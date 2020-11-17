韋恩的食農生活》加州黑棗～解決便祕的直通快車！

加州黑棗為什麼對便祕這麼的神奇? 幾十年來這特殊的功效引起各地科學家的注意，因此進行了各項研究。近年來有人體臨床實驗證明，便祕的人如果每天食用加州黑棗，可以明顯提高腸道運動的次數（每周6次），還可以明確提高糞便量（提高30%），還可以增加益菌（雙叉桿菌）的數量。因此對排便與腸道健康確實很有幫助。

韋恩的食農生活

便祕是許多現代人共通的毛病，雖然沒有嚴重到算疾病，但是也非常惱人，不但讓人代謝沉重、消化不良，也會讓人心情很差。根據一些研究調查，現代人大約有20%的人有輕微到中度的便秘症狀，這與現代社會繁忙的學習與工作所帶來的心理壓力，還有大量外食造成飲食不均，絕對脫不了關係。

便祕是許多現代人共通的毛病，雖然沒有嚴重到算疾病，但是也非常惱人，不但讓人代謝沉重、消化不良，也會讓人心情很差。（法新社資料照）

便祕帶來毒素說自古就困擾希臘羅馬人

但是便祕這毛病絕對不是現代人所獨有，從歷史來看，遠從醫學萌芽的希臘醫學之父希波克拉底時代，就記載了古希臘醫學家對便祕的重視。當時希臘人把便祕稱為「百病之母」，又說「死亡始自於大腸」另一方面更說「生命源自於清淨的大腸」。當時的理論是，糞便是人體比較重、比較黏、密度比較大的廢物所形成的，人體腸道健康時，可以快速的將糞便排除，但是一旦腸道活力不足，這些廢物就會堆積在體內產生毒素，毒素就慢慢進入人體然後產生毒害。

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家樂氏醫師為了治療便秘發明優格灌腸

這樣的理論日後被羅馬帝國承接，又一直源流到後世的歐洲。一直到十九世紀時，這說法進一步發展成為自體中毒（Autointoxication）或大腸中毒（Intestine Toxemia）的醫學理論，當代一些搞不清的怪病（包含一些精神疾病、口臭、消化不良、食慾不佳、胃食道逆流等等）都被歸因於此。像最有名於此道的家樂氏醫師認為，大腸裡的毒素就是萬病之首，所以每天都要積極清理。家樂氏醫師日後成立了一所大腸療養院，也發明了一系列的器具如灌腸器來清潔大腸，他的療程第一步是由灌入幾十公升的水來清腸開始，如果這還不夠乾淨，接下來還會灌優格（一半用吃的，一半用灌的）。如果這仍不足以治療，還可以坐上他特製的搖擺椅，他相信這搖擺椅提供的劇烈搖擺，可以強制大腸蠕動，甚至還可以配合進行通電的水療。

最後這些比較溫和的手段還無法治癒的的話，他還會進行以現代眼光來看更極端的大腸切除術。因為當時的許多醫生相信，大腸也不過是個儲存大便的袋子，除此之外沒什麼用，只會讓毒素在裡面不斷產生，存得越久，毒素會產生越多，那還不如切掉算了。所以家樂氏醫師每天大概會為20多個人切除大腸，終其一生，他總共為了兩萬多人切掉了大腸。

羅馬名君龐培引進歐洲（加州）黑棗

所以自希臘羅馬時代，從醫師到商人，莫不四處尋找可以解決便祕的天然祕方，在各界尋尋覓覓之下，羅馬時代著名的明君龐培，在率軍佔領敘利亞之後，迎回了一個貴重的戰利品－歐洲黑棗，移植回羅馬本土，從此歐洲黑棗快速解決便祕的美名傳播整個羅馬世界，讓羅馬人把歐洲黑棗當成靈藥一樣，也讓這歐洲黑棗在高盧地（現在的法國）繁衍，而後在17世紀時，又由法國引進美國加州栽培，也讓這個神奇水果以加州黑棗之名廣為人知。

加州黑棗。（圖取自韋恩的食農生活）

其實加州黑棗的別名很多，又可以叫做蜜李、歐洲李、加州李、加州梅、加州棗、加州黑棗等等，學名都是Prunus domestica，與我們常見的李子（中國李，Prunus salicina）是近親，但是跟紅棗（Ziziphus jujuba）是很不一樣的東西。如上面所說，它源自西亞的敘利亞，繁衍於歐洲，但是在加州行銷出名，所以現在我們叫加州黑棗反而比較頻繁。加州黑棗的鮮果顏色以紫紅色為主，除鮮果銷售外，最常見到的形式是乾燥後成為黑棗乾，或是萃取後為黑棗汁販售。

人體研究證明加州黑棗對便祕的功效

加州黑棗為什麼對便祕這麼的神奇? 幾十年來這特殊的功效引起各地科學家的注意，因此進行了各項研究。近年來有人體臨床實驗證明，便祕的人如果每天食用加州黑棗，可以明顯提高腸道運動的次數（每周6次），還可以明確提高糞便量（提高30%），還可以增加益菌（雙叉桿菌）的數量。因此對排便與腸道健康確實很有幫助。

加州黑棗的神奇排便功效，來自於三大特殊成分:

高單位的膳食纖維

加州黑棗的纖維含量非常高，可以高達每100公克含7-10公克的纖維量，也就是大約1顆乾燥的加州黑棗就含有1克的纖維，對於平均一天都會短少10克纖維的現代人來說，無疑是纖維的寶庫，一天吃幾顆加州黑棗，就可以輕鬆補上膳食纖維。而且加州黑棗的纖維珍貴之處，在於它有一半是可溶性纖維、一半是不可溶性纖維。可溶性纖維可以吸收水分、增加水合能力，所以糞便會比較濕潤，就比較滑順啦。而不可溶性纖維可以增加糞便的質量，因此也有利於排除。

高含量的山梨糖醇

山梨糖醇（Sorbitol）可以說是一種天然的低熱量甜味劑，一般人乍看以為是一種食品添加物，其實在一些水果裡都含有它，像蜜蘋果結的蜜，其實不是蔗糖，而就是山梨糖醇。加州黑棗含有山梨糖醇的量特別高，可以高達每100公克含14公克的山梨糖醇。山梨糖醇可以調節腸道的滲透壓，所以可以產生刺激腸道蠕動的效果。

特殊的咖啡綠原酸

加州黑棗含有多種多酚，其中最特別的是咖啡綠原酸，咖啡綠原酸就是之前很流行的綠咖啡裡的主要成分，也具有軟便效果，所以有許多人說喝咖啡容易上廁所，其背後的道理是相同的。此外，咖啡綠原酸也具有抑制糖類代謝吸收的效果，這倒是加州黑棗額外的貢獻。

（圖取自韋恩的食農生活）

黑棗益生菌相得益彰

加州黑棗得天獨厚，有這三大功效成分具於一體，所以有特別神奇的助便功能，這是其他水果難以比擬的，也因此古今中外講到便祕，第一個想到的解法就是吃加州黑棗。近來還有人將黑棗益生菌結合在一起，對腸道蠕動與健康的幫助，從理論上來看可以更上一層樓，因為加州黑棗豐富的膳食纖維與山梨糖醇對益生菌來說，是很好的益生元，可以大大幫助益生菌在腸道內的增殖，兩者相得益彰，效果加倍。

當然加州黑棗還有更多其他的好處，如含有豐富花青素，對於抗氧化、美容養顏也很有幫助，而且它還含有豐富的硼，是其他水果少見的微量元素，所以對維護骨質也是很有幫助的，加上又含有豐富的維生素A、C等等成分，所以加州黑棗絕對是一種既能幫助消化代謝，又能補充多項營養的健康天然食物。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 加州黑棗～解決便祕的直通快車！

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