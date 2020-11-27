胡，怎麼說》「中國的」反對黨vs.「台灣的」政府

中國國民黨杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告，已達12次，今天還企圖繼續霸佔議場12+1，為何針對蘇貞昌？為何連續杯葛這麼久？背後的因素何在？

美國豬肉擴大開放進口議題，為何藍軍會死纏爛打不肯罷休，不肯從科學、理性觀點論辯政策？

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其實，背後就是親美、親中路線之爭，藍軍走親中路線，又不願公開表態反美，所以藉杯葛美豬開放，大扯綠營政府親美路線的後腿！

這場美豬開放拉鋸戰，背後隱然可見的是：「中國的」反對黨，在杯葛「台灣的」政府。（中央社）

說白了，這場美豬開放拉鋸戰，背後隱然可見的是：「中國的」反對黨，在杯葛「台灣的」政府。 再看兩件事：

1，中共軍機從9月以來幾乎天天侵犯台灣空域，以軍武恫嚇台灣，藍軍杯葛蘇揆施政報告也自9月迄今連3月計12+1次，這兩件事不會是剛剛好重疊，卻剛剛好同步進行。

2，中共官媒最近放話指稱將列出「台獨頑固分子」名單，終身追緝打擊，中國國台辦證實此事，而中共官媒刻意傳出的名單中，蘇貞昌被列為「頭號台獨頑固分子」、「台獨頭號戰犯」。從中共的動作對照，中國國民黨此時為何杯葛蘇貞昌？不惜死糾爛纏針對蘇貞昌、逼他下台？看了這就令人恍然大悟！

從蘇貞昌從政一路走來，就知道他大約就如副總統賴清德曾自況的一個「務實的台獨工作者」相當，且從不主動表態。這樣的蘇貞昌，為何讓國、共兩黨都列去之而後快？

除了今年初「大疫起於武漢」之時起，蘇揆直言痛批中國隱匿疫情，下令不准抗疫物資出口、優先保台灣，惹怒中共及急統派那票人之外，蘇貞昌被列為「台獨頭號戰犯」，最大因素更因為他的務實、決策效率、執行力，與蔡英文總統配合無間，共同穩住台灣大局，粉碎了2018年「1124」韓流紅潮興起並大勝後，國、共「一統台灣」的中國夢。

做這個一統台灣大夢的也包括習近平，他接收了國台辦那幫子的錯誤訊息，以為台灣唾手可得，所以在2019年1月2日放出「一國兩制台灣方案」，卻成為台灣從促統勢力張狂翻轉為反統、抗統才是主流的一個新開端。就是這些中國一統夢碎者，把蘇貞昌列為台灣成功抗統拒降的頭號戰犯。

反對黨藉議事杯葛凸顯反對的主張，在民主國家原是司空見慣的事，就如英國，執政的是「國王的政府」、反對黨是「國王的反對黨」，但是，在台灣不一樣，中國國民黨就如「中國的」反對黨，在杯葛「台灣的」政府。 中國國民黨的立委們，你們今天要打架時，應該先想想，為誰而戰？為何而戰？你在台灣做中國的反對黨，充當工具，為反對台灣而戰，值嗎？

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