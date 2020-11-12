自由限時批》「蒲氏」忠言

陳峯

自曝曾在中共最高決策部門工作30多年的「蒲氏」，近日於中國民運人士王丹推特下留言，表示自己「深諳中共」，更指出自己過去幾年就曾警告，若美國政界意識不到「中共之邪惡」、沒有將中共視為你死我活的對手，美國民眾也沒有殺敵一千自損八百的意志（並非和中國「合作共贏」），那美國、甚至全世界將為今天的短視付出難以承受的代價。頗值得令人省思。

今不管美國大選紛議和訴訟多久，終將在明年初麈埃落定。若是川普翻盤則另當別論，但若是拜登上台，仍以俄羅斯為首要敵人，而對北京緩和，僅視為競爭對手，就會產生「助紂為虐」效應，此自為民主國家陣營擔憂所在，台灣自須强化與美國國會的關係，起制約作用，以維護民主台灣的自由安全。

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現就連日本都忐忑不安，菅偉義首相，在今天上午與拜登通話時，便提到釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）問題，好在拜登强調適用於《美日安全保障條約》第5條，得以釋懷。而在通話中亦提及美日同盟強化、印太地區和平、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和氣候變遷等議題等，未見對中共有何說法。

據《NHK》報導，菅義偉對記者透露，依《美日安保條約》規定，美國對日本負有防衛義務，對於日本施政領域出現的「武力攻擊、共同危險」，美國則負採取反應行動責任。而釣魚台具有主權爭議，此前民主黨時任美國國務卿希拉蕊與美國前總統歐巴馬，皆表明釣魚台適用於《美日安保條約》第5條，而今菅義偉指出，拜登在電話中仍表達同樣想法。並針對美日同盟強化、保障印太地區和平安定等合作表達期待之意。

其實，「蒲氏」忠言談的是，自由人權民主的「普世」價值。問題在中共是「披羊皮的狼」，能吃的，就露出暴虐的真面目；吃不下的，就偽裝「溫和」詐騙，一旦時機成熟，立刻吃乾抹淨，連皮骨都不剩！

白宮貿易和製造業政策辦公室主任彼得．納瓦羅。（路透）

像白宮貿易和製造業政策辦公室主任彼得．納瓦羅（Peter Navarro）就對中共知之甚深，最近猶發表了一篇專欄文章，題為「中共的美國憨瓜：從『安提法』到NBA」（China’s US patsies, from Antifa to the NBA），並接受《英文大紀元》專訪，就道破美國企業在和中共相互勾搭串通的作為。且指民主黨正在「供養中共」，反使他們成了中共眼中「有用的白痴」。（此術語為馬克思和列寧過去經常用來形容國家內部不知情的傻瓜，他們推進國家的目標，卻不了解其深遠的含義）。

納瓦羅且舉國家籃球協會（NBA）為例。指他們所做的就是對中共的惡行，閉口不談，只管打球；而在中國，他們設有血汗工廠，為他們的運動明星生產運動鞋，回銷賣給美國的孩子；對中共在新疆集中營的暴虐罪行、活摘法輪功學員器官、殺害等，以及對香港的蠻橫迫害，眛著良心視而不見。

而這些NBA球員，不僅無視這些中共罪行，而且還自以為是地談論他們眼中的美國民主政府是如何「壓迫」人民，讓人痛心。而更大的問題是，助長中國的專制政府和社會主義、共產主義經濟制度，比民主美國優越的錯覺和誤導。

納瓦羅教授復表示，中共更喜歡看到美國社會的動亂，像「黑人的命也是命」（BLM）即是，等於說民主導致了混亂，而中共的專制制度能帶來穩定。又如好萊塢常把電影中，不對中共胃口的東西剪掉，好賣給中國。矽谷和華爾街則向中資公司注入資金，而這些公司，是製造旨在殺死美國人武器的公司。圖近利而不自覺，自易為中共所乘。

他說，目前華爾街仍在繼續向共產中國大規模投資，其中包括一些列入（制裁）實體清單的中共企業等等。而今美國已經實施價值超過3250億美元的關稅、對華為的嚴厲制裁、對新疆使用奴隸勞工的嚴厲制裁；還撤銷了對香港的任何特殊待遇；在南中國海，強力推動航海巡邏的自由，採取了非常堅定的立場。他並強調，應繼續這樣做，才是捍衛民主美國的正道！

此亦正如國務卿龐皮歐在10日另一場演說中強調，美國政府對中共強硬政策「還沒完」！

他在接受《福斯新聞》和《華盛頓觀察》廣播節目主持人柏金斯（Tony Perkins）訪問時澄清說，「現在還沒有計算完所有的選票」，就談「交接」，未必適當。

依據1799年美國會通過的「羅根法」（Logan Act），便禁止美國民眾代表政府從事外交政策工作，「我們同時間只有一名總統、一名國務卿和一個國安團隊」。若拜登團隊「一直以與川普政府不同調的方式，活躍於世界舞台」，「並不是對美國最有利」。

龐皮歐當天並在雷根學院演說，談及川普政府的對中政策，預言中國終將結束一黨專政，「最終，中國人民會像蘇聯人民一樣，將決定該國的歷史進程」。

當中國全國人代11日決議增加香港立法會議員資格規定，港府隨即宣布DQ（褫奪資格）4位民主派議員，而15位民主派議員亦隨即集體辭職抗議。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）就發表聲明痛批，指中共違背對國際和港人的承諾，「一國兩制」僅是中共擴大在香港一黨專政的「遮羞布」（fig leaf）。

歐布萊恩更指，北京最近取消香港民主派議員資格的行動，無疑在彰顯中共公然違反其根據《中英聯合聲明》作出的國際承諾，以及違反包括《香港基本法》在內對香港人民的承諾。歐布萊恩表示，美國將繼續用《香港人權與民主法》、《香港自治法》和《香港正常化行政令》所賦予的所有權力，來認定和制裁負責消滅香港自由的負責人。

由此可見，目前至少有一半的美國人仍對拜登團隊的「和中」態度質疑，畢竟中共的暴虐罪行，已到了天怒人怨，罄竹難書的地步！

是以，民主台灣面臨美中複雜多變險峻局勢，自須安內（落實執行國安五法）攘外（充實「刺蝟」防衛實力），始克有濟。同時，須強化美國會朝野黨派的支持力量，截至目前確定至少已有131位友台參衆議員連任成功，包括11位參議員、120位眾議員。新一屆國會也將於明年1月20日就任，預期未來美國國會挺台力道不減。

美國三權分立，國會係由參議院、眾議院兩院組成，參議院有100個席次，任期為6年，眾議院則有435席，任期為2年。今年大選共改選470個國會席次，包含眾院全院席次，以及參院35席。值得吾人全方位擴大範圍，持續努力，俾通過更多實質保障民主台灣的法案。

此外，更須聯合民主國家包括日澳加印歐英等的相互支援和合作，突顯「科技島」（半導體名列前矛，獲國際公認和肯定，且防疫有成）和戰略地位的重要性，自立自强，自助人助，才能克竟事功，得以永續經營發展！

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