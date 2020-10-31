自由限時批》習大大「韜光養晦」？

李全無

經過一番腥風血雨的劇烈內鬥，習大大顯已和反習勢力暫取得妥協（據傳雙方不願魚死網破，失去一切（，就連BBC都報導指出，從5中全會公報內容觀察，中共高層面對內外壓力似乎達成某種妥協。也就是說，暫維持「習核心」的「帝位」，共同收拾目前慘遭美國和民主同盟圍困的局面，期「自力更生」重振經濟、軍力，共渡難關。

而五中全會異常訂立15年長期目標，亦為歷屆中全會所無，就是為習繼續擔任國家主席的妥協下產物。外界指習利用15年的長期規劃「作為稱帝的墊腳石」，故而全會重申以習近平為核心的黨中央和推動「國內大循環」和「雙循環」等內容外，所謂的「國內大循環」戰略，即是中共面對以美國為主的西方國家，開始推動產業鏈「脫鉤」推出的應對策略（而民主反中同盟，亦復重建產業鏈），更被分析視為走回毛澤東「閉關鎖國」的時代。例如「保持戰略定力」，「發揚鬥爭精神」，「於變局中開新局」等，皆為政治口號。

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只要看王岐山批評有關中國金融不能走歪路、歧路和邪路的話，指正大張旗鼓搞的「螞蟻金服」不當。他說：「金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木。大陸金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局（指投資詐騙）的邪路。」一般解讀，所謂投機賭博歪路指的是股市，金融泡沫歧路指的是人民銀行的大灑錢，至於龐氏騙局的邪路指的就是P2P網路吸金平台。顯見經濟金融不走正路，耍詐術，終將全盤皆輸。

如今習大大也效毛澤東的「偽裝、欺瞞」伎倆（披羊皮的狼），學鄧小平「韜光養晦」招數，重新換「溫戇」（笑裡藏刀）面貌，欲繼續欺騙操弄世界，以遂「稱霸」夢，兼當新左傾社會主義頭頭。（按：美《華爾街日報》分析，民主黨及拜登有此傾向。）

像近日五中全會落幕之時，中共軍方卻突然公開對美喊話「求和」，中方願繼續秉持「不衝突不對抗」，希望美方「減少敵意，加強溝通，管控風險」云云。箇中玄機，不言可喻。此正符合老毛所說「 不打無準備之仗，不打無把握之仗，每戰都應力求有準備，力求在敵我條件對比下有勝利的把握。」充分顯示中共「以退為進」，時機成熟，照樣心狠手辣，斬草除根。

五中全會異常訂立15年長期目標，亦為歷屆中全會所無，就是為習繼續擔任國家主席的妥協下產物。（AP）

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特上將（H.R. McMaster），近日在史丹佛大學胡佛研究所演講指出。國際抗中共力量增強，源自中共侵略野心，「看起來像是美國逼各國選邊站，實際上是習近平與共產黨造成這樣的局面」，誠是一針見血。

他說，在全球疫情與經濟衰退的雙重危機下，中國共產黨正乘機壯大，對內緊縮權力、對外輸出集權體制。 而「中共想要創造新的國際秩序，以主宰全球經濟，在全球通訊、物流基礎設施上佔有優勢地位。要是中共達到目的，整個世界就會更不自由、更不繁榮、更不安全。」並藉大外宣模糊焦點，掩蓋侵略的野心。

麥馬斯特並逐一盤點，包括打壓吹哨醫師與記者；損害世界衛生組織的權威；隱匿新冠狀病毒疾病COVID-19，（俗稱武漢肺炎）疫情，還推卸責任，宣傳其威權體制的防疫工作優於民主國家；疫情期間，世界醫療研究機構受到大量網路攻擊；再加上中印邊界、南海問題、鎮壓香港示威、擴大新疆集中營對維吾爾族造成文化滅絕以及對台灣的侵犯企圖。 麥馬斯特强調：「這些都不是美國或川普的問題，而中共的侵略，也不是美國造成的。」世界正面臨一個關於「自由自主或奴役」的選擇。

還有一種迷思就是「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）帶來的誤解。麥馬斯特指出，中共利用這個學說，指控美國身為現在佔有優勢的大國，種種作為要打壓中國的崛起。根車是錯謬的論點，好像「跟中共對抗會陷入戰爭」，逼得美國只能在被動反應或毀滅性的戰爭之間二選一。

無論是把「美中對抗」單方面歸咎美國，或是聲稱有些國家被迫選邊站，或者宣稱與中國合作可以化解戰爭的危險，這些迷思都是用來掩蓋中共的侵略（稱霸）意圖，可說切中習大大和中共的要害。

香港《南華早報》30日就報導，中國2027建軍百年目標 ，要建3支航母戰鬥群，以阻美馳援台灣。狼子野心，不難可見。據報導，北京加速造艦，目標是要到2035年擁有6艘航母戰鬥群，與美國在太平洋的實力並駕齊驅。而北京當局認為，對台發動攻擊時，至少需要3艘航母戰鬥群來抵禦外國軍隊馳援台灣。

然則，共軍未來作戰的能力，可能被誇大。有專家指「如果解放軍不能像美國一樣，在本土的1500公里之外投射兵力和武器，他們必敗無疑。」 無獨有偶，美空軍全球打擊司令部（AFGSC）正宣布，29日已成功向西太平洋發射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III），美軍並在網站上釋出影片，以此證明美國有著可靠、有效的「核威懾力量」。

這個裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」，飛行約6759公里後，成功擊中馬紹爾群島周圍的瓜加林環礁，參與發射的第576飛行測試中隊指揮官奧馬爾．科爾伯特上校（Col. Omar Colbert）表示，「我為我們團隊的奉獻精神和專業精神感到自豪。」 4星上將、空軍參謀長小查爾斯·布朗 （Charles Q. Brown Jr.）說：「就像以前的測試一樣，這次活動展示美國空軍的承諾，同時確保美國的核威懾能力是安全和有效的，能威懾對手，同時又使我們的盟友和合作夥伴放心。」

據了解，美國「義勇軍」系列的陸基洲際彈道導彈，最初是在與蘇聯冷戰期間希望達到威懾效果，現在「義勇軍3型」是美國唯一的陸基洲際彈道飛彈，美國總共擁有450枚「義勇軍3型」飛彈，該飛彈能夠擊毀在半徑1.2萬公里內的目標。

現為保障印太區域和平，日本自衛隊明年更罕見舉行14萬人軍演，並以中共武力犯台作設定的背景。日本《讀賣新聞》報導，陸上自衛隊計畫在明年於西南島嶼進行約14萬人的大規模演習，參與人員來自全國各地，幾乎包含所有陸上自衛隊隊員。該次演習主要預想情境為中國以武力侵犯台灣時引發的緊張局勢，以及中國在釣魚台的軍事挑釁。

報導指出，上一次日本自衛隊這種大規模演習要追溯至1985年，當時的預想為假設蘇聯入侵北海道。而日本防衛大臣岸信夫30日更在內閣會議後的記者會宣布，已經與三菱重工簽約，由其主導開發航空自衛隊F2戰鬥機的新一代隱形戰鬥機型，目前被稱為F-X，F2戰鬥機預計於2035年退役。報導指出，為了應對中國與北韓日益增長的威脅，日本將升級老化的戰機機隊，原先與美國聯合研發的F2機型將在2035年退役，並在2021財年申請5.56億美元（約台幣159億元）做為研發新戰機的預算。

是以，五中全會公報是中共一種對內外的政治宣傳手段，是試圖轉移內部視線。而其涉台部分亦不能視為中共統一台灣的時間，像「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，便不脫軟硬兩手策略，更不容吾人存有任何幻想！儘管中共可以騙盡天下人，卻根本騙不了台灣人民，因為他們好話說盡，壞事做絕。

今光就「祖國統一」4個字，就說明中共不會忘記圖謀台灣。此次中共的五中全會，故作「風平浪靜」狀，其實暗潮汹湧，反習勢力一時扳不倒習大大妥協，未來則難講。習的「韜光養晦」，也不過是演戲，後面的刀光劍影更有得看了！

著名作家史蒂芬·褚威格（Stefan Zweig，1881年11月28日－1942年2月22日）說過：「世上的暴君，若準備打一場戰爭，不到萬事俱備，總是要侈談和平的。」

而美國故總統雷根亦說：「實力才是和平的保障」，而「任何事情都可以談判，除了兩件事：我們的自由和未來。」在在值得吾人省思！

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