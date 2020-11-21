自由限時批》美台深化邁向新里程碑

陳峯

不論這次的亞太經合會（APEC）經濟領袖會議，或台美台美經濟繁榮夥伴對話簽署的合作備忘錄（MOU），在在顯示，台灣已成為疫後印太區域數位科技的要角，並為國家發展戰略，踏出關鍵的一步。

台灣能參與這些國際對話，不僅展現因應疫後局勢變化、把握關鍵機會的決心，也代表在全球供應鏈重組趨勢中，踏出國家發展戰略的關鍵一步，以拓展全球布局。此亦鼓舞台灣民心，奮勵自强，邁向國際舞台的新里程碑。而創下世界標竿的台積電創辦人張忠謀，代表蔡英文總出席APEC經濟領袖會議，與各國分享經驗和合作，則更具有指標性意義，就是世界肯定台灣在防疫經貿科技方面的卓著成就，多有合作意願，特別是台灣的半導體已領先全球，更是值得朝野和國人珍惜和再接再厲，以創造民主台灣更多的榮耀。

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諸此防疫、經濟、科技的斐然表現，就連美國朝野都一致肯定台灣是忠實可靠的夥伴，此從美國會跨黨派壓倒性通過上百挺台的法案，不難可見美台關係的不斷深化，前景比過去更加樂觀。

此次台美官方的「台美經濟繁榮夥伴對話」簽署合作備忘錄（MOU），內容豐富又實惠，並於今天上午10時共同舉行記者會，象徵台美戰略性經濟合作正式啟動。與會美台高級官員 包括：美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠等。他們表示，雙方都認為台灣於高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色；基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，雙方亦致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。

台美雙方對談的項目，尚包括全球供應鏈重組合作、全球健康安全、中資等投資審查、5G乾淨網路、科學與技術等合作議題。 根據這份事實清單，對於簽署的MOU，將做為未來輪流在華府及台北召開的年度高階台美經濟對話的基礎，促進更深化及更廣的經濟合作。美國國務院及台灣經濟部將分別擔任美國在台協會及駐美代表處的指定代表。 雙方也確認印太地區應是之後討論的焦點區域之一，相關討論包含與台灣新南向政策及美國印太戰略目標一致的合作倡議。

「台美經濟繁榮夥伴對話」簽署合作備忘錄（MOU），並於今天上午10時共同舉行記者會，象徵台美戰略性經濟合作正式啟動。（本報資料照）

換言之，美台關係更已邁向「制度化」，即「政府對政府」的機制，近乎實質外交關係，更是一種突破性的發展，自受到國際高度關注。此也將有利台灣參與亞太區域的「小北約」，成為民主國家聯盟成員。只要看印度總理莫迪（Narendra Modi）友台的態度，便可了然。他曾在1999年以「省長」身分訪台，還用「身體與靈魂」來形容台印合作的契合程度，以及與台灣合作的重要性。

果不其然，現今印度大報、電視都力挺台灣，甚至印人在雙十節於中國駐印大使館前掛滿中華民國國旗，不難想見友台的程度。而美川普政府更是不遑多讓。據《紐約時報》報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作，是繼衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克後，成為4個月第3位訪台的美國內閣官員。

據惠勒發言人修伊特（James Hewitt）表示，環保署是受邀到台灣，就「拯救我們的海洋」倡議、海洋廢棄物、空氣品質與兒童健康等問題進行合作。而美環保署也在近期發布了處理廢棄物的全球策略。

其實，就算是拜登入主白宮，亦將持續美台關係的深化，像參院為共和黨多數，挺台無庸贅言。而衆院民主黨籍議長佩洛西（Nancy Pelosi）雖不滿川普的言行，但對民主台灣則一樣力挺，許多跨黨派友台法案亦多由她支持通過。並在今年8月民主黨全代會通過的黨綱（推選拜登為總統候選人），其中删「一中」政策，持續深化「台灣關係法」，著墨不少（她曾到北京天安門抗議中共血腥鎮壓「六四」）。 再者，從她今年初的道賀蔡英文連任聲明，也可見其挺台態度。聲明原譯文如下：

「上週末，台灣人民為自由、人類尊嚴和民主政府投下了他們的選票，千百萬台灣人自豪地重申了他們對自由、開放與民主社會的堅持，他們的勇氣鼓舞著所有熱愛自由的人們。我代表美國眾議院就這一重要的選舉向蔡英文博士和台灣表示祝賀。在我們一道努力捍衛該地區和全世界的人權與人類尊嚴之際，美國盼望著進一步加強我們與台灣牢固的伙伴關係和友誼。」

復次，美英主流媒體也多認拜登在短期間內，仍難扭轉川普抗中政策。像《彭博》的專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）就說，川普最後2個月仍在堅持推出抗中措施，這些政策很有可能延續到拜登政府。他指出，大選過後川普政府仍動作頻頻，如國務院新增制裁破壞香港自治權的香港官員。近期的像是川普發布行政命令，禁止美國企業及個人投資受中國解放軍擁有或控制的中企、美國證券交易員會（SEC）計畫迫使中企自美股下市等等，不一而足。

連彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）都向《BBC》表示，中美貿易戰持續時間，或將遠遠超過拜登任職的4年。 「貿易戰將不會是一場「始於川普，終於川普」的戰爭，乃源於中美戰略競爭的深厚背景。

《路透》今天也報導，川普政府為鞏固對中鷹派政策遺緒，打算再限制4家中企，將由國防部宣布，這也使得黑名單的總數量達到35家。報導說，依1999年國防授權法案規定，美國防部須編冊「共產中國軍方企業」名單，揭露由中國人民解放軍所持有或控制的企業;但國防部只有在今年辦理。美國總統川普上週發布行政命令，禁止美國企業及個人投資受中國解放軍擁有或控制的中企，包括華為、海康威視等被認定為中共軍方所屬的31家企業。《路透》表示，總統當選人拜登至今還未詳述對中戰略，但種種跡象顯示他會持續對中國採取強硬措施。

而《BBC》報導，白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）表示，官員們毫不掩飾他們的戰略，未來的美國總統將發現扭轉川普的歷史性政策是在政治上自討苦吃。 新加坡總理李顯龍日前在「新經濟論壇」（NEF）受訪表示，不管是拜登或是成功翻盤並連任的川普政府，都很難捨棄過去4年奉行的「中國為戰略威脅」核心，並若無其事地執政。 同時，美國務院近日發表的「新肯楠文件」報告，列舉遏制北京（中國共產黨）10大任務，已受到拜登團隊高度重視。

《BBC》報導，專家多認為，美中貿易戰會繼續下去，亦與中國的對抗保持不變，演變成第二次冷戰的一部分。 報導指出，現任總統川普喜歡用關稅當貿易戰的武器，甚至自稱「關稅人」（Tariff Man），但拜登認為關稅戰不是個好方法，經濟學人智庫（EIU）研究分析師伊莫金·佩吉-賈勒特（Imogen Page-Jarrett）說，拜登可能會用「新武噐」，利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業。

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）認為拜登是「制度主義者」，可能會支持改革世貿組織，聯合其他國家對中國施壓。 簡言之，美「川規拜隨」的抗中，乃大勢所趨，美台關係的持續深化，亦將不致因人而異，况且已邁向「官式制度化」的新里程碑！未來將會和印太及亞太的民主國家聯盟合作，朝全方位的發展，則將是預期可見的。

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