Lin bay 好油》進入現代物流的第一步：包裝標準化、運輸棧板化

如何解決這個改革面臨的困境，正挑戰北農主事者的智慧，就算是好的改革也必然會面臨守舊勢力與既有利益者的對抗，但筆者認為這種改變是好的，也是未來必須走的模式，國際上的批發市場都已經走向這種模式，台灣還要守舊多久？

Lin bay 好油

筆者從2015年依序開始寫批發市場相關的文章：

替農民找出路：從擁有先進並符合現代需求的大型批發市場做起

請繼續往下閱讀...

穿西裝改西裝的果菜市場改建，能符合現代農產運銷需求？

SOP與尊重專業：台北第一果菜市場改建案都有嗎？

費用85歐元的北農市場「考察」行程

冷鏈物流不是台灣農業的萬靈丹

國家高度的批發市場：日本豐洲市場取經（一）

國家高度的批發市場：日本豐洲市場取經（二）

國家高度的批發市場：日本豐洲市場取經（三）

從第一果菜市場改建案回顧台灣農產運銷史

寫了那麼多的文章，目的不只是向一般民眾說明批發市場的經營形式，更希望能讓一般民眾理解農產品的相關運銷模式，而不是當產銷失衡發生時，就把一切歸咎給菜蟲。更正面一點的意義是希望國內能有更好的批發市場的經營模式。

批發市場為什麼重要？

農產品銷售的價格鏈中，有37-42%是屬於零售端，零售需要負擔店面租金、水電、人力經營等成本，需要這樣的利潤是不可能改變，而剩下的58-63%就由運銷端與生產端分配，因此，越爛的運銷系統，費用就越高，運銷端拿得越多，生產端得到的就越少，因此，要實質提升農民的收入就必須降低運銷成本，農民的收入才可能提高，日本就是以這方面的改善來實質提升農民的收入。

台北農產在11月28號日舉辦「分級包裝暨產銷履歷膠帶推廣記者會」，說明未來將推動低溫拍賣區、然後透過包裝標準化的推動，逐漸實現運輸棧板化、搬運機械化，以達到與國際接軌，讓國內國外同步，因此提出了新式包裝的推動政策。

高麗菜的新式包裝。（圖：作者提供）

國際化的新式包裝有什麼好？

目前國際上先進蔬果的運輸主要以無蓋單層堆疊箱為主，台灣目前使用的箱式裝法是比較落後的國家的模式，筆者過去參訪過許多國家的批發市場，也看過許多這類箱子，在此提供幾種給讀者參考。

無蓋單層堆疊箱：生菜。。（圖：作者提供）

無蓋單層堆疊箱：草莓。（圖：作者提供）

這種無蓋單層堆疊箱在國內的本土的供應商已經開始使用，例如大家愛去的Costco，都可以看到蔬果是用這樣的模式。

Costco的台灣芭樂。（圖：作者提供）

Costco的台灣火龍果。（圖：作者提供）

從Costco的照片可以看到，包裝是依照棧板來設計，一層剛好放12盒，再依序堆疊起來，一個棧板有多少量就清清楚楚。

這在現代物流上很重要，物流講的是一個最小存貨單位（Stock Keeping Unit,簡稱SKU），如果做不到棧板化運輸，那麼最小存貨單位就是箱甚至是盒。而這種裝箱方式有甚麼好處呢？

1. 容易以棧板為SKU的運輸模式，才能實現運輸機械化，減少人力搬運。

2. 產品的品質清楚可見，消費者不可能像一般零批商要接受詐底的問題，生產端詐底的問題，將導致零批商需要再做一次分選去處理貨品。

3. 符合未來消費需求的小批量包裝（6公斤已經太大箱了）而台灣批發市場的驗貨，就像下面這張照片一樣，一箱一箱打開驗貨，買好之後還要重新封裝回去，浪費人力。

灣批發市場的驗貨是一箱一箱打開驗貨，買好之後還要重新封裝回去，浪費人力。（本報資料照）

台灣在其他物流領域已經以棧板運輸為主，但在農業上還是停留在人力搬運為主，而不是棧板運輸，使用人力的方式需要多次搬運，在產地用人力搬上運輸車一次，批發市場用人力卸貨，摔貨和壓貨造成農產品的耗損增加，降低交易價，承銷人買完貨之後，又要再用人力搬運上市場內的搬運車，然後搬運車運到貨車附近再搬上一次，運到零售點再搬下來一次。一個農產品的運輸，從產地到消費地，竟然需要人力搬運五次，這也導致高額的運銷成本，所以就算產地價很便宜，零售價也低不到哪去，因為運輸是一個非常高的成本，筆者做為一個農產運銷工作者，對於這些結構有非常深的體悟，有時候運銷成本比農產品供應價還高，甚至還有到達兩倍以上的情況。

北農推動棧板運輸化就是為了解決這個問題。使用棧板運輸的模式，只要在產地進行人力堆箱一次，到批發市場後以機械插車將產品卸貨，拍賣完之後以機械插車運輸貨品到卸貨碼頭的貨車上，貨車再運到零售點用人力卸貨，這樣一來，可以大幅的降低人力搬運，減少商品耗損以及運銷成本。這也是為什麼先進的國家都是採用這種模式，因為人力的搬運成本太貴了，只有人力成本很低的落後國家才能用人工解決一切。

改革需要溝通

北農做為國內批發市場的龍頭，願意推動包裝標準化、運輸棧板化，帶領農產運銷往現代化物流的方向前進當然是好事，但是改革一定會遇到守舊勢力的反抗，認為本來這樣就好好的，何必要改變？幹嘛找麻煩？北農如果缺少溝通，認為「我要做就對了，你們就乖乖聽我的規劃」，將來勢必會遇到很多業者的反彈，由北農光說明要推動這種包裝，就有相關人士開始質疑會拉高成本，會圖利業者等，可見一斑。

（圖片來源：取自高麗菜買賣line群組）

以北農拿出來的箱式單層高麗菜為例，好處是一眼清楚有無詐底的問題、分級清楚，不容易混進不同等級的農產品，10公斤小量化包裝符合現在的消費模式，蔬菜沒有直接擠壓減少耗損。

然而，從箱子的規格設計，筆者就能感受到北農缺乏與實務面的溝通，才會以60*40cm的長寬去設計高麗菜箱。理論上這樣的箱子在120*100cm的棧板上可以放五箱剛好，但實際上箱子不可能完全密合，如果真的用這種規格，最後一定會超出棧板，超出棧板的結果將可能造成運輸中擠傷增加耗損。筆者過去也曾為了多裝貨，堆疊超出棧板，明明一層裝七箱剛好，卻用了一層八箱的裝法，最後的結果就是嚴重的擠傷，被客訴求償，從此再也不敢裝超出棧板。因此實務上當然不可能抓那麼死，以筆者過去外銷高麗菜為例，外銷紙箱規格長寬是58.7cm,39.5cm,而鳳梨外銷的10公斤箱是56，37cm，也是一層五箱的規格。而外銷水果釋迦6公斤箱的標準寬度是32cm，七箱的總寬度是224公分，但20呎冷藏櫃櫃子寬是229.8公分，多出了5.8公分，實際上塞起來很緊，箱子跟箱子的空間大約要吃掉1公分的空間，所以看到北農這樣的規劃，就知道北農的規劃缺少實務的溝通，未來可能會造成許多的問題。

改革的兩難考驗主事者的智慧

北農推動新的標準化包裝，問題不單只有包裝的改變，應對的是產地的改變。以高麗菜為例，過去因為運輸很爛，耗損很高，所以高麗菜要留更多的外葉來應付耗損，現在的標準化包裝的裝法就必須改成外葉只留兩三葉，如此一來就把處理從消費地移回產地，這種方式以我個人的評斷當然是好的，但這樣就必須更改生產模式。

以目前高麗菜田邊的剁菜包裝模式，勢必難以符合這種包裝，要符合這種包裝模式，田邊就必須改成國外的bin式木箱採收，或者是高麗菜採收機採收，採收完的高麗菜運回集貨場後，再進行去外葉、分級、包裝等程序，這樣勢必要改變產地的生產模式，而這種箱只能裝10公斤，過去20公斤的高麗菜箱約20元，每公斤的箱子成本平均起來約1元，使用這種新式的包裝箱，如果光以箱子一個20元來計算，每公斤成本會提高1.3元左右，再加上從田間採收包裝改成進包裝場模式而導致生產改變等，北農要推動這樣的改變，初期勢必會受到來自生產面嚴重的挑戰，甚至可能導致高麗菜的到貨大量減少。

如何解決這個改革面臨的困境，正挑戰北農主事者的智慧，就算是好的改革也必然會面臨守舊勢力與既有利益者的對抗，但筆者認為這種改變是好的，也是未來必須走的模式，國際上的批發市場都已經走向這種模式，台灣還要守舊多久？未來還要營運一個外觀很新但營運模式卻很爛的批發市場嗎？我們只能羨慕別人有豐洲市場、大田市場、漢吉斯等先進的市場，然後面對國內很爛又落伍的批發市場嗎？

改革的第一步已經要起步，是繼續走下去，還是在守舊派的要求下退回原地？北農的這一步改革將深深地影響未來台灣的農產運銷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法