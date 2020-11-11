自由限時批》北京「哈哈」！

李全無

當人民日報用「哈哈」譏諷川普沒兩天，美B1B轟炸機即飛越南海，美國國防部長丟官，國務卿龐皮歐復宣布，制裁港版國安法的相關中港高層和貿易往來；而美大選訴訟又添變數，現仍握總統大權的川普，在未來的70天內，再添詭譎莫測，北京能「哈哈」嗎？

即便拜登上台，熱門的國防部人選，就主張「以戰止戰」，曾揚言72小時可摧毀中共南海的海軍。而武漢病毒疫情究責聲浪又起，美國國會兩大黨共識是：不論誰當總統，皆須向美國人民交代。諸此，北京還會「哈哈」嗎？

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如今美國總統大選爭議不斷，儘管美主流媒體都報導拜登勝選，連拜登本人也如此宣布；然因川普已經提出法律訴訟，認部分選票應為無效選票。川普並在9日率先於賓州發起訴訟，點名包括內華達州、威斯康辛州、賓州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，預告選票將會有「驚人」變化，要大家「等著看」！接著在10日推特PO文，聲稱目前「取得重大進展」，還說「我們會贏」！

川普與拜登。（美聯社）

而目前的美國民調整合網站《Real Clear Politics（RCP）》也並未標註拜登贏得賓州20張選舉人票，因此拜登只有259票。如此一來，就未跨過270張選舉人票的當選門檻。

包括參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在內的數名共和黨大老，相繼出言力挺「川普有百分之一百的權利了解違規指控」，且支持川普陣營透過司法途徑挑戰總統選舉結果。同時，川普政府阻擋官員與總統當選人拜登的團隊合作，增加對美國政權能否順利轉移的疑慮。

司法部長巴爾（William Barr）更在9日授權司法部門，調查有關選舉違規或舞弊的「具體」指控。十多位共和黨籍州檢察長也一致力挺訴諸最高法院，處理勝負關鍵賓州在投票日後寄達之郵寄選票效力爭議。川普自選後迄今尚未公開露面。此外，美國聯邦總務署（GSA）發言人9日晚間亦表示，勝選者有待「確認」，並以2000年大選爭議為例，暗示該署或許要等到川普承認敗選，或選舉人團下月開會後，才會確認勝選者。這將使得拜登團隊無法取得聯邦政府部門的資源，啟動政權交接工作。

美國於1963年制定「總統交接法」（Presidential Transition Act）確保政權有序和平過渡機制，也確認作為聯邦獨立機構的總務署為政權交接的監管機構。

基於白宮官員與川普政府的政治任命官員，也知會各部門事務官，要等總務署確認當選人，才展開政權交接事務。總統人事室主任麥金蒂（John McEntee）甚至警告，若有政治任命官員正在另謀他就，就準備被開除。不過，秘勤局、聯邦航空總署（FAA）則依法將拜登住家所在地德拉瓦州威明頓市上空，劃為限航區的規定，延長至總統就職日。

就在川普9日開除國防部長艾斯培（Mark Esper），由國家反恐中心主任克里斯托弗．米勒（Christopher C. Miller，在川普任內，擔任總統特別助理及白宮國安會的反恐高級顧問）代理後，美軍兩架B-1B轟炸機突現身南海上空，一度飛近南沙群島。一個紀錄軍機飛行動態的社交網站貼文，表示兩架轟炸機係由關島派出，在南海出沒，與之前派出偵察機不同，威懾意味十分濃厚。中共解放軍空軍殲擊機部隊雖也於南海進行連續10小時的飛行作業，打破中共自家單次最長飛行紀錄，但均非是B-1B對手，主要是B-1B可即時毀掉一個島嶼！

顯然，川普意圖不止於此，是否在11月、12月創造「大驚奇」，只有拭目以待了！

現拜登競選團隊除在籌備政權交接，各方也看好國防部長一職，料由歐巴馬任內的國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）出任，將可望成為美國首位女性防長。牛津和哈佛畢業的佛洛諾伊，曾暗示美國應尋求掌握在72小時內，於南海擊沉整支中國海軍的能力，以改變北京風險考量。

佛洛諾伊被視為「自由派中的鷹派」，主張美國應增加軍費維持強盛軍力；2015年還曾和當時要選總統的蔡英文會面，2019年她率自己創辦的智庫訪台，蔡總統曾予接見晤談。然則，中共還有更頭疼的問題是，不論川普或拜登都要究責的武肺病毒！

據《路透》今天統計，武漢肺炎全球已有5074萬人被感染，共126萬人死亡。其中美國更逾千萬人確診，逾23萬人死亡。

據《路透》報導，美國衛生及公共服務部全球事務部主任格里斯比（Garrett Grigsby）今天表示，直到前幾天，調查武漢肺炎起源專案小組的成員國才得知調查的職權範圍，且該範圍的界定根本沒有經過成員國的同意。世衛組織秘書長譚德塞被控掩飾中國為武漢肺炎起源地，川普政府曾批世衛組織「處處以中國為中心」。

世衛公共衛生緊急計畫專家萊恩（Michael Ryan）則表示，10月30日世衛組織與中國雙方的科學家已先在線上開會，就去年出現的武漢肺炎的起源地展開討論。此顯然不足以回應美方的置疑，勢必會追究到底！

再者，中國研製疫苗也問題多多。像巴西當局昨天就宣布，中國科興生技（Sinovac Biotech）製作的的武漢肺炎疫苗「CoronaVac」出現問題，有受測者出現「不良嚴重反應」，因此停止臨床試驗。這次事件可能將使中共的「疫苗外交」受挫，失去各國對「中共防疫產品」的信心！

美國是三權分立的民主國家，總統的權力消長，和參眾兩院是否過半攸關，現拜登就算入主白宮也會「跛鴨」（目前共和黨掌參院，在衆院亦僅少數席），自須尋求和共和黨合作，走中間路線，使反中的大格局仍無法改變，北京只能「挫咧等」了。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）稍早就報導，拜登一旦順利入主白宮，將採用與川普不同的工具，改以與盟國多邊協議的方式，乃至強化對台灣的經濟支持，來對中國施壓。

《華爾街日報》報導，拜登身邊的顧問和中國專家指出，在他入主白宮後，將運用其他合作夥伴（可能包括台灣）的槓桿作用來對北京施壓。曾經在歐巴馬總統時期擔任美國國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）更指出，拜登和他身邊的人正在談論兩件事——首先是與盟國、夥伴和志趣相投的國家進行民主宣傳；其次是確保彼此的政策和戰略植根於共同價值觀，包括人權、民主和市場經濟。

有別於先前川普總統的單邊主義，拜登團隊已經表明，將尋求多邊協議在核心議題上對北京施壓。報導猶指出，川普政府迄今為止，對於和台灣針對全面貿易協定進行談判的呼籲，始終抱持謹慎態度，部分的原因是，擔心此類談判可能會對美中第一階段貿易協議產生影響。

拜登外交政策助手布林肯（Antony Blinken）最近在推特上說，「與台灣的更牢固的經濟聯繫，也支持我們共同的民主價值觀，以及我們對區域和平與穩定的共同承諾」。沒有什麼問題比美國對台灣的支持，更能激怒北京了，拜登對民主的台灣所採取的行動，將對美中兩國關係產生重大影響。

簡言之，拜登將透過人權、貿易及地緣政治，延續對北京強硬立場，以確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。特別是在中國實施港版國家安全法，以及中國在新疆地區對待維吾爾族穆斯林少數民族的問題上，絕不寬縱。

如此看來，人算不如天算。川、拜誰當家，皆會以美國利益為先，反中（共）這條路走定了！哈哈！

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