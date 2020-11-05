自由開講》碧潭山水將不再！灣潭開發水泥毀山水

吳柏瑋

新店灣潭重劃案在2018年被高等行政法院判決環評違法後，近期開發商又動作頻頻，不但在環評判決違法後準備召開說明會，找周遭居民為此開發案背書，甚至筆者在深入追查後，更發現新北市政府在與該開發案相關之文化資產保存審查程序上，也出現諸多疑點。

在筆者收到開發商即將召開說明會的消息後，上了文化局的網站找尋109年度第5次的文資審查會議紀錄，令人意外的是，該會議紀錄似乎像是「被消失」一樣，除了第一頁的會議資訊外，其餘委員的審查意見全部消失。在筆者親自走訪文化局後，文化局居然也沒發現這個天大的「漏洞」，反映後才在投稿前一天修正。

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新店碧潭風景區。（資料照）

在筆者向文化局人員索取本應公開的會議紀錄後，又意外發現，記錄中該開發案對於新店地區眾多文化資產的保護措施十分不週全，也因此有數位委員要求「對石腔之保護應加強」、「文化景觀保存維護計畫尚未執行，未來計畫完成需另議」，可見開發商對於該案的文資保存內容根本不及格，該次會議最後以6位委員投票決定「同意修正後審查通過」。

筆者本以為還會再開一場公開的審議會，來針對保護計畫不足的部分進行審查，但萬萬沒想到，在筆者詢問文化局後，得到的回答是「我們有開一個不公開的小組審議，已經通過了」！沒錯，在神不知鬼不覺的狀況下，原本被審議委員認為無法保護古蹟的計畫書，居然在一個「不知道誰參與」、「不知道誰審查」的「不公開審議會」中，通過了！

這是一個關乎新店眾多文化資產的「大事情」，這個開發案所牽連到的，包含碧潭風景區往青潭方向之文化景觀、大坪林圳清代遺留引水石腔、和美煤礦礦道、日治大正時期行啓紀念碑等文資。

原本判決出爐後，筆者身為世代居住於新店的在地居民，算是心中放下了一塊大石頭，但如今官商地不知是否有意無意的連袂下捲土重來的灣潭開發案，不但會破壞碧潭風景，更會衝擊本地眾多文化資產的存留，而其中更有許多環境、防洪上的危機，如今開發商意圖以一場說明會來解套，新北市府在這之中的角色令人無法不做聯想！

（暗坑文化工作室執行長）

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