘管北約仍認定俄羅斯是未來十年內的主要敵手，並未宣布中國為敵手，但仍應考慮將中國納入北約正式總體戰略文件「戰略概念」（Strategic Concept）。

北約也應與澳洲等非成員國建立更緊密的聯繫，並進一步深入關切中國正在發展的太空威懾實力。史托騰伯格曾稱讚拜登是北約的「強力支持者」。

由於中共確定在西藏靠近中印實際控制線處推動雅魯藏布江下游水電開發計畫，印度媒體今天呼籲關注中國這項計畫「武器化」對印度的影響，而對河流有效控制，也將讓中國掐住印度經濟的咽喉。此自印中5月初起在拉達克東部對峙且引發45年以來最嚴重衝突後，中共又出招箝制印度。使雙方對峙緊張無法緩解。

印度近來更不斷試射各型飛彈，試圖威懾中共。印度海軍一艘驅逐艦今天在孟加拉灣，再度成功試射可攜帶核子彈頭的布拉莫斯（BrahMos）反艦飛彈，並命中靶船。由印度國防研究暨發展組織（DRDO）和俄羅斯合作開發的布拉莫斯超音速巡弋飛彈，可攜帶核子彈頭，射程300公里，除陸地版已成功開發，印度之後又開發空軍和海軍衍生型，以擴大對中國、巴基斯坦等的威懾。

印度並決定將精銳海軍突擊隊（MARCOS）部署在拉達克（Ladakh）東部的班公湖（Pangong Tso）。綜合印媒報導，印度政府消息人士指出，早在今年中印衝突第一天起，印度政府就已將空軍特種部隊「Garuds」以及陸軍傘兵特種部隊調動到了邊境上，而將海軍突擊隊部署到班公湖則是為了融合且增強3支部隊的戰力，而拉達克冬季的極端寒冷氣候也有利於海軍突擊隊的作戰。

簡言之，中共招惹印太區域，已激起當地國家及許多民主國家的陸續反擊，形成「反中」包圍網，此並未因美白宮換人，而對中共有所鬆懈。

而力主抗CCP的川普自也不遑多讓。近來更狂增中資黑名單， 而上榜企業對中國都相當重要。

川普上個月，發布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業，列出89家與中國有軍事關係的中國公司，從而限制它們購買一系列美國商品和技術。昨天又有消息指出，川普準備將中芯國際（SMIC）和中海油（CNOOC）等4家中企都列為黑名單，英國研究公司TS Lombard在報告中指出，上榜黑名單的許多中國公司對中國的一帶一路計畫至關重要。研究報告也說，這意味著那些與中國軍方沒有直接聯繫的公司，包括向中國軍隊和武裝警察提供食品或醫療用品的公司，最終也可能會被美國列入黑名單。

而今美主流媒體已幡然醒悟，發現美國民主真正的敵人，不是川普，而是CCP！

《CNN》在經過與不同專家獨家分析117頁武漢肺炎的報告，發現疫情在武漢首次爆發時，不僅未及時向外界通報，公布的確診數字還遠不及內部統計數字，並指出地方及中央官員的接連失誤導致武漢肺炎最終擴散至全球。

據《CNN》報導，在湖北省疾病預防控制中心一份標明「內部文件，請保密」的報告中，首次發現病例的湖北省地方衛生部門列出了2月10日新發現的病例總數為5918例，比官方公開的確診病例數多出一倍，並將總數細分為多個子類。文件指出，武肺在幾個關鍵時刻的決策明顯失當，導致對新型病毒的診斷延滯了3週、對新確診病例及死亡人數出現「誤導性」公告等，最終導致武漢肺炎在全球大流行。

《CNN》更表示，在和幾名專家、一名歐洲安全專家，以及利用嚴謹的電腦分析，已經證實相關文件的真實性。

換言之，CNN就直指武漢肺炎病毒的罪魁禍首為中共！引起其他主流媒體重視，紛大加撻伐中共的隱匿延宕責任，特別是美受害最深，確診數及死亡人數，均列世界第一！此一血海深仇，不論誰上台，都要習政權「血債血還」的！

然則，習大大猶痴心幻想稱霸企圖，更由《紐約時報》首先發難，直斥中共妄圖重新建立國際規範，迫使各國遵守！

中共從來視新聞媒體為「姓黨」的「忠狗」，可任意驅使。但民主國家則是監督政府的「第四權」，就是拜登入主白宮，亦得正視主流媒體揭露中共制美危害美國的真相，及反CCP的主流民意之所嚮！中共一廂情願的霸權思維和恣意妄為，終將是害人害己！

所謂多行不義必自斃。古有明訓。親中的香港《南華早報》，亦不打自招指，共軍現代化的障礙，在高層缺戰鬥經驗和現代戰爭知識，阻礙了軍隊的現代化。

香港《南華早報》報導，中共中央軍事委員會11月初發布新的訓練指示，旨在促進各軍種和先進武器系統的整合，係受疫情阻礙共軍達成今年的訓練目標。

共軍內部人士坦言，中央軍委當中僅1人有作戰經驗，且他的經驗可能得追溯到40年前；據悉，其所指對象正是曾在1979年中越戰爭立功的現任中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上將。現任中央軍委政治工作部主任苗華、訓練管理部部長黎火輝和前部長鄭和等，則曾參與1995至1996年的台海飛彈演習。這些人如今負責的已是更精密複雜的作戰系統。

專家指出，隨著美中在台海和南海的對峙惡化，習近平感受到「強烈的危機感」，有專家則指，共軍已致力提升軍人教育程度，有30％官兵均有大學文憑，但要讓資深官兵習慣快速變化的科技，仍是一大挑戰，「很多軍隊高層熟悉的武器和設備，在現代化過程中已被汰除，替換成殲-20匿蹤戰機、運-20運輸機、航空母艦和船塢登陸艦等。」

再者，共軍的訓練原理源自俄國和美國軍隊，但這2國的軍事高層「均受過實戰鍛鍊」，「現今美國軍隊的許多指揮官，都經歷過近年中東的多場戰爭；至於俄國也在2000年進犯車臣及2011年干預敘利亞內戰時，訓練和培養許多軍事人才。」至於1980年代後就未實際參與戰事的中國，其軍事高層想要「重新抓到現代戰爭的感覺」，將是一大挑戰。

顯然，習大大正處於「不安全」的環境，却不斷四處樹敵，猶妄圖稱霸，正如項羽一樣，已四面楚歌矣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法