胡，怎麼說》九二共識=一張降書

胡文輝

「九二共識」是什麼碗糕？它就是一張「降書」！台灣接受了它，就是向中國投降。

厲害了，九二共識！它是馬英九、蘇起炮製出來的，再經中共加工製造，國民黨配合緊抓不放，在國共合謀下，成為勒緊台灣脖子的工具。

請繼續往下閱讀...

狡詐了，九二共識！它無白紙黑字、更無簽字為憑，但這張降書卻更厲害，內容可以由中共愛怎麼寫就怎麼寫，如絞繩愛勒多緊就勒多緊。

習近平收了馬英九獻上的「九二共識」後，先把馬英九自鳴得意的「一個中國、各自表述」，閹割各表，改為「一個中國原則」，馬英九在2015年11月馬習會時，非但不敢表述中華民國，反而在習大大面前醉茫一度吐出真言:「一個中國原則的九二共識」。

右圖為前總統馬英九日前（7日）出席「馬習會五週年研討會 」發表演說。左圖為2015年「11/7 停止貨貿談判 抗議馬習會」遊行，抗議民眾將馬英九與習近平的照片合成。（報社合成/資料照）

中共在這張降書上填上「九二共識=一個中國原則」，還嫌不足，去年一月，習近平更親自填上「一國兩制台灣方案」，於是就成了「九二共識=一個中國原則=一國兩制台灣方案」。九二降書更發威，一中絞繩更緊了，中華民國快被勒死了。

恐怖了，九二共識！這張降書落入中共手中，會不斷長大更加可怕，中共極權如恐怖的巨石凌壓一切，一黨專政的黑暗全面籠罩。

近的，看香港的遭遇就知道，落入中共政權管治下後，自由、民主、人權都將被專制極權窒息勒殺，去年到今的反送中運動，有一萬多位香港人民被警察逮捕、2300多人被刑事起訴，且面臨重罪。中共更把極權惡法國安法今年七月起套在香港人民身上，國安處警隊就如東廠錦衣衛，奉中共旨意恣意搜捕關押人民。

遠的，如當年中共和國民黨的叛將傅作義簽下「北平協議」後，國軍放下武器，在共軍佔領控制下，所有承諾都不算了，在槍桿子威脅下，任由中共予取予求。西藏在中共佔領下的慘狀，新疆維族現今遭遇的悲劇....，罄竹難書！

九二共識這張降書，中共當然要，台灣則萬萬不能要，因為接受了九二共識，結局就是中華民國滅亡、自由淪喪、民主破毀、台灣被併吞、人民淪入專制魔掌，所以，它早就該送進政治垃圾焚化爐，台灣人民也兩度用選票將它、及死抱著它的國民黨，送進政治廢物待處理。

惡質了，馬英九們！當今台灣外有中共軍機侵犯空域武嚇威脅下，馬英九、蘇起、國民黨人等，卻趁機企圖讓九二共識如僵屍復活，還包裝了和平外衣，到處推銷販賣這張九二降書。台灣人民必須時時提高警覺防內亂！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法