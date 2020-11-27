自由開講》「魚干女」又怎樣？

洪昱睿



近來民進黨立委高嘉瑜爆出一連串爭議，有涉及公職人員財產的、政黨派系鬥爭的，以及公眾人物公開形象與個人私生活等面向。其中一個讓廣大鄉民們在茶餘飯後很喜歡討論的，就是其疑似有所謂「囤積症」的生活習慣問題，租屋處內各式物品看似毫無章法地任意堆疊、散落，甚至連枕頭都泛黃而油膩感「爆棚」，屋內雜亂景象與高嘉瑜平日塑造形象落差不小。



針對這部分問題，由於屋內照片是高自己拍攝公開，她的真正動機與目的究竟為何，是某種「討拍」行為或是製造「反差萌」，只有她本人知道，而且坦率地說，這些都是她的私生活，並無影響公眾利益，要如何過日常生活與「觀眾」們無關。但無論如何，既已形成話題，從專家到廣大鄉民們，都在透過照片隔空診斷、分析她的思考邏輯與行為模式。

民進黨立委高嘉瑜。（資料照）



今年稍早很紅的日劇《我的家政夫渚先生》，內容描述由多部未華子所飾演的幹練小資女相原芽衣，工作能力一流，唯獨就是不擅長處理家事雜務，因緣際會請了一位家政夫來幫忙打理家裡，這和高嘉瑜的情況有點類似。而在更早幾年的另一部日劇《我的家裡空無一物》，則描述了女主角很喜歡「斷捨離」，崇尚極簡主義的風格。



事實上「一樣米養百樣人」，高嘉瑜這個人可能有很多面向，即便這一切是她自己想要操作些什麼，我們也不見得要讓她能夠帶動風向。但是多年來透過網路加諸在她身上的標籤太多，卻也是造成這麼多人一直討論這種小花邊消息的原因，「港湖女神」、「鄉民女友」、「正妹議員」、「戀愛了」⋯⋯諸如此類的敘述一直沒少過。



包括筆者在內的人們，有時就喜歡聽聽別人的八卦，但如果搞太久，對這種老實說不是很重要的小事還要一直追根究底，主流媒體和社群平台不斷傳播，是否會模糊了焦點，讓我們忘記了真正應該要了解的一些事實呢？

（語文工作者）

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