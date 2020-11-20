韋恩的食農生活》用吃剩的優格加牛奶再製成新優格，還是用專業優格菌粉比較好？

其實優格DIY真的不難，也不用特殊的器具，有適當的保溫電鍋就好。只要做好器具的清潔，與使用正確的菌種，其實做起來很傻瓜的！

韋恩的食農生活

食藥署的食藥闢謠專區有一篇「聽說可以用吃剩的優格加牛奶再製成新優格，是真的嗎？」的新教學文，其實韋恩很有同感，因為我最近也開始自製優格，剛好拿來跟大家多分享些心得，而同樣的問題，家人朋友也都會問我，我都會回答：別輕信網路一知半解的網紅亂教，菌種買專業的比較安全。

食藥署原文是： 解答： 聽說可以用吃剩的優格加牛奶再製成新優格，是真的嗎？ 請繼續往下閱讀... 1.網路流傳將已食用之剩餘優格，加入牛奶後，可再製成新的優格。但因無法評估優格中剩餘優格菌數及活性，不一定可以支撐發酵作用，且經過食用之剩餘優格可能有雜菌汙染，拿來再製成新優格，可能會導致優格變質，發酵後的菌種亦可能不完全是益生菌，食用後恐導致腸胃炎。 2.食藥署提醒民眾，自製優格等發酵乳品時，要特別注重衛生與安全，使用的器具要經過消毒清潔，以避免雜菌污染。使用的菌種，最好也使用商業菌種，以避免來路不明的菌種，降低使用到錯誤的菌種造成污染或食品中毒的風險，才能在安全的情況下，充分享受發酵乳製品的營養。

韋恩更進一步的說法是:

1. 的確市售優格裡會有殘存的優格菌，但是菌數可能不足，所以你可能會因此失敗。因為優格是活的，菌數會隨著保存時間下降，放越久，得到的菌越少，因此優格可能做不起來，或是做成腐敗有雜菌的失敗品。



2. 專業的說法，微生物菌種這種東西是會退化的，如果都用原來的菌種一直繼續一代一代的用，菌種本身發酵能力就是會自然衰退，就像人過太爽，求生能力就會下降，所以這樣優格就有可能會被雜菌攻佔，但是你外觀可能看不出來。本來專業上會在數代之後重新將菌種活化，或是用新的菌種取代。當然你也可以說，那我再買市售的新優格，分一些來用。但是我就要問你，買新優格也是要錢，比買專業菌種可能還更貴，這是在堅持啥?

3. 市售優格加糖、色素、香料的本來就很多，用到部分市售優格的話還是免不了，相信我，自己做過一次優格，就會知道自己做的純優格就是香，而且根本不酸，不要被市面的優格所誤會了。我家小朋友會搶著吃，如果加一點點蜂蜜、新鮮水果、堅果、果醬，那根本是秒殺。

其實優格DIY真的不難，也不用特殊的器具，有大同電鍋就好了。只要做好器具的清潔，與使用正確的菌種，其實做起來很傻瓜的。器具清潔很多人說要熱水燙過消毒等等的，其實我很偷懶，就正常洗碗的方式洗一洗就好了，因為用的菌種正確，活性夠，那他就會很強勢，即使有雜菌誤入，那也是一下子就被殲滅，根本不用太擔心，我還沒失敗過。

至於用電鍋怎麼做，這邊有一篇教學文與教學影片，我覺得還不錯，大家可以參考看看:電鍋、優格機都能製作的優格粉（資料來源:蘋果仁）。

目前我最常碰到的問題是:

1. 電鍋底部與內鍋間要墊高，否則會太燙，菌就死了。

2. 電鍋蓋要留縫，否則也會太燙。

3. 電鍋要切保溫模式，千萬不要加水，否則就變燉奶了。

以上心得供大家參考，祝福大家可以成功DIY優格，優格最大的好處是高蛋白質，營養好，又可以在發酵的過程中代謝掉乳糖，讓有乳糖不耐的人也可以放心吃，然後又有很多益生菌在裡面，所以可以幫助新陳代謝，效果多多。而優格也很適合放入沙拉、入菜等等，不僅能增加風味、還能增加飽足感，當然早餐麥片也都可以用優格來增強蛋白質。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活用吃剩的優格加牛奶再製成新優格，還是用專業優格菌粉比較好？

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