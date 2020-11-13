自由限時批》美宣示「台灣不是中國的一部分」！

杭東

世局如棋，詭譎萬變，無法以理論或常態視之。美國務卿龐皮歐近日公開宣示，「台灣不是中國的一部分」無疑再在國際社會投下震撼彈！頗不尋常，即便是拜登上台，亦不易走回頭路！

儘管目前美大選紛議未定，而川普仍在當家，更擁有普選票一半的巨大政治實力，且各種跡象亦有翻盤可能。故龐皮歐仍持續「抗中（共）」政策，實其來有自。

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龐皮歐日前接受電台節目「修伊特秀」（Hugh Hewitt Show）訪問，被詢問在中共部分激進派人士主張必要時武統台灣之時，他是否認為北京該意識到美國對台承諾是跨越黨派的（指美共和、民主兩大黨）。

龐皮歐回應表示，談論這議題用詞正確很重要，「台灣非中國一部分」，為前總統雷根政府制定對台政策所做的工作，也承認（recognize）這件事，美國兩黨政府歷來皆遵循這些政策。

龐皮歐說：「我確實認為美國對台承諾，是跨越美國黨派，我認為其核心意義在，台灣已為民主典範！而中共必須履行其對台灣人民的和平承諾，這是美國兩黨都介意的事。」

龐皮歐並强調，美國必須履行對台灣的承諾，美方對台有一系列義務，包括協助台灣增進防衛能力，所做的軍售宣布。

美國國務卿龐皮歐。（法新社）



簡言之，解鈴還須繄鈴人。40多年前與我斷交，和中共專政的中華人民共和國建交的美國，讓台灣成了「亞細亞的孤兒」！

所幸，台灣歷經75年的驚濤駭浪，朝野皆能莊敬自強，處變不驚，才逐步由谷底翻身，創造經濟奇蹟，成為亞洲「四小龍」之首！亦脫胎換骨轉型為民主國家（七次總統民選，政黨輪替三次），重獲國際社會肯定，讓美國、日本、歐盟等民主國家刮目相看，更有了科技經貿島、軍事「刺蝟」、「防疫模範生」的譽稱，重新站上國際舞台發熱、發光、發亮！

是以，歐皮歐所言「台灣不是中國的一部分」可說是名符其實！

截至目前，美國國會已有131位友台參衆議員連任成功，包括11位參議員、120位眾議員，未來挺台力道不減。

再者，國際力挺台灣加入WHO、WHA國家，亦是有增未減。像今年5月間，就有22國發言支持台灣參與WHO，有14個國家的代表明確提到台灣，包括美國、日本、宏都拉斯、海地、巴拉圭、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯、聖露西亞、瓜地馬拉、史瓦帝尼、尼加拉瓜、聖文森及吐瓦魯等，均為過去罕見！

而華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）日前報告，亦建議七大工業國集團（G7）發表聯合聲明，支持台灣重新成為世衛大會（WHA）觀察員。 而繼波羅的海與中歐多國聲援之後，包括奧地利、比利時、克羅埃西亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭 、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、瑞士、挪威、冰島等25國國會議員，加上多達644名國會及歐洲議會跨黨派重量級議員聯名挺台外，美國駐日內瓦代表團更發表聲明，呼籲WHO秘書長譚德塞邀請台灣參與WHA。例如率團來台的捷克參議長韋德齊（近獲連任）、法國國民議會副議長（David Habib）、英國上院副議長（Lord Rogan）、斯洛伐克國會副議長（Gábor Grendel、Milan Laurenčík）等，亦然。

此次參與WHA雖功敗垂成，但已展現了民主台灣在國際上日益增強的影響力！

像30年前引領蘇聯解體的立陶宛，就宣示要力挺台灣！

據《法新社》報導，立陶宛新執政聯盟在9日商定，即將上任的政府未來外交將以民主價值為導向，捍衛世界各地、從白俄羅斯到台灣、為自由而奮鬥的人。堪為例證。

《美國之音》亦報導，立陶宛與北京關係則多有波折，立陶宛總統與議長曾在2013年會晤西藏精神領袖達賴喇嘛，與北京關係冷凍2年多。2018年以來，立陶宛反對中共活動不斷，像是多名議員要求調查華為對國安的影響，2019年立陶宛安全部門批評中國從事間諜活動，將中共與俄羅斯同樣視為立陶宛的國安威脅。2019年5月，立陶宛多名議員及衛生部長便支持台灣參加世界衛生大會，引起北京不滿。現該國即將換新的執政聯盟挺台態度，至為明顯。

如今世界已因疫情慘重、厭惡中共的大格局已成，而認同「台灣不是中國一部分」的國家也愈來愈多，並轉向挺民主台灣爲國際成員的聲量大增，此乃為大勢所趨，中共法西斯政權已危機四伏，崩解不遠矣。

就連主張武統台灣的中國學者李毅（去年被台灣驅逐出境），日前都感「大勢已去」，他認為，美國科技、軍事發達，不管在哪裡，中國海、空軍都不是美國對手，包括台灣海峽，因此只能藉導彈充數來牽制美國航母。李毅分析，台灣要台獨的人從1991年不到1成，現在台獨和獨台的超過9成，46歲以下是「天然獨」！而上個月最新民調顯示，要統一的僅有0.7%，連百分之一都不到。

「關鍵情況是，要統一的都是白髮老頭和老太太，死得快的很，一年比一年死得多，十年後基本就死絕了，就算有個別的人，在統計學上都沒有意義！」

李毅認為，實際上國民黨比民進黨更加台獨，例如現在黨主席江啟臣就是46歲以下，那個70幾歲的洪秀柱，在台灣是根本沒有選票，「統派在台灣是過街老鼠，人人喊打」。台灣選舉有8千個村里長、400個鄉鎮長、22個縣市長、一個台灣領導人，如果你主張「我是中國人，中國遲早要統一」，基本上，根本不用選了，等於宣告政治滅亡。

李毅更說，「在台灣113席立法委員中，要統一的只有一個人，那個還不是人民選出的，而是某政黨不分區立委，還隨時可能被開除。回過頭來看，和平統一不只現在沒有可能，1990年代後就幾乎已經不可能了」。

另中共知名軍事專家喬良也認為，以台灣當前情勢看「文統無望，只能武統」，但「美國明擺著要插手其間且也有此實力」。

「按美軍設想，一旦發生台海之戰，美軍應不是直接對華開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁中國，特別是用其海空優勢，掐斷中國海上生命線，使中國製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出，同時通過紐約倫敦兩大金融中心，掐斷中國的資本鏈」。喬良認為，美國眼下雖遭大疫，加上金融危機在即，但美國「傾其全力走出上述步驟，還是做得到的」，因為「台灣問題，不管我們怎麼強調它屬於中國內政，但本質上仍是中美問題」，「邏輯推演到這一步，收台與復興的輕與重，就不難掂量出來了」。可說是一針見血！

其實，目前中共的海、空、火箭三軍，並非美軍與日本自衛隊的對手。而據美方的一項具體評估指出，共軍一旦攻打台灣，美國將會發動1-2萬磅的軍械火力，摧毀進入台灣海灘的侵略共軍。美國只要出動B2幽靈戰略轟炸機（B-2 bomber即匿蹤戰機），或派出一艘俄亥俄級核子潛艇（Ohio-class submarine），就能完成任務。

北京除了無法征服台灣之外，甚至也無法控制東海、南海；幾乎可以確定的是，北京根本不可能有這種能耐；而且過去中共主宰亞太的實力，亦是被高估了。不久前，澳洲銷量最高的大報《澳洲人報》刊文指出，澳洲與民主世界的其他國家都不應讓中國抱有「我們會容忍台灣被強制統一」的幻想，全球愛好自由和平的國家應聯合起來，堅決抵制侵害、顛覆台灣的軍事行動。

由此不難看出，台灣問題，顯亦已跳出美中格局，成為攸關國際愛好自由民主國家守望相助的大事！成為大家「同舟共濟」的要務，中共欲用武力解決問題，自已自必成衆矢之的，為兵凶戰危所毀滅！殆可預言。

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