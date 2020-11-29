童話法律》阿里巴巴偷強盜的戰利品，可以嗎？

先說：偷搶拐騙所取得的東西，法律上稱為「贓物」，假如小偷是偷贓物，偷竊行為也不會因此負負得正而可以被允許唷！

童話法律

情人節當天，阿里巴巴一如既往地砍完柴正準備要下山時，聽到一陣馬蹄聲，而且來人還不少。

「今天可是情人節呢，這時間還在外面溜噠的想必是強盜吧。」於是阿里巴巴趕緊躲在樹上。

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阿里巴巴猜的沒錯，來者共有 40 位強盜，這些強盜又以大強跟小強二人為首。「大哥，咱們今天收穫頗豐啊，有十幾袋金幣呢！」小強開心的在大強腳邊竄來竄去。

「大家辛苦了，請大家先把袋子從馬背上拿下來，等等我帶大家去吃牛肉麵，不打統編的那種。」「謝謝大哥──！」聽到大強要請客，強盜們覺得疲憊都值了。

接著神奇的事發生了。眼見大強走近某處岩壁，並大喊：「芝麻開門！」石頭居然就自行移開露出了一個洞穴！強盜們陸續將一袋袋搶來的金幣放到洞穴中，離開之前再喊了一次「芝麻關門」，洞穴門就又闔上了。

阿里巴巴眼見大強走近某處岩壁，並大喊：「芝麻開門！」石頭居然就自行移開露出了一個洞穴！（維基共享）

最後一群人浩浩蕩蕩的前往牛肉麵店。

不久後，阿里巴巴爬下樹木，依樣畫葫蘆的打開剛剛的洞穴門，發現裡面有滿山滿海強盜搶來的金銀珠寶。

「哇──太神啦！發財啦！」心想著「我還不拿爆」的阿里巴巴，因為怕被返回洞穴的強盜發現會當場死亡，只好先隨手拿一袋金幣就速速離開。

「老婆…我…我……我回來啦！」腎上腺素爆發的阿里巴巴滿臉是汗。

「發生什麼事了？你怎麼這麼喘？」阿里巴巴的老婆滿臉問號。

「我們好久沒約會了。今天是情人節，一起去看鬼 X 之刃電影版吧！」阿里巴巴露出燦爛純粹的笑容。

偷別人搶來的東西，可以嗎？

答案是：不行。

偷搶拐騙所取得的東西，法律上稱為「贓物」，假如小偷是偷贓物，偷竊行為也不會因此負負得正而可以被允許唷！

故事中的金幣是強盜先前搶來的，也就是說強盜並不是金幣的所有人，而是持有人。

要特別注意的是，竊盜罪本來就是在保護財產的持有人，也不會管這個持有是不是合法的狀態。

因此，阿里巴巴從洞穴拿走金幣的行為，的確破壞了強盜對於金幣的持有而改讓自己持有，會構成竊盜罪！

阿里巴巴從洞穴拿走金幣的行為，的確破壞了強盜對於金幣的持有而改讓自己持有，會構成竊盜罪！（維基共享）

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