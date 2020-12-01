自由開講》「故宮」改名，有何不可？

蕭嘉弘

行政院積極推動組織改造，以符合台灣社會發展與需求，值得讚賞，但在野的中國黨只特別關注，故宮由二級機關調整為三級機關，是否「降格」、會不會改名「華夏博物館」，看影就開槍，痛批是「去中國化」的想法，不啻說明了「故宮博物院」的存在，是在台當宣傳「中國化」的樣板和看板，國民黨證明自己才愛搞那種意識形態。

故宮博物院外觀（資料照）

世界知名的大英博物館，非疫情期間，一年約可吸引六百萬的參觀人次，館藏豐富，高達八百萬件，但大部分都是因為戰爭或從國外拿來的，大英博物館不會因為藏品的來源地不在英國，就不取名「大英博物館」。

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故宮的外觀富含中國宮殿元素，館藏許多來自中國北京的紫禁城，但我們有我們自己的主體性和文化、文物的詮釋權，取名故宮，反而顯得是自我矮化，沒有骨氣的表現。現今「故宮」的存在，大大滿足了國內藍營勢力的「一個中國文化，各自表述」的幻想，更是討好了來台的中國觀光客的虛榮心，徒長中客的志氣，真是踐踏國格，英國的大英博物館能，同樣名列世界四大博物館之一的故宮，為何不能取符合博物館專業或在地的名字，加強台灣的世界能見度和觀光行銷？

讓文化的歸文化，屬國家的歸國家，北京既然是世界公認的中華人民共和國的首都，擺脫黨國時代「紫禁城」的舊包袱，展現民族自信，提升自主性和光榮感，我們就別再叫「故宮」了。

（特約領隊導遊）

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