自由限時批》習大大又嚇到了！

李全無

習大大又嚇到了！在他謹慎克制祝賀拜登之時，他的伊朗好友，二號人物、軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），在今年初，被美「死神」無人機「斬首」，今竟連伊朗「核武之父」，也被機槍「遠端遙控」暗殺了，無怪神魂顛倒要一再要求「備戰」了！

綜合今天外電報導，伊朗「核武之父」法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh），27日在首都德黑蘭東部的阿布薩市（Absard）遭槍擊身亡，其暗殺細節隨之曝光，係遭機槍遠端遙控射殺，並無刺客在場，震驚國際。

請繼續往下閱讀...

法克里薩德之死引爆伊朗怒火，這是繼今年初蘇雷曼尼遭刺殺後，另一個伊朗頭號人物遇刺身亡。除了法克里薩德，過去十年至少有5名伊朗核子科學家在國內遇襲，導致四死一傷。

伊朗總統魯哈尼揚言報復，雖然目前美國跟以色列仍沒有官方回應，但美軍已率先將尼米茲號航母調往波斯灣，聯合國則出面呼籲各方克制，避免讓中東局勢升溫。伊朗動盪，讓美國準總統拜登要重回伊朗核協議的計畫，增添變數。

《紐約時報》報導，一名美國官員和兩名情報官員證實，這起攻擊是以色列所為，五角大廈強調與本案無關。

伊朗當局向來用「全球傲慢者」指稱美國。對伊朗極度鷹派的川普2016年退出伊朗核協議。此次「伊朗之火」，會否波及中共，又再掀南海波瀾，頗值得觀察。

當美大選結果對川普不利之時，習大大心中自不免竊喜，但仍不敢再喊「抗美援朝」，相當節制，也不敢賀電拜登，就怕川老大搞「大驚奇」！

中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

然在大選爭議漸趨明朗，習又故態復萌，却自以為是世界「霸主」，大搞國際經貿，高唱「中國特色」全球化，根本不把拜登要求中共遵守國際法規秩序，放在眼裏，猶鬧出「中國脫貧」要美國學習的大笑話！

殊不知中國的脫貧是「低水平的脫貧」，而非脫貧後便跨入富裕或小康水準！

按照聯合國或世界銀行每天收入2美元（約新台幣60元）的「貧窮門檻」來衡量，中國約有2.2億人，月收2200台幣，遠低於世銀貧窮標準。就連李克强都説過「有6億人年收入僅一千人民幣」（不到4千新台幣）；而中官媒竟拿美國來比較，簡直狗屁不通！就連中國經濟學者胡星斗都批「說這種話的人大概很多不知道那是美國的標準，美國的貧困標準比中國的高出20多倍，不是高2倍，而是20多倍！」

然則，習團隊為吹捧習大大，竟羞辱將下台的川普團隊，依然在南海、台海、東海耀武揚威！却忘了未來兩個月，川老大尚握有軍政大權，而華府政壇夙有「美國至上」傅統，內部縱有政爭，對外則不容外人羞辱美國總統。習大大沉不住氣踢到鐵板了！

像拜登就明確地說：「美國只有一個總統！」，他要到明年元月後才是總統！

果不其然，習大大團隊惹惱了川普總統，除及時調軍政情治大員，還改組國防委員會剔除親北京大老季辛吉，並採嚴厲制裁中共軍工科技公司及經貿措施。

據《路透》本月稍早披露，美國國防部將認定4家包括中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）、中國國營海上石油和天然氣生產商中國海洋石油公司（CNOOC）在內的中企，列入有中國解放軍背景的美國國防部黑名單中，這將限制美國人投資，亦使其受影響的中國企業數量增至35家。若將商務部的制裁在內，將達89家中企。

而為限制在美上市的中企法案，美眾議院亦而將在12月初表決限制在美上市。美朝野磨刀霍霍，可見一斑。

目前印太區域的圍中軍事部署，有增未減。例如在「美日印澳四國外長會議」，即「四方安全對話」（Quad）後，日澳、印澳均有軍事結盟。日首相菅義偉在和拜登電話中，拜登肯定美日安保條約，並支持日本對尖閣群島的防衛，對中共外長王毅訪日，亦强調此事，讓王毅鎩羽而返。

目前美國、日本、澳洲、印度已初步建構對中包圍網。建立印太區域類似的北約（NATO）組織，成為「亞太北約」，以防範「來自中國的潛在挑戰」。

同時，美日印澳頻舉行大軍演，美方並提供菲價值1800萬美元的武器裝備，協助維護越南及菲律賓等東盟國家南海島嶼主權等等，不一而足。

像菲總統杜特蒂就對中共先後允諾援助50億美元，然僅獲5億美元不滿，轉向親美。目前在蘇比克灣，菲計劃向美國提供8個軍事基地，用於興建設施存放軍備和補給物資。其中3個基地位於北部呂宋島，包括前美軍克拉克空軍基地， 2個位於西部巴拉望島毗鄰南海，除了8個基地外，美軍還有意使用呂宋島的民用碼頭和機場，包括去年逾100艘美軍船隻停靠的蘇比克灣。

而菲律賓最高法院已裁定，菲美《加強國防合作協議》（EDCA）符合憲法，這意味著協議的法律障礙已經排除，即日起生效。

不久前，美軍派遣三架B-2轟炸機部署在印度洋迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）。該基地有「印度洋不沉航母」之稱，在美中衝突升級時可對中國南海形成重大的戰略威脅。而美B-2轟炸機和F-22戰機同飛太平洋時，就震懾力驚人，如今在印太區域部置，威力更是無與倫比！

現連英國首相強生（Boris Johnson）都在近日宣布將於2021年，派出伊莉莎白女王號（HMS Queen ElizabethF）航母艦隊到亞洲巡弋。範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞。

「伊莉莎白女王號」航母可搭載多達40架飛機，並能在1分鐘之內，將4架戰鬥機從機庫轉移到飛行甲板上，且其艦載機總數達14架F-35B與8架直升機，創下英國航空母艦自1983年以來最大規模航空兵力；此外，尚有3座方陣近迫武器系統、4座30公釐口徑機炮，以及多挺M134迷你砲機槍和FN MAG通用機槍來對抗不對稱威脅。

近來習大大不斷向中央軍委強調要備戰，還要「共同把解放軍練兵備戰水平搞上去」，顯然是擔驚受怕了！

只要看伊朗突發的驚天大事，便知川普團隊已積極在作最後一搏，至於對中共會做出什麽樣的「大驚奇」，當非是危言聳聽了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法