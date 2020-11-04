童話法律》配偶去世，我還必須養他爸媽？

婆婆跟媳婦之間，在法律上叫做「姻親關係」。姻親，顧名思義就是因為婚姻而發生的親屬關係，「血親的配偶」或者「配偶的血親」，都屬於姻親。

黃郁真

今天要講一個閃電跟打雷的故事。

傳說是這樣的：很久很久以前，村裡有個姑娘叫做「五娘」，不是武媚娘，也不是旋轉跳躍都閉著眼的舞孃，而是在家裡排行第五的五娘。

五娘剛跟丈夫結婚不久，原以為兩人會從此過著打打殺殺互相傷害的日子，殊不知丈夫意外感染新冠肺炎，就這樣葛屁了。

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於是留下五娘跟他瞎眼的婆婆相依為命。你以為會發展成經典的婆媳問題嗎？沒有。

五娘非常孝順，每天都起的很早幫婆婆準備早飯，自己則是到田裡一邊工作一邊吃土，刻苦耐勞又無怨無悔，我們俗稱台灣ㄟ好媳婦。

雖然很辛苦，但靠五娘在田裡的收成還是過的下去，直到某天莫拉克颱風來，把田裡的作物都毀了......

婆媳關係，到底是什麼關係？

婆婆跟媳婦之間，在法律上叫做「姻親關係」。

姻親，顧名思義就是因為婚姻而發生的親屬關係，「血親的配偶」或者「配偶的血親」，都屬於姻親。

因此，對媳婦來說，婆婆是配偶（老公）的直系血親（媽媽），對婆婆而言，媳婦是直系血親（兒子）的配偶（老婆）。

原本在法律上沒有關係的兩個人，因為這段婚姻而有了親屬關係。

既然關係是因結婚而來，當然也會隨著離婚而消滅，但如果是配偶死亡的情況，姻親關係並不會跟著消滅。

也就是說，雖然五娘的丈夫去世了，但五娘跟婆婆仍然有法律上的親屬關係喔！

婆婆跟媳婦之間，在法律上叫做「姻親關係」。（網路）

配偶去世，我還必須養他爸媽？

答案是：不一定。

如果本來就跟婆婆住在一起，而且婆婆很窮又沒有工作能力的時候，媳婦就必須扶養他，當然也有例外，比如媳婦也很窮，養自己都有困難，或者婆婆有虐待媳婦的情況。

不過也有人覺得從一開始就錯了，如果配偶死亡，應該要讓媳婦可以去消滅姻親關係比較合理！日本就是這樣規定的。

所以我說，這故事跟閃電打雷到底有什麼關係？我偏不告訴你～請繼續鎖定童話法律喔嘻嘻！

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