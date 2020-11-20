自由限時批》習大大又要搶錢了！

李全無

習近平就像前中國共產黨黨校教授蔡霞所說的「黑幫老大」！現正掀起三反、五反和文革後，又一宰殺資產階級（富商）的腥風血兩，且方興未艾之中！

從監管沒收馬雲「螞蟻集團」至今不到半個月，便以雷霆萬鈞之勢，從南到北的富商或企業集團負責人，均紛扣以不同罪名落馬，像綽號「錢多多」的錢峰雷，猶在香港灣仔被人砍傷，而南京前首富楊宗義，亦是以涉嫌非法吸收公眾存款罪名受審！

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且諸多跡象顯示，中共正持續發起大規模的批鬥運動，將富人的錢，全面沒入國庫，還美其名要他們在國難當前，踴躍捐輸，以「愛黨愛國」！

其實，前一陣子，中共就呼籲商人「要做明白人」，「要忠愛國」，又倡導「國進民退」，像中國最大民企明天系集團創辦人肖建華就被從香港四季酒店強行帶走，下落不明;中國銀行監會更在今年7月宣佈接管明天系9家金融機構。又如馬雲的撒出阿里巴巴集團等，皆為清算鬥爭前兆。

當時，因中南海內鬥劇烈延緩，俟習大大在10月15全會保住「帝位」後，便大開殺戒，而馬雲則又成了標靶，連被譽稱「中國良心」的民營企業家孫大午都被抓，其大午集團企業高管也全部被抓，約20人，集團28家子公司復被官方接管。顯然，尚有後續發展未完。

此與毛澤東時期的三反、五反的「反資產階級」及文革的「打、砸、搶」，再「翻新」出爐，並無二致。也就是表明富人已享受「改革開放」好處，應無條件「回饋」黨國，因為這一切都是共產黨給的！

早年的「三反」，便是在國家機關、部隊和國營企事業單位開展，進行反貪污、反浪費、反官僚主義的鬥爭。「五反」則是矛指在資本主義工商業者中開展的反行賄、反偷稅漏稅、反盜騙國家財產、反偷工減料、反盜竊國家經濟情報的運動等。

而1966至1976年的「文革」，初期是以「反蘇修、反美帝」（今習大大則以「抗美援朝」）為口號，以改革名義攻擊「走資派」，並使毛澤東的個人崇拜達到頂！現今「新時代領路人」的習大大如法泡製，亦然。

習近平就像前中國共產黨黨校教授蔡霞所說的「黑幫老大」！現正掀起三反、五反和文革後，又一宰殺資產階級（富商）的腥風血兩，且方興未艾之中！（美聯社資料照）

例如習大大南巡時，還特別舉「狀元企業家」張謇為例。讚揚其民初時期主張的「實業救國」，並讚揚張謇是中國民企的先賢和楷模。外界分析認為，習的講話就是在警告馬雲等私企老闆們，把錢拿出來「救黨」！

據《日本經濟新聞》報導，被中共政府「國有化」的中國私人企業，在2018年約20家，2019年約30家，而今年則已有51家。也就是說，在最近三年期間，已經有大約100家私人企業慘遭中共政府的「毒手」沒收。

過去鄧小平曾說幫中國一半的人先富起來，然後先富的幫助後富，走共同富裕道路。

果不其然，中國富人便增加不少。據《BBC》2017年3月2日報導，在中國全國人大和政協代表中，據信身家超20億元人民幣的富豪佔了4%。據《胡潤富豪榜》數據亦顯示，全國人大和政協代表「百富榜」上的100名富豪在過去4年裏財富增加了64%，從2013年到2016年，他們的身家總和從1萬8千多億漲到3萬億元人民幣。

被列入《胡潤富豪榜》個人財富在20億元（2.9億美元）以上的「富豪代表」有209人，其中約半數人的財富超過10億美元。他們的個人財富總和3.5萬億元人民幣（5007億美元），超過比利時的國內生產總值GDP。他們的財富增幅年均13%，幾乎是同期中國經濟年增幅7.2%的一倍。

人大、政協代表來自國內各個行業，富豪代表都來自商界，包括騰訊創辦人、首席執行官馬化騰，還有百度的創辦人、首席執行官李彥宏等，今已有不少落馬。

自今年總理李克強在全國人大閉幕後的記者會上稱，中國人均年收入是3萬元人民幣，但有6億人每個月的收入僅1千元，並指1千元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。引發國內外高度關注，更促使習大大採取「搶錢」的鬥爭動機，認比搞「內外循環經濟」的紙上談兵，要便㨗有效。

據《日經新聞》報導，由於北京砸巨資大搞基礎建設，以因應疫情衝擊，中國隱藏負債破表；估計截至2019年為止，中國地方政府隱藏負債高達43兆人民幣，加上正式公布的債務，合計達67兆人民幣（約台幣284兆元），成為中國經濟和金融市場的1顆不定時炸彈。

復據金融研究公司上海大智慧（Shanghai DZH）的資料，從今年1月至7月中旬，中國各LGFVs共發行3.3兆人民幣新債券，較去年同期增加50%，金額更為去年全年的3/4。

中誠信國際信評，也估計截至2019年為止，中國地方政府隱藏負債高達43兆人民幣，加上正式公布的債務，合計達67兆人民幣（約台幣284兆元）。中國地方政府累積越多隱藏債務，中國金融市場就面臨更大風險。

另《金融時報》報導，光是去年10個月內，已有831個中共地方政府，因為拖欠承包商的款項，被列為「失信」被執行人，亦以鄉鎮一級政府居多，累積拖欠款項達69億元人民幣。在此之前，已有1千家地方政府變成「老賴」，信用瀕臨破產。據專門研究中國社會信用體系的一項報告稱，已有9.9億人和2千591萬家企業，被社會信用評級，列在「失信」被執行人（老賴）名單的，不只是個人或機構，許多中共地方政府亦上了黑名單。

由國務院算總帳來看，政府部門和大型國有企業近一年來拖欠民營企業、中小企業逾期欠款，一度高達人民幣8千900多億元（約新台幣3.8兆元），雖已清償75%，但疫情蔓延至今，經濟惡化，天災洪災蟲災不斷，目前中國官方公布的4月失業率為6%，比3月又高。（不過很多經濟學家認為，中國的真實失業率應該更加嚴重），依總部設在倫敦的智庫資本經濟學（Capital Economics）的說法，鑒於中國大約五分之一的農民工仍然沒有返回城市復工，「真實的失業率水平很可能是官方數字的一倍」。

簡言之，搞內外循環，不如搶錢快！富人自是待宰羔羊。况且地方窮，也多為「習家軍」擔綱，致找罪名處理沒收富人錢還中央債，中央衹會裝不知。

不過，中國富人也非省油的燈，這些年已在大逃亡！

一項最新調查顯示，中國富人移民比例上升至六成四，其中身價逾億元者已有三分之一移民，美國仍是首選。歐洲是中國富人移民的第二選擇，接下來是加拿大、澳洲、新加坡及香港。故有笑話:「反美是工作，在美是生活。」

另一份調查亦顯示，歐洲地中海島國賽普勒斯從2013年起對外販售「黃金護照」，被視為中國富豪及外逃官員的天堂。最近3年移民海外或取得外國護照的中國商人、官員不在少數，「因為沒人想拿自己與家庭的未來陪著中國領導人一起瘋」。

美國《自由亞洲電台》報導，張姓富商接受訪問時表示，這些人想盡辦法外逃的主要原因是，「大家都看到中國領導人習近平的瘋狂與衝動帶來的危機，這會葬送許多人數十年努力累積的財富與成果」。「因為大家都輸不起，也不想用自己家人的安全及孩子的未來陪著中共領導人繼續瘋狂」。

《經濟學人》過去曾在「領導人」欄目刊載了題為《中國中產階級：2.25億讓中國領導人擔心的理由》的分析文章。《BBC》就引述文章指出，中國經濟在過去三十多年中飛躍發展與變化。使中產階級（家庭年收入在1.15萬和4.3萬美元之間）人數從1990年代的幾乎為零，增長到今天的2.25億人。

不同於南韓和台灣，中國中產階級人數的量變並沒有帶來社會民主法制化的質變。特別是在被鎮壓的1989民主運動之後，就再沒發生過全國性的大規模抗議活動。

經過長期戰亂和政治鬥爭的中國社會，表面上多存有一種普遍的「怕亂」心態；像阿拉伯之春的失敗和英國脫歐公投結果也給了批判民主制度的人士更多例證。

不過，表面上的「怕亂」和反民主心態，難以掩蓋的是，即使是中產階級也開始對未來失去安全感，為養老和孩子的未來擔心，並對現實日益感到不滿。

中國的中產階級私下嘲笑強行灌輸的馬列教條，不滿貪污腐敗和裙帶關係盛行，也痛恨環境污染嚴重的現狀。報導說，儘管沒有當年六四那樣的大抗爭，但全中國各地各類維權抗議活動僅2010年一年就多達18萬起。

中共儘管擁有強大有效的國家機器，可以有效鎮壓抗議，但高壓統治畢竟不是長久之計。

最終的變革最有可能的，還是來自中共精英群內部，而國家的長治久安，最終還是須正面應對中產階級希望變革的要求，否則高壓統治的最終還是統治階級的毀滅。

但不論如何，中共獨裁者，爲緊握權力，仍是恐懼失去權力，不信任任何人，翻臉如翻書，則成常態化，俾使「天威難測」。若人民仍唯「黨組織」（黨主子）是從，富人也不敢抗爭，持續當魚肉，中產階級又得過且過，就成了德裔政治思想家漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt）在「平庸的邪惡」（Eichmannin Jerusalem）中所說，「在政治中，服從就等於支持。」）她以納粹戰犯阿道夫•艾希曼的審判為實證案例，說明「當社會上的大多數個人不思考，集體的瘋狂，最終將把整個社會推向極致的犯罪。」就中國現狀而言，此形同當中共幫凶，助紂為虐，害人害己！

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