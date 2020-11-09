自由開講》談談「挺川霸凌」

洪昱睿

拜登以二百九十張選舉人票對川普二百一十四張選舉人票的差距，當選下一任美國總統。不過或許還有變數，因為川普不是那麼容易就認輸的人，總還有些事可做，雖然他要翻盤恐怕也不簡單。

台灣很少像這次如此關注美國總統大選的，而由平常較具抗中、台派意識的媒體、名嘴、網路社群等帶出來的風向是「抗中護台支持川普，拜登當選親中賣台！」，然而看到川普似乎大勢已去，又出來說「拜登當選也不見得會對台灣不好。」的騎牆派言論。

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筆者自詡台派，但我向來對川普一貫唯我獨尊的傲慢態度相當反感，也對他的極端保守主義價值觀、激進民粹煽動手法很有意見。所以當同溫層在吹捧川普、貶抑拜登時，我也只是笑笑而已。

然而這些同溫層裡的人們在四年前，很多都是他們現在口中的「建制派」，甚或支持較多元、走自由派路線的民主黨，對川普的很多激進主張都是嗤之以鼻的。部分台派名嘴，以前也常批評川普、喜歡引用CNN等美國主流媒體的；這次為了挺川，也罵這些媒體是「親中左媒」，完全忘了自己在台灣偏好的政黨走的也是被歸類為中間偏左路線的，看了令人不禁莞爾。

重點是，不支持川普，未必就是親中舔共，用吃自助餐的方式給人貼標籤很不可取，為了挺川而搞一刀切二分法，就是所謂的「挺川霸凌」。別人選舉；我們在分裂？

當然一些國民黨人挺拜登的理由也是很可笑，難道拜登上台就會不要求台灣進口美國萊豬嗎？太天真！台灣政府有沒有押寶？未必有。真正的專家不一定會輕易出面發言，比較多的是突然變成美國政黨政治與選舉專家的「疑似專家」們。

由左至右：川普、拜登、國民黨、柯文哲。（美聯社／法新社／資料照）

最後筆者還是要呼籲，事情不能只看表面，也沒有哪個政黨或政治人物是救世主。沒有投票權的我們，無論美國選舉結果如何，謹慎地對他們聽其言、觀其行就是，而挺川的台派朋友們，也千萬別忘了二○一四年的「柯文哲教訓」啊！

（外語工作者）

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