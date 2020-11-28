深思熟綠》台灣適合「不在籍投票」嗎？

基於保障人民的參政權以及鼓勵人民參政，實施「不在籍投票」看似勢在必行，因此，我們必須思考：「什麼樣的不在籍投票才適合台灣」。

林宜瑄／綠黨中評委林宜瑄

張竹芩／綠黨秘書長

目前全球已一百多個國家實施「不在籍投票」，大概分為「事前投票」、「通訊投票」等方式，台灣的鄰國例如日本、韓國、馬來西亞等，也都有相關規定。這次美國大選因為郵寄投票、海外投票開票時間不同的因素，幾個搖擺州的開票過程「由紅轉藍」，引起川普展開法律訴訟戰，在台灣也再次掀起了討論：「不在籍投票」究竟好還是不好？適不適合台灣？

今年四月國民黨提案的《公民不在籍投票法》已完成一讀付委審查，其中就包含了「海外公民可以申請郵寄投票」。而「郵寄投票」是這次美國大選出現最多爭議之處，國民黨該草案的版本裡明訂「郵寄投票」為其中一種選舉類型，適用總統副總統選舉、立法委員選舉、直轄市市長與縣市長選舉、直轄市議員與縣市議員選舉，及全國性公民投票，涵蓋甚廣。

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有些民眾贊成國民黨提案中的郵寄投票、有些則非常反對。基於保障人民的參政權以及鼓勵人民參政，實施「不在籍投票」看似勢在必行，因此，我們必須思考：「什麼樣的不在籍投票才適合台灣」。

筆者有以下兩點建議：

1. 可使用不在籍投票的選舉層級：限定總統副總統選舉、立委不分區（政黨票）及原住民立委、全國性公投、修憲複決。

為維持「秘密投票」原則，不開放縣市層級以下選舉，是因縣市層級以下選舉可能會出現投票人數太少導致破壞秘密投票原則的可能。假設今天只有一人申請在馬祖、蘭嶼、綠島人口較少的區域投新北市區域選舉，等於直接亮票，違反「秘密投票」的原則，而全國性選舉因為投票人數較多，則不會有違反秘密投票的問題。

2. 不在籍投票的實施方式：事前登記，當日現場投票；不開放郵寄選票。

因循「開票的公開、透明原則」，開放事前登記，當日現場投票。不開放「郵寄投票」是因為可能會有偽造選票爭議，例如，擁有他人個資就能申請選票，會出現代申請、代投問題，再加上因為要遵守「無記名原則」，因此無法確定選票是否為本人投票，綜合以上原因，筆者認為如果台灣要推行不在籍投票，開放事前登記，當日現場投票，但不開放郵寄選票是比較理想的作法。

「不在籍投票」究竟好還是不好？適不適合台灣？（本報資料照）

台灣實施不在籍投票的條件與現況

相較起實行不在籍投票多年的美國，台灣其實更適合實施不在籍投票。原因之一是台灣有完整的選民戶籍資料且戶政系統全國連線，只要在某地的戶政機關登記了「不在籍投票」，此人的選票就鎖定只能在登記地領取與投票，可避免重複領票、或非本人冒領投票的問題。另外，台灣有現場公開計票的規定，較可避免選舉舞弊。

事實上，台灣已經有類似不在籍投票的相關規定和作法，只是範圍較小，也就是所謂的「移轉投票」。依據《公職人員選舉罷免法》第17條「選舉人，除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。投票所工作人員，得在戶籍地或工作地之投票所投票。但在工作地之投票所投票者，以戶籍地及工作地在同一選舉區，並在同一直轄市、縣（市）為限」。也就是說，台灣目前有就特殊原因開放特殊族群不在籍投票的規定和實際經驗，所以要實行全國性選舉的「不在籍投票」，是有基礎的。

保障投票權，就是保護民主

基於擴大公民參政權、保障公民權利的原則，落實「不在籍投票」除了可以促進公民參政的機會，也是民主國家落實人權、民主的一步。綠黨核心價值是能夠直接參與對其生活有所影響的環境、經濟、社會和政治決策，基於這個理念，我們主張應該降低投票的成本，讓在外地工作、求學但無法請假、或無法負擔交通費用的人被剝奪了憲法所保障的基本投票權利。

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