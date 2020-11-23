自由限時批》老K竟成了亂源！

程仁義

老K從反美猪可11次不讓蘇揆在立院報告，寧可插花「秋鬥」上街，喧賓奪主！那還選立委做啥？反使傳統的勞工、社運訴求「歪樓」；猶莫名其妙巴著旺中集團，說關中天是「沒有新聞自由」？怎麽不看美國「自由之家」，和「無國界記者組織」十年來對旺中的染紅報告，及它們對台灣新聞自由的高度評價，却睜眼說瞎話（就連此次關中天，國際新聞團體亦認是為所當為）！令人不齒。

今連美國白宮易主，老K還亂說「押錯寶」，猶胡亂譏諷台灣未能參加RCEP（區域全面經濟夥伴協定），根本都在胡說八道！

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現舉凡中共幹什麽，老K都亂捧亂舔，而台灣在國際出人頭地者（如防疫、半導體等），則通通唱衰！簡直為爭奪權力，已到了不惜呼應唱和中共，乃至「遠美」，甚且不顧台灣存亡大局，至喪心病狂地步！這不是「亂源」，是什麽？

最好笑的是，已在政壇「殞落」的韓國瑜，又不甘寂寞，又怕替江啟臣抬轎（自己欲選黨主席），緊急煞車發表臉書說「怕模糊焦點不參加秋鬥」了。誠是此地無銀三百兩！加上馬英九、蔡衍明現身工運「秋鬥」，不知所云，把可憐勞工的「秋鬥」旗幟，都拿走了，令人遺憾。

同時，聲援中天的「統派團體」，像統促黨、中國新黨、中國統一聯盟等大大小小主張被中共統一的團體，包括一直以「唱旺紅色中國」為己任的旺中集團，「怎麼有臉用『言論自由』來聲援旺中呢？」

旺中集團董事長蔡衍明（中）現身今年秋鬥遊行表達「反萊豬、反關台」等立場。（資料照）

連立委王定宇都看不下去說，中共統治下的中國沒有言論自由、沒有新聞自由，「這些人一面要促統、一面要言論自由，這是精神分裂？或是滿嘴謊言？」他並提到，中天無法換照，不是言論自由或媒體自由問題，而是取得公眾頻道，卻管理崩壞，六年前的馬政府就已經不及格，不知道是否馬政府用政治力介入，否則六年前就應不能換照了！現在某些深藍黨國色彩濃厚或是紅色背景的所謂「傳播學者」，跳出來聲援旺中，甚至攻擊評審學者。令人不屑！

而據報導，同樣是參加「秋鬥」的隊伍，卻出現疑似藍營支持者對社運人等人訴求不滿，怒嗆要求關掉音樂（工運團體在宣傳車播放江蕙的《等無人》），甚至差點爆發衝突；參加社運多年的東海大學社會系教授楊友仁強調，一輩子都會記得被要求「聲音關掉」。而此是他們經常在反土地徵收抗爭中播放的背景音樂。更沒想到，又有疑似藍營支持者繼續上前口出惡言，楊友仁當場表明：「我們今天是來遊行，不是來跟你們吵架的，今天是秋鬥OK？今天遊行是秋鬥，秋鬥是社運團體（參加）。」楊友仁還數度差點被打，他更質疑：「言論自由？自由個屁！」

行政院長蘇貞昌今上午亦對秋鬥作了回應，他說，對於人民的訴求，政府都非常仔細地聆聽，秋鬥遊行的許多訴求，各部會已有部分回應，政府另將繼續蒐集各方意見，內部盤整檢討後再向外界報告。這是政府應有的謙卑態度。

蘇貞昌強調，政府為人民做了什麼，本來就要讓人民知道，行政院應透過到立法院進行施政報告、回答立委質詢，來讓人民知道政府的作為，希望國民黨立委不要再阻擋他到立法院報告。

再者，國民黨邀蔡英文總統辯論開放萊豬政策，蘇貞昌則表示，依憲法規定，行政院長到立法院報告並答詢，「詢答就是最好的辯論」。但國民黨立委阻擋11次致程序無法進行，實在是很可惜，希望國民黨立委「不要這個可以做，不做，卻來另立其他的要求，反而捨近求遠」。足見老K的無理取鬧，讓人厭惡！

現在老K的反萊豬 ，學者多認為已淪為政治操作。例如國民黨執政，容許1年吃近3公斤美牛，現在野卻禁吃半公斤美猪，無疑自相矛盾！

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，2012年還沒有國際標準，目前則已有國際標準可參考，國民黨的抗爭易誤導萊豬是毒豬的誤解，也等於讓自己更無法面對年年增加的進口萊牛，很不高明。

至於進口萊豬對養豬產業產生衝擊的疑慮，農業經濟學者吳榮杰表示，反而是一契機！消費者如不想買萊豬，就會購買國產豬肉，所以徹底落實執行肉品產地國的標示是非常重要的。

本來自由貿易，就是彼此遵守國際遊戲進行，有來有往，也沒有說消費者非吃不可，自須依食安法嚴格把關就好，更不能泛政治化，破壞美台邦誼及誤導國人！

妙的是，老K却認美猪是政府討好川普政府，根本是一種誤導！殊不知拜登上台，一樣要深化美台關係，甚至美中關係還會更差！

今《彭博》引述消息人士指出，拜登將會任命其策士、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿。他曾在推特贊同和台灣發展更加牢固的經濟聯繫，並支持台美共同民主價值觀。

布林肯在2015年和總統蔡英文曾會面交換意見，並於蔡英文2016年順利當選連任後，表示美國期待與台灣首位女總統合作。

布林肯更曾在今年8月22日，總統蔡英文宣佈鬆綁美國牛豬進口限制後，在推特上贊同和台灣發展更牢固的經濟聯繫，並支持雙方共同的民主價值觀及對和平與穩定的共同承諾，該推文也被拜登交接團隊成員、前副總統副國安顧問睿特納（Ely Ratner）轉推。

另據報導，北京重要智囊、前中共中央黨校常務副校長鄭必堅却警告，中國應慎防拜登政府上任後，美中關係進一步惡化。現中國應該制定計畫，包括加強軍事能力，慎防拜登政府上任後，美中關係進一步惡化。足見今天的抗中，已是美朝野黨派的「華府共識」，誰入主白宮都一樣。

當15日在北京的主導下有14國共同簽署了RCEP協議，因為台灣沒參加，老K便唱衰台灣，但隔天台股卻大漲278點，登上13551點高峰，接著再漲42點達到13593點，足見台灣沒被邊緣化，外資還在狂買台股！

有專家分析，由於台灣與中日韓三國的貿易貿易結構，也讓台商受到的衝擊小。台灣出口到中國與日本的商品，七成以上是免關稅的電子零組件，雖然出口到韓國零關稅的比例只有兩成，但有六成商品的關稅率低於5%，加起來台灣出口到韓國的商品有八成是關稅率低於5%，台灣在韓國市場，與中日廠商相比，沒有零關稅的優勢，實質影響不大。

繼RCEP之後，台灣要解決在東南亞關稅不公平競爭的劣勢，最好的方式就是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP。在CPTPP中，已有新加坡、馬來西亞、越南、汶萊等國，泰國、菲律賓、印尼也都表示有興趣。所以能加入CPTPP，亦是最好的解套方式。

而在今天全球生產鏈複雜的世界，區域FTA其實是很彈性處理跨國生產的。產品要在RCEP15國內零關稅銷售，並不需要產品百分之百的生產流程，都在15國內。一般而言，只要最終產品是在15國內完成，並且在該國使用的原料價值，以及生產流程中增加的附加價值，佔產品最終價格的四成或五成以上，就可以免關稅出口到15國。

國發會主委龔明鑫今（23）日也從三面向說明，RCEP簽署對國內產業短期衝擊沒那麼大。首先，RCEP為既有東協+4升級並納入中國，免稅率額外增加有限；其次，RCEP簽署後，各國仍有作業程序，推估要到2022年才會開始生效；最後，以RCEP逐項關稅清單來看，目前部分敏感產業，如日本工具機等仍被排除在免稅清單外，「對台灣相關產業衝擊跟過去一樣。」

龔明鑫表示，政府也將對此超前準備，目前準備有2大方向，與美方洽談BTA（雙邊貿易協定），或加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），目前政府持續鬆綁國內法規，爭取洽簽機會。

中國國民黨曾是中國的堂堂大黨，以黨治國威赫一時！但曾幾何時，被中國共產黨趕到台灣，理應以反共復國為己任，完成雪恥中興大業。詎料，台灣民主化後，却經不起時代巨輪考驗，由執政淪為在野，猶不知反省奮發再起，在艱彌厲接地氣，結果反將監督淪為嘯街壞事，猶和中共沆瀸一氣，唱衰台灣，成了民主台灣的「親共反美」同路人！

更丟人的是，連中共退將還說國民黨是「爛泥扶不上牆」，「武統」學者更說是「凋零的獨台」！

諸此不堪的羞辱，老K竟不知恥地不斷糟蹋自己，失去中心思想，不知為何而戰！竟效顰早年老共下三濫搞法，「越亂越好」，藉以篡奪權位，忘了今夕何夕，台灣選民教育水準日高，數位資訊發達，易明辨是非，如此的胡搞瞎搞，自是江河日下，將如「新黨」般的泡沫化，落得「阿房宮賦」所言的「後人哀之」下場！像「韓流」的起落，就是活生生的例證！

老K還不知恥知病，求新求行，認真面對中華民國民主台灣和國人嗎？

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