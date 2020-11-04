自由限時批》習大大捧殺馬雲背後

李全無

如果沒有習大大允准，「螞蟻金服」不可能獲照上市，如今却說「走歪路」，暫緩上市，可說是「欲加之罪」，但也看出習「帝」反覆無常，有解放軍背景的馬雲只是「走狗烹」罷了！

其實，「螞蟻」集團的背後，是一股江系和黨政軍的「紅二代」反習力量；習大大為使5中全會「定於一尊」的「帝位」，能平安通過（按：五中全會發布的《中國共產黨中央委員會工作條例》，簡稱「兩個維護」，就是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；二，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」）。因而，千萬百計妥協，並默許反習「紅二代」以「發大財」化解。而今看到「螞蟻」，竟有二、三位數字的「兆」金元起跳，不禁眼紅憂心，乃由「深知帝心」的王岐山發動輿論，再由國務院二把手劉鶴下刀，一舉粉碎反習「紅二代」的發財夢！

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中共國家副主席王岐山，雖和習大大「貌合神離」，然由過去「習王合作」的經驗，深知箇中眉角，乃主動表現「忠誠」（其左右董宏下馬監管），罕見地搶先高調發表批評，自稱「中國已進入高質量發展階段」，並呼籲「中國金融業應堅持金融服務於實體經濟，不能走投機賭博的歪路、金融泡沫自我循環的歧路，與龐氏騙局的邪路」。義正辭嚴！

阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

然則，馬雲却不知好歹，得意忘形，反高談濶論，提出不同見解，並直指中國金融沒有系統性風險，也根本沒有系統，缺乏健康金融系統！再再犯了習「帝」大忌，將自己推向不可測的風險，比當年離開阿里巴巴下場恐還要慘！

果不其然，馬雲發言一週後，中國國務院金融穩定發展委員會在31日召開「專題」會議，由國務院副總理劉鶴立持，會議結論指出，「當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係……要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。」

同一天，中國央行主管的媒體亦轉載學者文章稱，一些大型科技公司設立之初不需要接受審慎監管，後來變相吸收公眾存款，且點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，就需要進行審慎監管。

其實，習大大在未獲「帝位」前，整軍備戰，「抗美援朝」，利用川普狂人風格打壓中國，得以運用槍桿子鎮壓異己，亦因「紅二代」在國內外暗通反習勢力（包括江澤民孫子江志成，江系大將劉雲山之子劉樂飛、前中共軍委副主席張震次子張連陽、中共元老王震之子王軍王軍、張震兒媳、現任第二炮兵部隊政委張海陽上將的嫂子陳曉穎，還有陳雲前副總理的長子陳元，曾任中共政協副主席，並歷任北京市委常委、中國人民銀行黨組副書記、副行長，國家開發銀行黨委書記、行長等職。而陳元曾涉薄熙來案，一度網絡熱傳，令人關注），多易影響五中全會「帝位」的取得，改以利誘得逞，亦使「紅二代」的代理人馬雲復出，陷入習江鬥爭漩渦中。

更因馬雲善集資操弄數位貨幣有成，還有2014年將阿里巴巴在9月中在紐約證券交易所上市的經驗。當時，市場就已估計，阿里巴巴集資額約200億美元，是繼中國農業銀行於2010年集資221億元後，全球最大型的新股集資。而阿里巴巴募股書顯示，公司預估市值約1400億美元。

是以，馬雲能使「螞蟻金服」，瞬間紅遍國際，政商大咖爭相投資，募集高達345億美元，是其來有自的。屆時，螞蟻集團總市值可能達到驚人的2.1萬億元人民幣（US$313 billion），並創下史上最大IPO的新紀錄，猶被外界視為未來的「第六經濟體」（僅次於第五的印度），功高震主，自直接威脅習政權，況且帝王臥榻旁豈容他人酣睡，所謂「懷壁其罪」！古有明訓。

在距離螞蟻集團上市僅3天時間，四大監管機構中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局，就迅雷不及掩耳，共同約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明， 震驚社會。

而2日上午，中國銀保監會還召開黨委（擴大）會議，重申依法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁。當日晚間，透露出馬雲被約談消息的同時，中國銀保監會、央行聯合發佈《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》。該辦法對開展網絡小貸業務公司動用的槓桿率進行了嚴格限制，比如，通過非標凖形式融資不得超過淨資產的1倍，通過標凖化形式融資則不得超過4倍；又如，在單筆聯合貸款中，開展網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%。

目前螞蟻旗下開展「花唄」和「借唄」業務的兩家子公司沒有達到這一要求。辦法施行後，螞蟻在監管壓力下補充資本，及收縮信貸規模，以保證監管合規。

上海證券交易所（上交所）隨即又在3日晚間，發表最新聲明，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。同時，螞蟻在香港進行的H股，於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。

馬雲等遭中國監管單位約談、上市喊卡後，連帶衝擊阿里巴巴股價驟跌，馬雲的財富也急轉直下、暴跌近30億美元（約新台幣858.4億），損失慘重，堪為殷鑑。

在中共這屆五中全會「開闢了核心一言定乾坤的新時代」確立了習大大的核心體制，亦使中國共產黨從此也不再有「糾錯」機制了（習仲勳往昔強調的《保護不同意見法》）。同時，反習的「紅二代」，缺乏天下蒼生謀福理念及作為，只知圖謀權位近利，又離人民太遠，無法與習「帝」鬥爭，只有淪為「臣奴」，任其權力擺佈，又有何言哉！

故而在中共體制下，根本無自由經濟市場可言，遑言創新發達經濟！

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