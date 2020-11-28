自由限時批》老K豬頭丟臉國際！

陳峯

老K反美豬鬧劇，丟台灣豬灑血國會，自己卻成了豬頭，搞幫派化武鬥，讓民眾厭惡，既得不到支持，又得罪美國友邦，還被中共視為「爛泥」，面子裡子盡失，貽笑國際。

中國國民黨惡鬥蘇揆12次，卻不讓他做完整說明。但日前一場血腥的大失誤，全軍盡墨，反使蘇揆獲順應民意食安嚴格把關美名，亦讓美方感受進口美豬不易及誠意，更使老K落實「反美」惡名，得不償失當豬頭，落得有勇無謀，暴虎馮河下場，形象江河日下。

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老K因反美豬卻讓台灣豬血灑議埸，何其無辜，無怪連台灣養豬協會都要抗議。再者，老K立委放棄質詢監督，釁事打架，議事杯葛12次，有如「幫派」滋事，此於美豬食安何關？！復上街頭，和「紅媒」「黑幫」背景為伍，形同放棄立委職責，恣意妄為，益發引人側目。

國民黨立委放棄質詢監督，釁事打架，議事杯葛12次，有如「幫派」滋事，此於美豬食安何關？（本報資料照）

《BBC》報導，台灣由於美豬進口議題，反對黨在議會採用潑灑豬內臟的激烈血腥方式，且發生肢體衝突，更直言「台灣議會中的鬥毆有些惡名昭彰」。而這起事件也登上《路透》。 此外，國民黨主席江啟臣稍早在臉書表示，面對執政黨，只有強烈杯葛表達抗議。然卻不提身為第一大的在野黨，完全罔顧議事規則，大鬧議事殿堂，還增加清掃人員負擔等的不當，無異失格，亦「德不配位」，難當大任。

老K在國會丟豬內臟一事，也引起社會觀感不佳；國民黨總召林為洲出面道歉說「抱歉用了很多豬內臟」。中華民國養豬協會則嚴厲譴責國民黨的脫序行為，認為台灣豬內臟乃至各式豬產品，是國人飲食文化中非常重要的美食，「不是政治人物拿來亂丟踐踏的政治工具」。

復次，國民黨滿腦子只想「奪權」，卻不知大是大非，理性問政接地氣，及民心民意之所嚮，反成了沒有民主自由人權中心思想的「幫派」政黨。例如對中共壓制港疆藏蒙自由人權噤聲，甚至還呼應 「首戰即終戰」的降共論，連共軍擾台、濫捕在中學界或平民為間諜等，都不敢吭聲，形同助紂為虐。

尤有甚者，當中共誣指中華民國民選政府為「台獨」，將蘇揆列為「台獨」，卻扮演「助攻」者，簡直荒謬至極，豈不是侮辱台灣選民的智慧和抉擇，而一直參與民主選舉及執政過的國民黨，豈也不是「台獨」嗎？！

其實，美豬具政治、貿易、食安等面向的複雜問題，老K要有勇有謀，才提振形象，既能達到監督政府把關食安，保護台灣豬農，又能促進台美邦誼，參與國際貿易，一舉多得。而非興亂式的打打鬧鬧，徒增社會惡感，還成了國際大笑話！值得嗎？！

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