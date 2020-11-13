童話法律》雷公劈錯人，然後他就有老婆了

雖然動機是良善的，但不可否認這個行俠仗義的行為已經侵害到別人的權利，實務上這時候會認為成立過失犯。

黃郁真

今天要繼續講閃電跟打雷的故事。

五娘跟婆婆勒緊褲帶生活的同時，莫拉克颱風突然到來，把田裡的作物都毀了。

因此兩人只剩下家裡一點點的食物可以吃，五娘果然不負台灣好 seafood 的稱號，把食物都留給婆婆，自己則半夜偷偷摸摸跑去田裡瘋狂吃土。

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但婆婆發現五娘煮的飯菜越來越少，以為是媳婦在虐待他，自己偷把好料都吃光了。直到有天鄰居跟他說，半夜起床上廁所，看見五娘發瘋了在雨中吃土。

「我…我的好 seafood…你都是為了我，才自己躲起來吃土止餓！」婆婆去找五娘，並心疼地流下眼淚。

「婆婆您別這麼說，濕掉的土雖然有點黏牙，但鬆軟清香，是媳婦自己愛吃。」五娘也跟著流下眼淚。

「你這嘴硬的ㄚ頭，土給我吃，你趕快去吃食物。」婆婆一個箭步衝到田邊開始低頭吃土，但五娘怎麼可能讓婆婆吃土，於是兩人開始拉扯，一個不小心，婆婆重心不穩摔倒了。

這時天上的雷公看到，正義感爆棚，就立刻把五娘給劈死了。

玉皇大帝知道後大罵了雷公，並把五娘許配給雷公。從今以後，雷公在打雷前都必須先讓老婆 aka 五娘 aka 閃電娘娘把地面照亮，搞清楚真相再來劈人。

從今以後，雷公在打雷前都必須先讓老婆 aka 五娘 aka 閃電娘娘把地面照亮，搞清楚真相再來劈人。圖為雷公示意圖（圖／網路）

劈錯人，得到一個老婆？

不，你想太多了。

如果搞不清楚狀況，以為 A 受到 B 的攻擊，想要行俠仗義保護 A 而去攻擊了 B，我們稱為「誤想防衛」。

雖然動機是良善的，但不可否認這個行俠仗義的行為已經侵害到別人的權利，實務上這時候會認為成立過失犯。

舉例來說，雷公誤以為五娘在傷害婆婆，為了保護婆婆而劈死了五娘，乍看下成立殺人罪，然而，雷公有「誤想防衛」的情況。

也就是說，雷公應該要加以注意，也真的可以注意到五娘到底有沒有在傷害婆婆，但他卻沒有注意而貿然用雷劈死五娘，法院一般認為這樣的情形，也是過失致死罪的一種。

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