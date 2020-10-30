自由限時批》習大大挺馬雲大玩世紀金錢遊戲！

陳峯

就在習大大19大5中全會北京「登基」期間（沒有下屆繼承人，等於「稱帝」），創辦「螞蟻」集團、前阿里巴巴集團主席、聯合國數字合作高級別小組聯合主席馬雲，亦不約而同地在上海發表講演，國際政商名流，冠蓋雲集。他並指近日「螞蟻金服」的定價，是人類有史以來最大規模融資定價！給了「習帝」最大「自立自強」賀禮！

馬雲。（法新社）

簡言之，習力排衆議（包括王岐山、李克强等），力挺馬雲玩舉世最大的虛擬貨幣數位科技遊戲，以顛覆傳統金融體系不無道理。就是要用中國空蕩的10億用戶市場，利誘國際投資，讓參與企業發大財，並由「政府」監控操弄作為，以「空手套白狼」的伎倆，讓中國經濟「死裡逃生」，進而復甦，令人震驚！

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難怪英國《BBC》今天報導，五中全會對港台罕見的「輕描淡寫」，乃為圖謀更大的「螞蟻」錢袋子！東山再起，以「稱霸」世界！

此次的5中全會公告，最後雖提到要保持港澳長期繁榮穩定，推進台海兩岸關係和平發展和祖國統一。但骨子裡卻是要積極營造「外部環境」，推動構建「新型國際關係」和「人類命運共同體」，這才是和「螞蟻」大張旗鼓的企圖，若合符節！

有財經專家估算螞蟻集團IPO集資額高達200多億美元，直說「實際上就是它們在幫中共政府撈錢！」今年6月，媒體就披露，國家市場監督管理總局核准，螞蟻金服的全稱，已從「浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」。

今年7月20日，螞蟻集團使宣布，將在港交所和上交所科創板同步發行上市，以「進一步支持服務業數位化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新」。

今年10月14日，杭州市人民政府更與螞蟻集團簽訂戰略合作協議，協議明確，螞蟻集團全球總部正式落戶杭州。螞蟻集團以26.99億元人民幣的價格買下。諸此，不難看出背後的政府支撑力道。由阿里巴巴多年前獨立出來的「螞蟻金服」，蛻變為螞蟻集團（Ant Group）的上市，不只是規模、金額上的龐大，背後更重要的意義是轉動全球的金融體系，一個新的金融時代！

螞蟻集團運用互聯網金融和大數據的信用體系，如今已達10億用戶，光是去年公司的支付網絡交易額，便高達16兆美元、連結8000萬商家。類此支付只是前菜，用戶還可在平台上借錢、從6000種投資商品中挑選投資標的、購買健康保險。就像是將所有大銀行、華爾街券商、幾大資產管理公司和保險公司等，全部塞進一個手機應用程式裡，幾乎使每個人都能使用。而此的數位支付與時俱進，使用更為普遍。

據一項統計，亦巳使傳統銀行系統的市值，自前只佔全球銀行與支付產業市值的72%，遠低於10年前的96%。而目前阿里巴巴的支付寶和騰訊的微信支付，實際上已被中共政府收編，作為「國際吸金」的大工具！

「螞蟻」集團旗下包含支付寶、基金投資餘額寶、信貸服務螞蟻花唄、個人徵信服務的芝麻信用等，同時也有龐大的戰略投資，包括蘑菇租房、哈囉單車、OFO、快捷停車等。

目前支付寶的用戶約為8.7億，餘額寶的基金則在對接了包括天弘貨幣基金、天歐滾錢寶A、博時現金增利A等6個貨幣基金後，總額度超過了2,700億美元（約1.8兆人民幣），不但是全中國最大的貨幣基金，甚至超過了中國四大銀行的現金存款規模。

美政府曾宣佈2022年1月1日前，已在美國上市的企業及尚未在美國上市並計劃在美國IPO的中國企業，需遵守美國的審計訊息披露要求。這使螞蟻集團打消念頭。最近，改在上海證交所A股，及香港交易所的發行價，已超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美），成為史上規模最大的IPO（公開募金）！

「這是元世祖忽必烈發行紙幣以來，中國再創貨幣奇蹟。」《經濟學人》曾如此形容這次的IPO盛況。中國是世界上最早使用紙幣的國家，現年輕世代卻用手機螢幕，取代了實體鈔票，重新定義貨幣的樣貌。

中共第19屆5中全會昨天落幕，外媒就分析，中國領導人習近平當前最擔心的是「科技無法突破美國圍堵」。據《美國之音》報導，中共將「第十四個五年規劃」及「2035年遠景目標」，聚焦於科技與技術發展，由於過去一年中，北京政經環境遭遇中共建政以來極為罕見的重大變化，除貿易大戰外，美中在外交、軍事、經濟、科技、金融與媒體等領域均發生嚴重對抗，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球擴散，更導致中國國際形象迅速惡化。

《美國之音》分析，中國科技業龍頭華為公司幾乎被所有西方國家排除5G網路建設之外，而美方對華為、中興等主要企業實施停供等制裁，更在中國科技業引起極端焦慮情緒。

《美國之音》指出，本屆5中全會的決議內容，恰恰表明領導人習近平的擔憂，期望砸大錢換回「科技自立自強」的能力，但專家直言，關鍵晶片等戰略新興產業體現一個國家的綜合科技實力，需諸多領域均有頂尖科技水準方可展現，習若想靠大灑幣實現突破，未來成果可能不甚樂觀。是以，馬雲的螞蟻集團大張旗鼓的推出，便是希望能在金融科技扳回一城！

然而美國國務院則將向白宮提案，要把中國螞蟻金服集團，列入實體清單，對其融資不利。目前美國對中國實施經濟制裁的主要工具，令許多中國企業聞之色變。共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）近日正呼籲白宮應考慮阻止螞蟻集團的IPO，認為華爾街透過策劃螞蟻集團在上海及香港聯交所首次公開募股，來獎勵中國共產黨鎮壓香港，實在是非常可恥。很明顯地，此事似乎已上升到國際政治層級，白宮似乎也擔憂，北京可能透過螞蟻集團的服務，來取得美國用戶的金融資料。

在習大大利用外部龐大壓力和槍桿子下，暫時將反習勢力壓制，並草草結束19大5中全會，使權力邁向頂峯，定於「一尊」（就是習「帝」，沒有繼承人），而所謂「國內大循環」戰略。

是中共面對以美國為主的西方國家開始推動產業鏈「脫鉤」而推出的應對策略，雖被分析為有回歸毛澤東時代「閉關鎖國」的風險，而政策層面亦出現「國進民退」和經濟改革開倒車的勢頭。但「習帝」挺馬雲搞螞蟻集團，卻不容小覷！畢竟中共是「詐欺集團」老手，一實用大市場利誘手法，引國際企業巨資入「甕」，屆時後悔，就噬腹莫及矣。

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