童話法律》把拇指姑娘放到荷葉上，犯了什麼罪？

黃郁真

有位婦人一直很想要小孩，但苦於沒有伴侶，也不打算收養，於是平常就在花園種些大麥玩玩。

某天大麥長出了花苞，婦人便親吻了花苞並許願：「請給我一個孩子吧，不用太大，就算只有拇指那麼小也好。」

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果不其然，炫砲的事情發生了。花苞盛開的同時，一位小小的、美麗的姑娘出現在花瓣中，婦人將她當作女兒疼愛，並稱呼她為「拇指姑娘」。

然而，好景不常，有隻蟾蜍媽媽正在到處遊走，為他的兒子物色未來的老婆，拇指姑娘的美貌吸引了他的注意，覺得兒子一定會喜歡，於是就在某天夜裡把拇指姑娘擄走了。

至於蟾蜍媽媽是怎麼把拇指姑娘帶著走的，我們還是先打住，別深究的好。

自己的老婆不自己找的蟾蜍兒子非常滿意媽媽給他找的拇指姑娘，打算娶她當老婆。

母子倆便把拇指姑娘放在一片大大的荷葉上，拇指姑娘只能乖乖的待在上面不動，因為一旦跨出一步，就會掉進周圍深不見底的水池。

我們俗稱，寸步難行。

母子倆便把拇指姑娘放在一片大大的荷葉上，拇指姑娘只能乖乖的待在上面不動，因為一旦跨出一步，就會掉進周圍深不見底的水池。（維基共享）

想要小孩的婦人，可以進行人工生殖嗎？

你可能會疑惑，如果這麼想要小孩，為什麼婦人不使用人工方法受孕？

台灣的確有一部人工生殖法，但這部法律是為了協助不孕夫妻達成受孕生育目的而存在。

也就是說，只有出現不孕情況的「夫妻」才可以使用。

未婚的婦人，目前是不可以進行人工受精或試管嬰兒的，大概只能種種大麥然後親吻花苞許願。

那麼同性伴侶呢？

司法院釋字第 748 號解釋施行法的立法理由說：這是人工生殖法的事情，由衛福部作主喔，我什麼都不知道。

意思是，只要衛福部沒有點頭就是不行啦！

把拇指姑娘放到荷葉上，犯了什麼罪？

蟾蜍媽媽跟蟾蜍兒子用私行拘禁的方式，讓拇指姑娘寸步難行，剝奪她的行動自由。

這樣的行為觸犯私行拘禁罪，最高可以判五年有期徒刑。

難道…拇指姑娘只能嫁給蟾蜍兒子了嗎 QQ 我們下回分曉！

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