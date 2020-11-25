自由開講》「故宮改隸文化部」的省思

陳慶坤

媒體昨天報導，行政院正積極推動組織改造，為落實蔡英文總統的政見，原本隸屬於行政院二級機關的國立故宮博物院，未來擬改隸屬於文化部，成為底下的三級機關。政院官員受訪表示，內部確實有討論，但迄今尚未定案。筆者贊成故宮改隸屬於文化部，以彰顯台灣文化的主體性（Subjectivity）。

世界上有兩個故宮，一個在北京，一個在台灣。一九六五年台北外雙溪興建完成「中山博物館」（即今故宮博物院），藉以用來展示從北京故宮與南京博物院「搶運」來台的文物。故宮的落成宣告倡導中國文化全面壟罩台灣的時代來臨，並積極去日本化，揭起根植中國文化於台灣、教育台灣人民的文化大旗。

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故宮博物院。（資料照）

博物館作為社會教育機構的一環，故宮亦成為黨國教育體制的一部份。首任故宮博物院院長蔣復璁經歷十七年，直到一九八三年因病請辭；其後由國民黨黨史會主委秦孝儀接任院長，一樣做了近二十年，於二千年政黨輪替後才退休。前後二位黨國元老，以中華故宮文物教育台灣人成為「堂堂正正的中國人」，確實發揮博物館社會教育的功能與使命。博物館淪為殖民主義者洗腦的利器。

一九八三年台北市立美術館揭幕，被稱為「台灣博物館時代的來臨」，其後在「由上而下的文化政策」主導之下，各地的博物館如雨後春荀般的建立，致使出任博物館館長的人選呈現「蜀中無大將，廖化作先鋒」的荒謬現象；早期國立博物館、美術館館長都是出身黨務或政戰背景的人物，其目的即在掌控台灣文化的話語權（Cultural Discourse Power）。在黨國時期所造成的文化主體性認同障礙，確實有待導正。

開館於二〇一七年阿拉伯聯合大公國的羅浮宮阿布達比博物館，堪稱二十一世紀初最具野心的文化建設。它的普世性向全球展現不同文化的開放，常被質疑是否代表法國某種文化政治上的意義？羅浮宮總館長馬汀內茲（Jean-Luc Martinez）豪氣地回應：「羅浮宮沒有擴張的策略，完全沒有！別忘了，是阿聯政府選擇了法國。」此等心胸的博物館館長正是做為普世博物館（Universal Museum）必須具備的文化基本涵養。

是以，行政院推動故宮博物院隸屬於文化部，確實有其積極意義。因為，隸屬於行政院的中央二級機關，故宮院長為特任官，視同部會首長。這個等同部長的太上皇博物館院長，向來為人詬病，藉著政黨輪替，時常與北京的故宮暗通款曲。因此，建議台北故宮改稱「中華博物館」（China Museum）；嘉義的「故宮南院」更是需要改為「亞洲博物館」（Asia Museum），以做為普世博物館向世界展現台灣的文化開放。

（哲學博士、大學助理教授）

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