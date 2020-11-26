自由限時批》「電郵門」風暴未了？

陳峯

美大選期間最勁爆的拜登之子杭特「電郵門」金錢緋聞事件，因主流媒體不願調查採訪，似不了了之。但隨著拜登將入主白宮，又被其他媒體掀波，再受到關注。

據《福斯新聞》報導，根據2019年《資訊自由法》公開的電郵記錄顯示，杭特在2015年成為烏克蘭天然氣公司「布里斯瑪」（Burisma）董事後，在當年5月22日發電子郵件給時任副國務卿的布林肯（Antony Blinken，現被重用任新國務卿）稱，「下週有時間喝杯咖啡嗎？我知道你一定很忙，但有些事想聽聽你的意見」，布林肯當時回答「當然可以」，2人就約定在5月27日見面，當時卻因為拜登長子波伊病危而取消。

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報導提到，波伊病逝後，2人終於在今年7月見面，但並未談及「布里斯瑪」，而主題圍繞在拜登一家的私事，這次會面去年《華盛頓郵報》就有報導過。

這件事引起共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）與強生（Ron Johnson）關切，2019年11月2人向國務院要求曝光杭特與布林肯的所有會面相關訊息。

喬．拜登（左）與次子杭特（右）的「電郵門」近日又被其他媒體掀波，再受關注。（美聯社檔案照）

由於拜登所任用的團隊，須經共和黨控制的參議院通過才行。而共和黨目前掌握參院53席，民主黨47席，其中33席改選後，共和黨繼續擁有至少50席，民主黨則為48席；另兩席須視明年一月的喬治亞州第二輪選舉。若由民主黨拿下當地兩席，兩黨在參院席次相當下，多數黨將以副總統政黨取向為主，亦即民主黨可主導下屆參議院。但目前觀察喬治亞州的選情比較樂觀。

簡言之，拜登宣布內閣人事，提名布林肯、蘇利文（Jake Sullivan）等，仍須經參議院的關卡，而「電郵門」事件再掀波瀾，憑添變數。

再者，拜登急於擺脫「美國優先」，反讓習近平的「稱霸」，建立「中國特色」全球化，佔了便宜。

無怪川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）就說，拜登反對「美國優先」，顯然是要讓「中共優先」。他在25日推文表示，「拜登反對『美國優先』的政策，那讓誰優先？顯然是讓『中共優先』。中共已為此支付給拜登犯罪家族 （#BidenCrimeFamily）數百萬美元，而第二優先的將是烏克蘭、哈薩克、俄羅斯，或是不為人知的捐款者。」

川普團隊的著名律師林．伍德（Lin Wood）也在同天推文說，「美國永遠不會成為中國，愛國者永遠不會讓它發生，我們會反擊。」

而共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）則對歐巴馬政府時期官員擔任拜登的外交國安團隊，批評是一群「擁抱貓熊派」，可能將過去四年美國政府在對抗中國所獲得的進展「倒退」。

柯頓並引述前國防部長蓋茲過去對拜登的批評，指拜登「在過去四十年來的重大外交政策和國安議題上，幾乎每一個都做錯」，「現在他找來一群擁抱貓熊派圍繞在他身邊，這些人只會強化他對中國軟弱的直覺」。

柯頓且列出一連串歐巴馬政府時期的外交錯誤，例如軍事干預利比亞，導致「如惡夢般的十年內戰和伊斯蘭恐怖活動」，以及伊朗核協議、坐視伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）在中東壯大；而中國方面，當中國在南海大行軍事化活動時，歐巴馬政府「只是搖搖手指，為需要北京在氣候變遷上合作發愁」，「任命凱瑞（John Kerry）就顯示，他們會再犯一模一樣的錯誤」。

柯頓更質疑，拜登、凱瑞和布林肯為了「與北京關係平順」，在追查埋伏於美國校園的中國間諜、華為、出口管控、軍售台灣、美軍在南海行動、在太平洋地區部署中程飛彈等議題上，都有可能讓步。他說，「這個團隊花時間與中共官員把酒言歡，安排這些高官子女在布魯金斯研究所實習，然後無縫接軌到民營公司，為企業將工作機會從美國移到新疆建言」，「如果這些主管歐巴馬／拜登時期災難般中國政策的同一批人進入政府，在過去四年來所有對抗北京所取得進展上走回頭路，美國將有大麻煩」。

對此參院外交關係委員會共和黨籍資深成員魯比歐（Marco Rubio）也推文表態，直指拜登走「常春藤盟校」體系的選才路線，這些人有漂亮履歷、擅長開會，預料將「禮貌有序」地照料「美國的衰落」，但他個人「對於回到依賴中國的『正常』狀態沒興趣」。

由於內閣人事同意權掌握在目前仍由共和黨掌握的參院手中，像參院共和黨領袖麥康奈至今選擇沉默，尚未公開恭喜拜登選舉告捷，或認川普連任失利，不僅給川普試圖翻盤的選舉官司多些空間與時間，其態度更為共和黨在參議院定下基調。

由此看來，「電郵門」事件，是否會重蹈和川普糾纒三年多的「通俄門」覆轍，牽扯不清，及能否澄清外界種切疑慮，再再考驗拜登的智慧和魄力了。

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