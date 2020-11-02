自由限時批》不如整合為數位科技發展部

杭東

近日媒體報導，行政院推動組織改造，欲廢除科技部，回復設立國科會，並研議成立數位發展部，言人人殊，頗為外界關注。

當局仍須博採周諮，廣納建言，期使新部會能發揮更大功能和效益，爲國家建設進步和國家安全，在數位化世紀中，更上層樓！

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首先，在名稱上恐需先作調整，因為數位或科技，一體兩面，無須分立，易混淆，不如直稱「數位科技發展部」，簡稱「數位科技部」，一目了然！

科技部部長吳政忠。（資料照）

再者，早年的國科會原就和美國「國家科學基金會（National Science Foundation，NSF）性質類似，為總統科學諮詢的獨立單位，由專家學者組成，並協助推動由國家支援的大型重點科學計畫，像科學教育，太空科學發展等皆是。而台灣的國科會，則因行政職權的不斷擴增，成了「科學行政」機關，反使專業虛耗在行政和法令作業，形同「官僚」，易失去應有的科技規劃和專業功能。如今能「返璞歸真」，回到兼籌並進的科技本業，扮演政府諮詢、規劃的角色，才是正辦！

目前新成立的數位發展部，將為橫跨資訊、資安、電信、網路與傳播等五大領域的數位主管機關。未來管理範圍，包括國發會政府資訊管理、行政院資安處，以及部分原NCC（國家通訊傳播委員會亦將改制為「通訊傳播監理委員會」）、交通部電信業務，經濟部資策會也將移入數位發展部管理。

此外，數位發展部也將新設資安署、行政法人資服中心，以及個資保護審議委員會等。且整併科技部相關業務，像產業發展業務（如科學園區等）有一部分會挪到數位發展部。

顯然，其組織相當龐雜，如何化繁為簡成「一條龍」，勢須妥為籌謀，才能「超前部署」！

其實，政府組織就像打造一個「鋼鐵+人」，要有能力，會做事，但亦有數位的「人性」面，才能剛柔並濟，達到「精實、彈性、效能」目標，由「機械組織」轉型為「有機組織」，始能符合今天數位化世紀的需求。畢竟是「人能弘道」！

也就是說，數位科技部，並非只靠專業，或靠單打獨鬥，更須改革不合時宜的法規作配合，及使其縱橫上下的連繫協調、分工合作得當，才能如臂使指，及與時俱進作為，精益求精，始能克竟事功。

立法院已於2010年三讀修正行政院組織法，明定行政院轄下37個部會整併為29個；目前尚未完成組改的五部會，包括交通部改制為交通及建設部、經濟部改制為經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部，以及內政部下設國家公園署。

然則，行政院的組織改造，並非數字和部會級的多少，乃在「質」的要求！更不能「叠床架屋」，須經縝密整併，簡化為「一致性」，才能發揮效能，像農林漁牧本「一家」，再作細分，只會扦格或抵消效能。

復次，部會內外之間的連繫協調運作，莫不和法令規章攸關;特別是科技、經濟、能源等，亦莫不和產業發展、薦用人才攸關，如何汰除不合時宜的法規「絆脚石」，使跨部會能發揮「組合拳」功能，尤為當務之急！俾能重塑和發展新型的行政文化。

而重效能的政府，是具有較高組織效能、效率、適應性以及創新能力的政府，並能成為一個具有創新慣性，和質性持續改進的公共組織，和民主化的公共體制。

今天是數位化的新時代，為「科技立國」，更須注入數位化理念和作為，設立數位科技部名正言順，亦符時潮需求！

是以，政府組織改造，貴在精簡、有能、創新，以符合國家利益、時代需求，來發揮最大效能，達成國強民富的要旨！

如今數位科技部的應運而生，將是增强我國力和國安的新主力，任重道遠！

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