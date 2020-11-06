自由限時批》美大選難善了

杭東

看來美大選不論結果如何，官司是打定了；而不論訴訟結果如何，兩位總統候選人的選票結構各擁一半，益發增加對立的變數，美國便呈現左右派分裂局面，此對未來疫後新世界民主秩序維護，勢將遭中共、俄羅斯所乘，而民主國家陣營的安危，亦勢將產生重大變化和影響，倘不能團結合作對抗中共，甚至將是人類浩劫！

此由武漢病毒疫情，造成世界世紀大災難，不難看出，民主國家陣營卻未能團結，向中共究責、制裁，連美受北京蠱惑者，反高舉輕下，猶對川普退出親中的WHO，並不諒解（拜登卻不提整頓WHO，還要重返）。

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其實，今天美國遭俄、中的種切收買滲透顛覆，事證俱在，無庸贅言。若無出現川普鷹派團隊重振美國民主價值觀，早就淪為由中共主導的左傾社會主義大本營，成就了「中國霸權夢」！只要看華爾街大亨、科技新貴、主流媒體等，莫不對中國大市場，趨之若鶩，成為其利誘脅持的工具，而不自知。

至今，據各項美國安報告多指，像美高科技關鍵東西，近40年來便被中共「竊取」不少，成就中國科技、軍工、經濟產業飛躍成長和發展，成為世界強國，已能和美俄一較高下，進而稱霸！是以，川普團隊洞燭機先，痛下針砭，自遭獲中共利益集團杯葛，多方阻撓，助紂為虐，成了北京代理人，自甘墮落，當摧毀美國民主的同路人。

當然，川普的狂人風格，並不討人喜。有人比喻此次美大選，是「討厭川普和不討厭川普」的競選！

2020年美國總統大選開票、計票作業持續進行，拜登（左）與川普（右）（路透社）

如不針對川普的好惡，他則是中共的「剋星」！故中共近年來不擇手段，也要把川普在大選中扳倒，去之為快！足見，就世局而言，民主陣營實須類此的反共英雄領導人，才能有世界和平、安定、繁榮！

撇開拜登家族醜聞，及所謂的「北京拜登」不談（類似的傳聞，恐在選後還會熱鬧一陣子），光就其能否做滿4年，連6成的美國人，多認為難做滿。反而他的副手賀錦麗（Kamala Harris）卻被視為是極左的「特洛伊木馬」！據英國《每日郵報》報導，如果拜登今年成功當選美國總統，賀錦麗將成為首位擁有全球第二大權力的非裔兼印度裔美國女性，而拜登本月20日即將年屆78歲。

就算川普連任失敗，川粉仍會重整旗鼓。許多人認為，共和黨即使失去總統寶座，但聯邦參議院可能保住過半席次，聯邦眾議院也沒大敗，對該黨不致有什麼影響。美國波士頓學院副教授霍普金斯（David Hopkins）表示，至少在未來四年，川普對共和黨會繼續保有重大影響力。共和黨策士費海里（John Feehery）說，若川普這次敗選，他再戰2024年也不會令人意外。沃興頓也說，屆時很多人仍將會支持他。

此外，常被認為傾向民主黨的拉丁裔美國人，這次亦轉向川普，展現他吸納新選民的能力。佛羅里達州拉丁裔選民投票踴躍，助他在該州以約3.4％的得票率差距擊敗拜登。簡言之，川普此次的得票數，比2016年時還成長了約五百萬張。而所舉辦多場的競選造勢活動，現場常是人山人海，熱情洋溢！再再顯示他的基本盤不是只有老、白、俗。

《法新社》並引述共和黨人士說法，指毫不懷疑川普會再戰2024年。共和黨政論名嘴尼爾森（Sophia Nelson）亦說，川普運動是真實存在，它不是外界形容的「老、白、俗」，即響應的只有白人、老人和鄉下人。例證之一，就是他此次獲得的選票可望成為美國政治史上第三高，僅次於這次的拜登與2008年的前總統歐巴馬。

儘管今年美國總統大選仍懸而未決，總統川普能否連任，還在未定之天，但《法新社》和《紐約時報》4日報導，無論大選輸贏，都會掀起「川普運動」（Trump movement），而代表川普政策與政治理念的「川普主義」（Trumpism），看來很可能會繼續存在，川普還是擁有強大影響力，足以操弄美國。

賀錦麗現年56歲（其律師先生和北京有業務往來），她在包括墮胎、槍枝和稅改等主流議題上，與進步主義者站在一起，近幾個月表態支持性工作與大麻合法化以及警界改革，因此川普陣營經常譴責其為「極端激進左派的特洛伊木馬」。是耶？非耶？事實將會證明一切。

報導指出，賀錦麗的政治生涯是從1993年，與前舊金山市長布朗（Willie Brown）的婚外情醜聞開始，兩人相差30歲以上，在布朗的協助下，賀錦麗的從政之路平步青雲。

最近一項美國民調指出，有59%美國選民認為拜登難以當完一任，賀錦麗將自動遞補擔任美國總統。

「川粉」團體「人民支持川普」（People4Trump）創辦人沃興頓（Jim Worthington）說，川普的支持者愛他，因為「他讓美國及美國人優先」，支持者知道「他正為他們而戰」。顯然，川普已取得政治上的權力基礎，對共和黨仍具有影響力。

川普這次的得票數至少6800萬，顯示擁有近半選民的支持，得以扮演重量級政治人物角色。例如他一直想辦一個自己的電視台，最近私下也已提出再選2024年的想法，而其推特也有多達8800萬人關注，都可能使他成為共和黨內新興的一位「King Maker」！

值得一提的是，民主黨的頭號敵人俄羅斯（中共為次要競爭對手，共和黨則是以中共為首要對手），自也對美大選高度關注。但觀察卻不太一樣，認為川普不須靠選舉人票可贏拜登？據《俄羅斯衛星通訊社》報導，由於拜登目前贏面較大，川普與競選團隊針畫針對大選提出訴訟，若川普選擇留在白宮直至法院解決案件，那麼美國憲法規定的1月20日權力移交可能就會延誤，事態發展將邁向前所未見的「未知領域」。

報導指出，如果川普向美國聯邦最高法院提出訴訟，該院目前有3個由川普任命的大法官，分別是尼爾．戈蘇奇（NeilGorsuch）、布雷特．卡瓦諾（BrettKavanaugh）、艾米．巴瑞特（AmyBarrett），這可能潛在地增加川普合法勝利的可能性，目前美國聯邦最高法院保守派與民主派勢力為6比3。

報導提到，上一個提起選舉訴訟案且贏得大選的總統是共和黨小布希，當時他與民主黨高爾（AlGore）競選時，小布希贏得佛州25張選舉人票，使得高爾在佛州興訟，要求重新針票，州法院對此批准，小布希因此求助於聯邦最高法院，多虧了5名保守派大法官，撤銷州法院的裁定，高爾也才承認選舉結果。

然則，川普此次涉及多個搖擺州訴訟，而佛州則是拿下，和小布希境况不同；且在普選票和拜登平分秋色，重點乃在此次問題多出自約8千萬的巨量「通訊投票」，像是否由家人代寫代寄，便涉及「作票舞弊」，即爲例子。現司法部出動FBI調查，相信會有更多證據和斬獲。

總之，美大選總統難產，固是民主制度未能與時俱進改革（像「選舉人制」或「票票等值」，或如關島等屬地為公民卻無投票權等問題）。但最大問題在左傾現象顯著，未能伸張公義保護弱國及人權，任中共恣意妄為，踐踏自由及人權，且窮兵黷武，有脅廹侵略的暴行，如在亞太區域即是。若美國不能堅持自由民主人權的核心價值，又何美國之有？！川普狂人未必討喜，但卻是中共惡魔剋星，被自由亞州人民視為英雄，自有其深意在！此當和美大選能否善了，關係不大，反倒是美朝野賢達值得省思的嚴肅課題！

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