自由限時批》「蒲氏」忠言

自曝曾在中共最高決策部門工作30多年的「蒲氏」,近日於中國民運人士王丹推特下留言,表示自己「深諳中共」,更指出自己過去幾年就曾警告,若美國政界意識不到「中共之邪惡」、沒有將中共視為你死我活的對手,美國民眾也沒有殺敵一千自損八百的意志(並非和中國「合作共贏」),那美國、甚至全世界將為今天的短視付出難以承受的代價。頗值得令人省思。

今不管美國大選紛議和訴訟多久,終將在明年初麈埃落定。若是川普翻盤則另當別論,但若是拜登上台,仍以俄羅斯為首要敵人,而對北京緩和,僅視為競爭對手,就會產生「助紂為虐」效應,此自為民主國家陣營擔憂所在,台灣自須强化與美國國會的關係,起制約作用,以維護民主台灣的自由安全。

現就連日本都忐忑不安,菅偉義首相,在今天上午與拜登通話時,便提到釣魚台列嶼(日稱尖閣諸島)問題,好在拜登强調適用於《美日安全保障條約》第5條,得以釋懷。而在通話中亦提及美日同盟強化、印太地區和平、武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)和氣候變遷等議題等,未見對中共有何說法。

據《NHK》報導,菅義偉對記者透露,依《美日安保條約》規定,美國對日本負有防衛義務,對於日本施政領域出現的「武力攻擊、共同危險」,美國則負採取反應行動責任。而釣魚台具有主權爭議,此前民主黨時任美國國務卿希拉蕊與美國前總統歐巴馬,皆表明釣魚台適用於《美日安保條約》第5條,而今菅義偉指出,拜登在電話中仍表達同樣想法。並針對美日同盟強化、保障印太地區和平安定等合作表達期待之意。

其實,「蒲氏」忠言談的是,自由人權民主的「普世」價值。問題在中共是「披羊皮的狼」,能吃的,就露出暴虐的真面目;吃不下的,就偽裝「溫和」詐騙,一旦時機成熟,立刻吃乾抹淨,連皮骨都不剩!

像白宮貿易和製造業政策辦公室主任彼得.納瓦羅(Peter Navarro)就對中共知之甚深,最近猶發表了一篇專欄文章,題為「中共的美國憨瓜:從『安提法』到NBA」(China’s US patsies, from Antifa to the NBA),並接受《英文大紀元》專訪,就道破美國企業在和中共相互勾搭串通的作為。且指民主黨正在「供養中共」,反使他們成了中共眼中「有用的白痴」。(此術語為馬克思和列寧過去經常用來形容國家內部不知情的傻瓜,他們推進國家的目標,卻不了解其深遠的含義)。

納瓦羅且舉國家籃球協會(NBA)為例。指他們所做的就是對中共的惡行,閉口不談,只管打球;而在中國,他們設有血汗工廠,為他們的運動明星生產運動鞋,回銷賣給美國的孩子;對中共在新疆集中營的暴虐罪行、活摘法輪功學員器官、殺害等,以及對香港的蠻橫迫害,眛著良心視而不見。

而這些NBA球員,不僅無視這些中共罪行,而且還自以為是地談論他們眼中的美國民主政府是如何「壓迫」人民,讓人痛心。而更大的問題是,助長中國的專制政府和社會主義、共產主義經濟制度,比民主美國優越的錯覺和誤導。

納瓦羅教授復表示,中共更喜歡看到美國社會的動亂,像「黑人的命也是命」(BLM)即是,等於說民主導致了混亂,而中共的專制制度能帶來穩定。又如好萊塢常把電影中,不對中共胃口的東西剪掉,好賣給中國。矽谷和華爾街則向中資公司注入資金,而這些公司,是製造旨在殺死美國人武器的公司。圖近利而不自覺,自易為中共所乘。

他說,目前華爾街仍在繼續向共產中國大規模投資,其中包括一些列入(制裁)實體清單的中共企業等等。而今美國已經實施價值超過3250億美元的關稅、對華為的嚴厲制裁、對新疆使用奴隸勞工的嚴厲制裁;還撤銷了對香港的任何特殊待遇;在南中國海,強力推動航海巡邏的自由,採取了非常堅定的立場。他並強調,應繼續這樣做,才是捍衛民主美國的正道!

此亦正如國務卿龐皮歐在10日另一場演說中強調,美國政府對中共強硬政策「還沒完」!

他在接受《福斯新聞》和《華盛頓觀察》廣播節目主持人柏金斯(Tony Perkins)訪問時澄清說,「現在還沒有計算完所有的選票」,就談「交接」,未必適當。

依據1799年美國會通過的「羅根法」(Logan Act),便禁止美國民眾代表政府從事外交政策工作,「我們同時間只有一名總統、一名國務卿和一個國安團隊」。若拜登團隊「一直以與川普政府不同調的方式,活躍於世界舞台」,「並不是對美國最有利」。

龐皮歐當天並在雷根學院演說,談及川普政府的對中政策,預言中國終將結束一黨專政,「最終,中國人民會像蘇聯人民一樣,將決定該國的歷史進程」。

當中國全國人代11日決議增加香港立法會議員資格規定,港府隨即宣布DQ(褫奪資格)4位民主派議員,而15位民主派議員亦隨即集體辭職抗議。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O' Brien)就發表聲明痛批,指中共違背對國際和港人的承諾,「一國兩制」僅是中共擴大在香港一黨專政的「遮羞布」(fig leaf)。

歐布萊恩更指,北京最近取消香港民主派議員資格的行動,無疑在彰顯中共公然違反其根據《中英聯合聲明》作出的國際承諾,以及違反包括《香港基本法》在內對香港人民的承諾。歐布萊恩表示,美國將繼續用《香港人權與民主法》、《香港自治法》和《香港正常化行政令》所賦予的所有權力,來認定和制裁負責消滅香港自由的負責人。

由此可見,目前至少有一半的美國人仍對拜登團隊的「和中」態度質疑,畢竟中共的暴虐罪行,已到了天怒人怨,罄竹難書的地步!

是以,民主台灣面臨美中複雜多變險峻局勢,自須安內(落實執行國安五法)攘外(充實「刺蝟」防衛實力),始克有濟。同時,須強化美國會朝野黨派的支持力量,截至目前確定至少已有131位友台參衆議員連任成功,包括11位參議員、120位眾議員。新一屆國會也將於明年1月20日就任,預期未來美國國會挺台力道不減。

美國三權分立,國會係由參議院、眾議院兩院組成,參議院有100個席次,任期為6年,眾議院則有435席,任期為2年。今年大選共改選470個國會席次,包含眾院全院席次,以及參院35席。值得吾人全方位擴大範圍,持續努力,俾通過更多實質保障民主台灣的法案。

此外,更須聯合民主國家包括日澳加印歐英等的相互支援和合作,突顯「科技島」(半導體名列前矛,獲國際公認和肯定,且防疫有成)和戰略地位的重要性,自立自强,自助人助,才能克竟事功,得以永續經營發展!

