自由開講》中天換照被否決剛好而已

陳怡君

對於2012年曾經參加反旺中、反媒體壟斷的筆者來說，中天新聞換照不過的消息傳來，有一種參加的運動終於達到目標神奇的感覺。不過撇開媒體巨獸、中國因素不談，筆者希望回歸專業，從新聞價值與新聞自由來看NCC委員否決中天換照的決定。

NCC做成決議之後的說明記者會說的很清楚，中天新聞的內控與自律機制失靈，大股東蔡衍明明目張膽介入新聞製播，一個新聞台可以五個月沒有新聞主管，真的是只有中天可以比中天更扯，而中天針對這些新聞自律與專業所遭受的質疑，只是不斷跳針政府侵害新聞及言論自由，真的是有夠好笑。完完全全的用專業事件進行政治鬥爭，充滿共產黨的影子，不愧是被中資收買的電視台。

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當然，如果只是中資，只要乖乖遵守新聞自律與《衛星電視法》所制定的規則，大家除了賭爛之外，對於中天新聞這樣肆無忌憚的幫中共進行大內宣、幫親中候選人不斷造神也不能怎樣，偏偏中天與蔡衍明就是蠢，就是連演都不想演，改進都不改進，雖然造成韓粉與深藍群情激憤，但是對於中間選民還有台灣大部分人來說，中天新聞換照被否決真的只是剛好而已。

不過，中天新聞也沒有被趕盡殺絕，他們現在不斷鼓舞民眾訂閱youtube，在非NCC管的MOD系統也有上架的可能，雖然影響力可能不如衛星電視，但在看電視人口越來越少的當今社會也很難說，而且就此轉型的話中天新聞的營運照理來說也是能夠繼續的。至於中天新聞不斷說政府扼殺新聞自由真的對於其他偏藍營的媒體不太公平，什麼叫做中天關台之後台灣只剩下一種聲音？君不見TVBS等頻道仍然照三餐在罵執政黨嗎？筆者真的忍不住要再說一次，做好新聞自律，把2014年NCC同意換照時的附帶條件好好落實，中天新聞不會走到今天這步田地。

雖然造成韓粉與深藍群情激憤，但是對於中間選民還有台灣大部分人來說，中天新聞換照被否決真的只是剛好而已。（本報資料照）

而國民黨對於「挺中天」的政治操作拙劣到令人搖頭，星期天即將參加的秋鬥，除了「反毒豬、反雙標、反黨國」的口號之外還加入「挺中天」，讓對社會運動也是略知一二的筆者傻眼，試想今天如果民進黨在野，對於不是主辦參加的社運指指點點，甚至增加口號與訴求，還不被民間社會罵爆？尤其更扯的是增加的訴求與這個運動多年的本質完全違背，因為秋鬥一直以來是以工運等勞工團體為基礎，訴求反剝削等具有左派風骨的運動，但竟然會讓參與的政黨喊出支持有血汗記錄的大財團，甚至沒有任何反駁，僅表示支持的點不同！現在到底是政黨主導運動還是公民團體？還是只要反民進黨什麼訴求都可以？

蔡衍明最聽話，完全卑躬屈膝的中國共產黨才是真正的媒體只有一種聲音，才是真正的扼殺新聞自由，才是真正的黨國霸權！親中政權與人士為了替中國共產黨漸漸受台灣人民排斥解套，不斷的把執政黨套上綠共的帽子，降低大家對中國的警惕之外，還有打擊台灣人對於台灣民主自由的信任與驕傲，試圖用這種心理戰的方式影響台灣人的認知，才是中天與蔡衍明之流真正的可惡的地方，明明知道自己在幫侵犯台灣的政權擦脂抹粉到不擇手段，還裝無辜的說自己是受害者，台灣人民眼睛是雪亮的，舔共親中之流只會被唾棄，中國國民黨如果只是繼續這樣的戰略，遲早新黨化成為台灣邊緣政黨。

（作者為國會助理）

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