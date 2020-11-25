自由開講》六成高雄市民滿意其邁 穩健布局市政建設才是王道

許哲興

近日兩份民調發布引發輿論關注。高雄市政府研考會民調顯示，有六成高雄市民對陳其邁市長上任後的施政成績感到滿意，另有六成六市民對身為高雄人感到光榮；不過另一份由台灣民意基金會公布的全國性民調則顯示，有25.5%民眾回答陳其邁市長為六都當中「最不欣賞」的市長。

這裡必須說明的是，兩份民調數字凸顯的矛盾在於，或許國人對於陳其邁施政還很陌生，竟意外受到全國範圍內的25.5%民眾「不欣賞」。

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高雄市長陳其邁。（資料照）

台灣民意基金會的民調，這次還做了民眾的政黨支持分佈，民進黨雖然仍有3成以上民意支持，但扣除掉時代力量、基進黨的支持分佈，國民黨支持者、沒支持特定政黨的民眾，將近6成的民眾，這次民調可能轉而對陳其邁表達不欣賞。

為什麼陳其邁近日沒有發生重大新聞事件，卻有全國範圍內的4分之1民眾不欣賞他？而台北市長柯文哲在這次民調排名第二名，可以理解的是，民眾黨最近因黨內紛爭，台北市政也沒見起色，柯文哲連帶被民眾不欣賞。

由於高雄市民今年歷經罷免案以及市長補選，許多韓粉從罷免案之後累積的仇恨政治可能還在浮流，這些不欣賞陳的民眾群體當中，可能有部分是韓粉的另一次宣洩，宣洩他們對於韓被罷免的情緒。

此外，如同上面提到的，非高雄市民對於陳其邁就任至今的施政顯然還很陌生外，筆者認為，也許是陳其邁被視為民進黨內的明日之星，因最近蔡政府的施政恐怕是關鍵，導致民眾對政府的整體感受轉嫁到陳其邁身上，但民眾對六都市長的好惡傾向，也不是這麼簡單可以判斷。

除了台灣民意基金會的民調外，高市府自己做的民調，又是另番風貌值得探討。高雄市民對於過去兩年以來，感受到的是，韓國瑜所帶來的，不僅造成城市治理延宕，例如輕軌建設等，也讓市民的光榮感徹底消失，更多的是厭倦韓流現象，再者，陳其邁市長揭櫫「兩年拚四年」，這個心態也讓市民可能願意相信市政會步上正軌，不會歪樓。

總歸來看，兩份民調看到完全不同的民意走向，也許民調當中的機構效應也是占了很大的成分，可以參考當中的數字，但不能完全對陳其邁施政給予完整的評分，剛接任市長三個月的陳其邁現仍有六成市民支持，這是他的雄厚政治資產，如果能穩健布局未來的市政建設，政通才有人和，也是政治人物執政之道。

（高雄市民）

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